DZIEŃ NA GPW: WIG20 przy umiarkowanych obrotach zyskał ponad 3 proc.

W poniedziałek główne indeksy warszawskiego parkietu zanotowały solidne wzrosty, choć cieniem na tym pozytywnym obrazie kładą się niskie, rynkowe obroty - ocenił w rozmowie z PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski. Jego zdaniem warszawskiej giełdzie sprzyja osłabiający się dolar, a ciekawie - w kontekście ostatnich komunikatów o wpływie wakacji kredytowych na wyniki - zachował się wyraźnie zwyżkujący sektor bankowy.

"W poniedziałek główne indeksy warszawskiego parkietu otworzyły się wysoko i w ostatnich godzinach notowań zdołały jeszcze powiększyć skalę wzrostów, co można interpretować pozytywnie. Niestety wszystko to odbywało się przy niewiele większych niż na poprzednich sesjach obrotach, które generalnie są niskie" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Jak wskazał analityk, pozytywne było zachowanie sektora bankowego, którego przedstawiciele od ubiegłego piątku podają potencjalny wpływ "wakacji kredytowych" na ich wyniki.

"Banki w takim otoczeniu zachowały się mocno, co jest zastanawiające" - powiedział analityk.

W poniedziałek na giełdach towarowych mocno odbijały ceny miedzi, co - jak ocenił Kozłowski - miało pozytywny wpływ na KGHM, który zyskując o ok. 5,5 proc. należał również do liderów wzrostów.

"Zwyżkom naszego parkietu sprzyjał również osłabiający się dolar, a kurs USD/PLN spadł poniżej 4,7" - dodał.

Mówiąc o przyszłości, analityk wskazał, że dla dalszej koniunktury na warszawskim parkiecie ważne będzie zachowanie rynków amerykańskich.

"S&P500 na początku poniedziałkowych notowań rośnie, ale nie są to wzrosty znaczące. Ewentualne osłabienie tamtego parkietu mogłoby zatrzymać wzrostowe odbicie na naszym rynku" - powiedział Kozłowski

"Na WIG20 najbliższe opory znajdują się w okolicach 1.700 pkt., a kluczowe na 1.750 pkt., gdzie mamy dwa ostatnie lokalne szczyty" - wskazał analityk Noble Securities.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 3,05 proc. do 1.669,48 pkt., WIG zyskał 2,55 proc. do 52.947,63 pkt. W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 1,13 proc. do 16.939,81 pkt., a mWIG40 o 1,73 proc. do 3.981,08 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,766 mld zł, z tego 0,624 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 0,65 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 0,88 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 1,14 proc.

W tym okresie indeksy giełd amerykańskich także rosły: Nasdaq100 o 1,1 proc., S&P500 o 0,7 proc., a DJI o 0,56 proc.

W ujęciu sektorowym zyskały wszystkie z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły: WIG-Górnictwo (5,54 proc.), WIG-Paliwa (5,25 proc.) oraz WIG-Odzież (3,75 proc.). WIG-Banki zyskał natomiast 2,68 proc.

W WIG20 przez całą sesję, systematycznie w górę szły kursy spółek paliwowych i zakończyły poniedziałkowe notowania w gronie liderów wzrostów. PKN Orlen zyskał 5,91 proc. (najwięcej w WIG20), a kurs Grupy Lotos poszedł w górę o 4,89 proc. Kursy obydwu spółek zbliżyły się do lokalnych, lipcowych maksimów.

Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek plan przejęcia przez PKN Orlen węgierskiego przedsiębiorstwa Normbenz Magyarorsag oraz szeregu aktywów węgierskiego koncernu naftowego MOL.

W połowie sesji najmocniejsze było KGHM, którego kurs na zamknięciu zyskał 5,47 proc. do 103,15 zł, czemu sprzyjały mocne, o ok. 3,8 proc. wzrosty cen miedzi na LME. Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 10 lipca, obniżyli rekomendację dla KGHM do "trzymaj" z "kupuj", a cenę docelową obniżyli do 113 zł z 187 zł.

