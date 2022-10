DZIEŃ NA GPW: WIG20 spadł, jednak rynek ma potencjał do kontynuacji odreagowania

Pomimo spadkowej drugiej części tygodnia polski rynek akcji na tle otocznia wydawał się mocny, co może być podstawą do kontynuacji zapoczątkowanego w poniedziałek odreagowania - ocenił w rozmowie z PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki. W opinii analityka, odbicie takie zapewne nie będzie końcem bessy, ale może potrać nawet kilka tygodni.

"Za nami całkiem zaskakująco dobry tydzień na warszawskim parkiecie. W poniedziałek rynek wyznaczył minima i silnie odbił, a odbicie było krótkie i trwało tylko przez dwie sesje. Końcówka tygodnia była spadkowa, jednak w moim przekonaniu nie dostarczyła argumentów +niedźwiedziom+ na przyszły tydzień. Można było zauważyć, że po negatywnie oddziaływujących na rynki danych z amerykańskiego rynku pracy, strona podażowa na naszym parkiecie nie zdołała zaatakować tak mocno, aby WIG20 ponownie zszedł poniżej 1.400 pkt. Nie było też reakcji na słaby początek piątkowej sesji w USA, gdzie indeksy zniżkowały o ok. 2 proc." - powiedział w rozmowie z PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Zdaniem analityka, wygląda na to, że strategia spadkowa, którą ktoś realizował na GPW wygasła z końcem września.

"Wydaje mi się więc, że mamy szanse na kontynuację zapoczątkowanego w tym tygodniu odbicia, być może już w przyszłym tygodniu" - powiedział.

Analityk dodał, że piątkowe spadki o mniej niż 1 proc. na głównych indeksach odbyły się przy małych obrotach, co jest pozytywne.

"W WIG20 sześć spółek spadło powyżej 2 proc., a w tym gronie negatywnie wyróżniało się Allegro, które może przetestować okolice minimów na 19,5 zł. Okolice tego poziomu przynajmniej spekulacyjnie wydają się być atrakcyjne i mogą być podstawą do jakichś ruchów zakupowych. Pozytywnie wyróżniał się natomiast CD Projekt i dwa największe pod względem kapitalizacji banki, szczególnie Pekao, którego akcje wzrosły o ok. 2 proc. przy całkiem niezłych, ok. 100 mln zł obrotu" - wskazał Czarnecki.

"Moim zdaniem sektor bankowy jest naprawdę tani pomimo faktu przygniecenia go różnymi pomysłami w stylu wakacji kredytowych" - dodał.

"Podsumowując, wydaje się, że bessa powinna się zakończyć w perspektywie 6-9 miesięcy, jednak nie uważam, aby rynek miał jeszcze jakiś znaczący potencjał do spadków. Sądzę wręcz przeciwnie, że w krótkim terminie rynek ma potencjał do odreagowania, które być może nie będzie końcem bessy, ale może potrwać kilka tygodni. W takim świetle warto chyba rozejrzeć się już obecnie po rynku, gdyż niektóre akcje wydają się być absurdalnie niedowartościowane" - powiedział Tomasz Czarnecki z DM BPS.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 0,89 proc. do 1.405,21 pkt., a WIG spadł o 0,82 proc. do 46.911,05 pkt. Zniżkowały również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,14 proc. do 16.147,28 pkt., a mWIG40 o 0,9 proc. do 3.633,99 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,726 mld zł, z tego 0,625 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały Pekao (98 mln zł) oraz CD Projekt(89 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były negatywne. W tym okresie DAX spadał o 1,35 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 1,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 tracił 1,3 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy notowały mocne spadki: Nasdaq100 zniżkował o 2,5 proc., S&P500 o 1,7 proc., a DJI szedł w dół o 1,3 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszły 3 z 15 indeksów. Zyskały WIG-Gry (3,14 proc.), WIG.GAMES5 (2,6 proc.) oraz WIG-Spożywczy (0,99 proc.). Najsłabsze natomiast były WIG-Paliwa (-2,44 proc.), WIG-Chemia (-2,31 proc.) oraz WIG-Energia (-2,27 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był mWIG40, który wzrósł o 2,29 proc., a relatywnie najsłabiej zachował się sWIG80, który poszedł w górę 1,58 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Spożywczy (+8,58 proc.) oraz WIG.GAMES5 (+7,38 proc.), a najsłabsze były WIG-Leki (-1,8 proc.) oraz WIG-Chemia (+0,53 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje CD Projekt (+15,98 proc.) oraz JSW (+8,87 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory Allegro (-6,75 proc.) i PGE (-2,39 proc.).

