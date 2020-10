DZIEŃ NA GPW: WIG20 spadł na zamknięciu 4,7 proc. do 1.550 pkt. i jest najniżej od kwietnia br.

WIG20 zakończył środową sesję spadkiem 4,66 proc. osiągając poziom 1.549,74 pkt. i znalazł się na najniższym poziomie od 3 kwietnia 2020 r. Jak powiedział PAP Biznes analityk XTB Łukasz Stefanik, tak duże przeceny indeksów są związane z coraz większym ryzykiem wprowadzenia lockdownów w Europie.

"Od początku sesji obserwowaliśmy fatalne nastroje. Ma to związek przede wszystkim z obawami dotyczącymi rozprzestrzeniającego się koronawirusa. W całej Europie widać spore spadki na głównych indeksach. Jest to tłumaczone tym, że wraz ze wzrostem odnotowywanych przypadków zakażeń koronawirusem rozważane są kolejne obostrzenia. W Niemczech mówi się o +miękkim+ lockdownie, a we Francji nawet o kilkumiesięcznym. W Polsce mieliśmy kolejny rekord zakażeń i rośnie ryzyko całkowitego lockdownu w naszym kraju" - powiedział Łukasz Stefanik.

W podobnym tonie środową sesję komentuje także dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

"Od dłuższego czasu obserwowaliśmy osuwanie się warszawskiego rynku akcji i jedyne czego nam brakowało, to panika inwestorów. Wdaje się, że środowa sesja ma właśnie znamiona paniki. Przy czym nie jest wcale pewne, czy ta panika zakończy się dzisiaj, czy dopiero na koniec miesiąca. Jest nerwowo, a cały czas negatywnie na rynek oddziaływać mogą takie kwestie jak: statystyka dotycząca koronawirusa, ryzyko lockdownów w Polsce czy Niemczech, wybory prezydenckie w USA" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Ekspert wskazał, że szczególnie istotny dla WIG20 jest teraz poziom 1.530 pkt.

"Dynamika na rynku jest jednak duża i trudno jest ocenić potencjalny zakres spadków. Wydaje się, że 1.530 pkt. jest teraz istotną strefą wsparcia. Ale w przypadku skrajnych sytuacji, tj. załamania się systemu opieki zdrowotnej lub wprowadzenia twardego lockdownu, to ten scenariusz może ulec dezaktualizacji" - ocenił.

Na zamknięciu sesji w środę WIG20 stracił 4,66 proc. osiągając 1.549,74 pkt., WIG zniżkował 4,64 proc. do 45.008,30 pkt., mWIG40 poszedł w dół 5,09 proc. do 3.260,51 pkt., a sWIG80 spadł 4,05 proc. do 12.967,34 pkt. Obroty na rynku przekroczyły 2 mld zł, z czego ok. 1,7 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił ponad 4 proc., a S&P 500 zniżkował 2,5 proc.

Na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy sektorowe zakończyły sesję pod kreską. Najbardziej na wartości stracił WIG-leki (7,59 proc.) oraz WIG-banki (6,65 proc.).

Poza Play Communications (na plusie w wysokości 0,05 proc.) i Lotosem (ze wzrostem 1,61 proc.), wszystkie spółki z WIG20 straciły, a wiele z nich - m.in. Pekao (-6,62 proc. do 43 zł), PKO BP (-6,69 proc. do 19,38 zł), PKN Orlen (-2,35 proc. do 37,74 zł) - znalazła się na wieloletnich minimach. W przypadku Pekao sięgają one aż 1999 r., a PKO BP jest na minimach sięgających ponad dekadę.

Najwięcej w dół, bo o 13 proc., poszły akcje JSW.

Ponad 9 proc. do 331 zł potaniały akcje też CD Projektu. Producent gier poinformował o przesunięciu daty premiery "Cyberpunk 2077" na 10 grudnia 2020 r. Wcześniej planowano, że premiera nastąpi 19 listopada 2020 roku. Jak podano, w ocenie zarządu przesunięcie daty premiery o 21 dni pozostaje w długoterminowym interesie spółki i jej akcjonariuszy. CD Projekt jest pewny, że premiera nie zostanie przełożona kolejny raz.

"Jest to negatywna informacja dla inwestorów sugerująca, że gra jeszcze nie jest dopięta na ostatni guzik. Jeśli chodzi o sytuację techniczną CD Projektu, to notowania właśnie dodarły do kluczowego wsparcia. Jeśli ma dojść do odbicia, to powinno to nastąpić właśnie od obecnego poziomu" - ocenił Łukasz Stefanik.

7,36 proc. potaniały akcje Allegro.

Na swoich historycznych minimach znalazły się walory PZU, które zniżkowały 2,97 proc. do 20,55 zł. Zarząd PZU podjął uchwałę o nabyciu obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie do 2 mld zł w terminie do 31 grudnia 2020 r.

CCC poszło w dół o 4,81 proc. Grupa miała w III kw. 2020 roku 63,8 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 32,7 mln zł straty rok wcześniej. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie 1,2 mln zł wobec 45,9 mln zł zysku przed rokiem i szacowanych wcześniej 8 mln zł straty. Przychody grupy wyniosły 1.455,4 mln zł wobec 1.348,5 mln zł rok wcześniej. Szacunki wskazywały na przychody na poziomie 1,502 mld zł.

W gronie spółek, które najwięcej straciły w WIG20 znalazły się także: Alior (ze spadkiem o 7,34 proc.) oraz PGE (w dół o 7,32 proc.).

W gronie spółek z mWIG40 i sWIG80 jedynie garstka spółek zakończyła dzień na plusie, m.in. Grupa Azoty (w górę ok. 3 proc.), Agora (ze zwyżką o 2 proc.), PBKM (wzrost o 1,3 proc.).

Z indeksu średnich spółek najmocniej potaniały akcje Biomedu Lublin (spadek o 10,57 proc.), mBanku (w dół 9,93 proc.) oraz Millennium (ze spadkiem 9,05 proc.).

A w sWIG80 spadkom przewodziły: Global Cosmed (w dół o 13,33 proc.), Polimex (zniżka o 12,82 proc.), INC (spadek o 12,30 proc.). W całym indeksie małych spółek aż jedenaście firm zakończyła dzień dwucyfrowymi spadkami.