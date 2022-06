DZIEŃ NA GPW: WIG20 powyżej 1.700 pkt.

WIG20 wzrósł w poniedziałek o 1,8 proc. i znalazł się powyżej 1.700 pkt., choć sentyment na bazowych rynkach był mieszany. Gwiazdą wśród blue chipów został Cyfrowy Polsat, który zyskał niemal 7 proc. Krótkoterminowo można liczyć na wzrosty, dzięki dobrym danym z USA oraz taniejącym surowcom - uważa Kamil Cisowski, analityk DI Xelion.

Analityk jest w krótkim terminie optymistą.

"Sesja bardzo pozytywna, zmazująca trochę słaby obraz piątkowy. Obroty pozostają niewysokie w relacji do majowych. Trudno jeszcze, moim zdaniem, przypisywać temu ruchowi jakąś wartość prognostyczną. Brakuje jeszcze 2-3 sesji z rzędu, gdzie zobaczylibyśmy jakiś wzmożony popyt. Są jakieś jaskółki - wysokie obroty np. miało dzisiaj LPP. My generalnie krótkoterminowo jesteśmy dość optymistyczni" - ocenił Cisowski.

Jego zdaniem dobre dane makro z USA oraz taniejące surowce powinny poprawić sentyment.

"Na rynkach zagranicznych mocno zeszło powietrze, ale traktujemy to jako szum, gdyż jesteśmy w takim otoczeniu, że dobre dane budzą niekoniecznie entuzjazm rynkowy. A dane z USA były dobre - przede wszystkim zamówienia na dobra trwałego użytku, jak i dane nt. kupna domów. Rynek nieruchomości w USA to jest rynek, który hamował bardzo silnie, a te dane majowe oddalają obawy powodujące, że zaczynamy mówić o takich recesyjnych wartościach. Ja nie zdziwiłbym się, gdybym sesja w USA zakończyła się wyżej, bo taniejące surowce stworzyły jakieś pole do poprawy sentymentu, ale moim zdaniem nie ma co liczyć na to, że ich ceny będą spadały dalej. Myślę, że miedź jest gdzieś w okolicach swoich dołków, po prostu pod wpływem tego popytu chińskiego będzie odbijała" - powiedział.

Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami podało, że liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w maju przez Amerykanów, wzrosła o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy analitycy z Wall Street spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów spadnie o 3,9 proc.

Departament Handlu USA podał, że zamówienia na dobra trwałe w USA w maju wzrosły o 0,7 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 0,4 proc. mdm, po korekcie z +0,5 proc. Oczekiwano wzrostu o 0,2 proc.

WIG20 wzrósł o 1,8 proc. do 1.713 pkt. Poziom 1.700 pkt. został przekroczony już rano, ale w okolicach południa indeks cofnął się, aby w kolejnych godzinach wspiąć się jeszcze wyżej. mWIG40 wzrósł o 1,5 proc. do 4.086 pkt., sWIG80 o ponad 0,9 proc., przekraczając 17.000 pkt., a WIG o ponad 1,5 proc. do 53.849 pkt.

Obroty wyniosły 0,8 mld zł, z czego 0,7 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

Nastroje na zachodnich rynkach są podzielone. Ok. 17.41 Dax rośnie o 0,5 proc., FTSE 100 - o 0,6 proc., a CAC 40 natomiast spada o 0,4 proc. Dow Jones rośnie o 0,2 proc., Nasdaq pozostaje w okolicach poziomów odniesienia, a S&P 500 zwyżkuje o 0,3 proc.

Na GPW z indeksów sektorowych zdecydowanie w górę poszło WIG-Górnictwo, niemal o 5 proc., a w okolicach 4 proc. zwyżkował WIG-Paliwa. Wzrost o ponad 2 proc. wykazały także WIG-Chemia, WIG-Odzież, WIG-Budownictwo oraz WIG-Media. Najsłabiej wyglądał WIG-Leki, który stracił niemal 1 proc.

Najmocniej w WIG20 urósł Cyfrowy Polsat, który zyskał niemal 7 proc., co wywindowało cenę akcji do 21,60 zł. To najwyższy poziom od 7 czerwca, ale został dokonany przy niewielkich obrotach przekraczających 24 mln zł.

Ponad 4-proc. wzrosty zaliczyły cztery kolejne spółki: KGHM, PGNiG, JSW oraz PKN Orlen.

Trigon DM szacuje, że negatywny wpływ wprowadzanych na czas wakacji rabatów na ceny paliw w grupie PKN Orlen może sięgnąć do 200 mln zł.

"Cieszy dzisiejsze zachowanie Cyfrowego Polsatu, KGHM-u, który wniósł największą kontrybucję do WIG20 oraz PKN Orlen, który odbijał po trudniejszym ubiegłym tygodniu, gdzie te branże rafineryjno-wydobywcze, które w tym roku zachowują się generalnie dobrze, miały mocno pod górkę" - powiedział Cisowski.

Indeksowi ciążyły dziś banki - wszystkie cztery z WIG20 nie odnotowały wzrostów, a najmocniej stracił Santander Bank Polska - o ponad 2 proc.

"Banki dziś są słabe, ale w piątek były mocne. To efekt zależności z rentownościami obligacji, które dziś znów powoli rosły i pewnie będą rosnąć wspierane odczytem inflacji w piątek, który nie pozwoli RPP zakończyć cyklu podwyżek stóp w lipcu" - powiedział Cisowski.

Największe obroty były dzisiaj udziałem LPP i Allegro, gdzie transakcje przekroczyły 90 mln zł.

Wśród średnich spółek najwyższy wzrost zanotowała Amica - 7,8 proc. wzrostu do 71,2 zł za akcję. Wyróżniały się także: Bowim - o ponad 7 proc. do 10,08 zł za akcję oraz Photon - 6,1 proc. w górę do 10,20 zł za akcję.

Getin Noble Bank zyskał 0,6 proc. Bank pracuje nad kolejną transakcją sekurytyzacji syntetycznej, co pozwoliłoby na podwyższenie wskaźników kapitałowych - poinformował PAP Biznes p.o. prezesa Getin Noble Banku Marek Kempny.

O 2,9 proc. zwyżkowała Cavatina Holding. Spółka uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje o wartości 40 mln zł. W ofercie złożono zapisy o wartości 63,4 mln zł, a stopa redukcji wyniosła około 37 proc.

Wśród małych spółek najmocniej rósł Mo-Bruk, który zyskał 5,6 proc. do 303 zł. Stratny z kolei był Celon Pharma, który zniżkował o 3 proc.

Krynicki Recykling zyskał 5,6 proc. do 22,6 zł za akcję. SCR-Sibelco zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 1.075.857 akcji Krynicki Recykling, po cenie 23 zł za akcję.

Selena FM wzrosła o 3,6 proc. Analitycy DM BDM, w raporcie z 27 czerwca, obniżyli cenę docelową dla akcji Seleny do 30 zł z 44,3 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "kupuj".