W WIG20 w piątek najmocniej, o 4,2 proc. do 116,22 zł w górę poszły akcje CD Projekt i zamknęły się na 3-miesiecznych maksimach.

Silne podczas spadkowej sesji były również akcje Pekao i PKO BP, czyli dwóch największych pod względem kapitalizacji banków. Na zamknięciu piątkowych notowań kurs Pekao wzrósł o 1,88 proc., a PKO BP o 0,41 proc. Kurs Pekao zamknął się w okolicach tygodniowych maksimów.

Kursy dwóch pozostałych banków z WIG20 spadły. Santander Bank Polska o 1,21 proc., a mBanku o 2,1 proc.

Agencja ratingowa S&P Global Ratings potwierdziła długo- i krótkoterminowy rating mBanku na poziomie odpowiednio "BBB" i "A-2" oraz utrzymała "rozwojową" perspektywę ratingu.

Po wahaniach z początku notowań wokół poziomu odniesienia, lepszą drugą część sesji miały akcje JSW, kończąc ją na 1,68-proc. plusie.

Spośród spółek z WIG20, które mają największy wpływ na indeks wyraźnie zniżkowały akcje PKN Orlen(-2,69 proc.) oraz Allegro (-2,4 proc. do 20,09 zł).

Skarb Państwa zmniejszył zaangażowanie w PKN do 195.092.264 akcji stanowiących 31,14 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ z posiadanych wcześniej 223.414.424 akcji spółki. W ubiegłym tygodniu PKO BP i PZU informowały, iż nabyły po 14.161.080 akcji PKN Orlen.

O 1,62 proc. w dół poszły natomiast akcje PZU, a kurs KGHM (-1,3 proc.) spadł trzecią sesję z rzędu, a jego notowaniom nie pomagały zniżkujące ceny miedzi, które ok. 17.00 szły w dół o 1,44 proc.

Najsłabiej z grona blue chipów sesję zakończyły walory PGE, których kurs spadł o 2,76 proc. do 6,12 zł i zamknął się na 52-tygdniowych minimach.

Spośród średnich spółek z mWIG40 najmocniej w górę poszły walory Bumechu (+11,38 proc. do 69 zł), które mają bardzo udany początek miesiąca rosnąc z okolic 45 zł za akcję.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku były także 11 bit studios (3,66 proc.) oraz Kernel Holding (2,42 proc.).

Najsłabiej w mWIG40 piątkową sesję zakończył Mercator Medical (-5,04 proc.), którego kurs od połowy września znajduje się w trendzie bocznym i w piątek testował jego dolne ograniczenia.

Mocne spadki zanotowały także Polenergia (-4,54 proc.) i Develia (-4,47 proc.), a o 3,27 proc. do 33,12 zł spadł kurs Grupy Azoty.

W gronie małych spółek z sWIG80 liderem wzrostów był Sunex (10,47 proc.), a o 7,07 proc. w górę poszły walory Onde.

O 0,88 proc. do 67,8 zł przy dużych obrotach (2,7 mln zł) spadł kurs Alumetalu, który poinformował, iż planuje 29 grudnia wypłatę 3,2-3,3 zł zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok, jeśli nie dojdzie skutku wezwanie Hydro Aluminium AS.

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia Alumetalu przez Norsk Hydro. Komisja obawia się, że transakcja może wywołać problemy z konkurencją w zakresie europejskiego rynku aluminium. Decyzja KE ma zapaść do 22 lutego 2023 roku.

Najsłabiej w sWIG80 piątkową sesję zakończyły Police, których kurs spadł o 4,67 proc. i zbliżył się do dolnego ograniczenia budującej się od sierpnia br. konsolidacji.

Na szerokim rynku o 2,96 proc. do 10,1 zł zyskał BoomBit, który szacuje, że jego skonsolidowane przychody we wrześniu 2022 roku wyniosły 24,19 mln zł, to oznacza wzrost o 6 proc. wobec sierpnia br.

Trend wzrostowy kontynuował Mostostal Zabrze (+5,75 proc. do 2,06 zł), który zakończył tydzień na 52-tygodniowycm maksimach. Analitycy DM BDM, w raporcie z 27 września, wznowili wydawanie rekomendacji dla Mostostalu Zabrze od zalecenia "kupuj", wyznaczając cenę docelową na poziomie 2,31 zł.