W gronie liderów wzrostów przez całą sesję były także akcje JSW oraz PGNiG, które zakończyły notowania odpowiednio na: 5-proc. i 4,21- proc. plusie. Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 10 lipca, obniżyli cenę docelową JSW w horyzoncie 12 miesięcy do 70 zł ze 100 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację dla spółki na poziomie "kupuj". W poniedziałek JSW zamknęło się na 52,5 zł.

Wyraźne zwyżki z początku sesji utrzymały także największe pod względem kapitalizacji banki. Najmocniejszy był Santander Bank Polska (4,27 proc.), mBank zyskał 3,3 proc., PKO BO poszedł w górę o 1,79 proc., Pekao zyskało 3,24 proc. Jak wynika z danych PAP Biznes, giełdowe banki szacują, że średnio ok. 67 proc. ich klientów posiadających kredyt hipoteczny zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych. Łączny koszt "wakacji kredytowych" dla dziewięciu banków wyniesie od 12 do 12,9 mld zł. Według analityków banki będą na bieżąco weryfikowały swoje szacunki wraz z faktycznym wpływem wniosków od klientów.

Po wahaniach w okolicach poziomu równowagi, poniedziałkową sesję na 0,53-proc. plusie na poziomie 93,81 zł zakończył CD Projekt. Jak poinformowała agencja Bloomberg analityk HSBC Ali Naqvi podwyższył rekomendację dla CD Projektu do "trzymaj" z "redukuj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na poziomie 97 zł.

W WIG20 spadły akcje spółek telekomunikacyjnych - Orange Polska (-0,03 proc.) oraz Cyfrowego Polsatu (-0,1 proc.), a o 0,61 proc. do 325 zł w dół poszedł kurs Dino, jednak utrzymał się ponad lokalnym wsparciem usytuowanym nieco poniżej 320 zł za akcję.

W mWIG40 w porównaniu do środkowej fazy notowań w gronie liderów wzrostów nie zaszły większe zmiany. Najmocniej, o 9,26 proc. do 54,85 zł wzrosła Bogdanka, dla której analitycy DM BOŚ, w raporcie z 10 lipca, podwyższyli cenę docelową do 80 zł z 63,5 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "kupuj".

O 6,83 proc. w górę poszedł kurs Banku Millennium, który w ubiegły piątek ustanowił 52-tygodniowe minima. Po piątkowej sesji bank podał, iż szacuje, że w przypadku skorzystania z wakacji kredytowych przez wszystkich uprawnionych kredytobiorców, wpływ na poziomie grupy wyniesie 1.779 mln zł. Grupa zakłada rozpoznanie w III kw. kosztu w wysokości 75-90 proc. tej kwoty. Zarząd zdecydował o uruchomieniu planu naprawy z uwagi na ryzyko naruszenia współczynników kapitałowych.

W gronie najmocniej zwyżkujących średnich spółek były także akcje WP Holding, które urosły o 4,44 proc. do 98,9 zł. Haitong Bank, w raporcie z 15 lipca, obniżył rekomendację dla Wirtualnej Polski do "neutralnie" z "kupuj" poprzednio, ścinając jednocześnie cenę docelową do 104,5 zł ze 137 zł.

Najsłabszy w mWIG40 był Merctor Medical, którego kurs pogłębił spadki z połowy sesji i zamknął się na 7,75-proc. minusie.

Spośród małych, skupionych w sWIG80 najmocniej o 9,81 proc. do 45,24 zł wrósł kurs Bumechu, a w gronie liderów wzrostów był także ZE PAK (6,38 proc.) oraz Unimot (6,83 proc.). Kursy wszystkich ww. spółek zakończyły notowania na 52-tygodniowych maksimach.

O 3,74 proc. wzrósł natomiast kurs Mirbudu, który w czasie sesji poinformował, iż podpisał z gdyńską Akademią Marynarki Wojennej umowę na budowę budynku wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Jak podano wartość umowy to 114,7 mln zł brutto.

Najsłabiej w sWIG80 poniedziałkowe notowania zakończyły akcje Torpolu (-3,92 proc. do 14,2 zł), których kurs pokonał lokalne minimum z czerwca br. (okolice 14,5 zł), które bronił na poprzednich dwóch sesjach.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl