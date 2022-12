DZIEŃ NA GPW: WIG20 spadł o 1,86 proc., główne indeksy w trendach bocznych

W piątek WIG20 stracił 1,86 proc., a tym samym próba wybicia górą z trendu bocznego się nie udała, a główne indeksy pozostały w trendach bocznych - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński. Zdaniem analityka, szanse na kontynuację wzrostów się utrzymują, choć w krótkim terminie sporo zależy od zachowania S&P500, który dotarł do średnioterminowych oporów.

"Piątkowa sesja na GPW upłynęła pod znakiem korekty, ale również pod znakiem oczekiwania jak rozegra się sytuacja na rynku USA, gdzie na początku notowań indeksy spadały. Rynek amerykański w ostatnich tygodniach był słabszy od krajowej giełdy, a indeks S&P500 zbliżył się do średnioterminowej linii trendu spadkowego. Polskie główne indeksy pokonały już podobną linię kilka tygodni temu" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

"Trwająca na głównych indeksach GPW korekta przybrała horyzontalny kształt, były szanse na wybicie z tego trendu górą, jednak w piątek się to nie udało. Pozostajemy tym samym w konsolidacji, choć jeśli nastroje w USA by się pogorszyły, to nie można na krajowym rynku wykluczyć mocniejszego zejścia w dół.

Dodał, że główne wsparcia pozostają w okolicach 1.600-1.630 pkt. na WIG20 i tworzone są przez górne ograniczenie pokonanego, średnioterminowego kanału spadkowego.

"Dopóki pozostajemy w obszarze pomiędzy 1.785 pkt. a 1.600 pkt. na WIG, to w średnim terminie możemy cały czas liczyć na powrót wzrostów, choć na ten moment sygnałów realizacji takiego scenariusza brak" - powiedział.

Analityk wskazał, że sygnałem powrotu do wzrostów na GPW byłoby pokonanie listopadowego maksimum (okolice 1.785 pkt. - PAP), choć nawet jeśli tak się stanie, to w jego opinii dynamika wzrostów na warszawskim rynku może być mniejsza.

Ekspert wyróżnił odbijający na piątkowej sesji, po kilkutygodniowych spadkach, sektor gier oraz wskazał na pozytywne zachowanie indeksu WIG-Budownictwo i WIG-Informatyka, które jego zdaniem wyglądają dobrze.

"Głównym indeksom ciążyły natomiast mocno zniżkujące akcje PKN Orlen oraz banków, choć w ich przypadku po okresie mocnych wzrostów realizacja zysków jest jak najbardziej zrozumiała" - dodał analityk PKO BP.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 1,86 proc. do 1.733,46 pkt., a WIG zniżkował o 1,16 proc. do 56.207,29 pkt. Wyraźnie mocniejsze były indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 zwyżkował o 0,44 proc. do 17.978,53 pkt., a mWIG40 poszedł w górę o 0,47 proc. do 4.170,01 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,352 mld zł, z tego 1,19 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje PKN Orlen (223 mln zł) oraz Dino Polska (177 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały mieszane nastroje, a zmiany indeksów nie były znaczące. DAX rósł o 0,27 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 znajdował się w okolicach czwartkowego zamknięcia.

Na giełdach amerykańskich indeksy zniżkowały: Nasdaq100 o 1,1 proc., S&P500 o 0,7 proc., a DJI o 0,4 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 7 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Gry (+2,6 proc.), WIG-GAMES5 (+2,56 proc.) oraz WIG-Budownictwo (+2,25 proc.). Najsłabiej natomiast sesję zakończyły WIG-Paliwa (-5,25 proc.), WIG-Banki (-1,56 proc.) oraz WIG-Energetyka (-1,48 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był sWIG80, który wzrósł o 3,12 proc., a relatywnie najsłabiej zachował się WIG20, który zniżkował o 1,26 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Górnictwo (+5,2 proc.) oraz WIG-Budownictwo (+4,54 proc.), a najsłabsze były WIG-Leki (-3,58 proc.) oraz WIG-Games (-3,44 proc.)

Spośród blue chipów najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje JSW (+21,33 proc.) oraz KGHM (+2,24 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory CD Projekt (-9,05 proc.) oraz Orange Polska (-8,57 proc.).

W WIG20 w piątek najmocniej wzrosły akcje CD Projekt (3,03 proc.) oraz Allegro (2,65 proc.

Jak powiedział na GPW Innovation Day prezes CD Projekt Adam Kiciński, spółka zamierza sukcesywnie rozwijać projekty dot. filmów i seriali, a w przyszłym roku planuje wydać edycję kompletną z Cyberpunk 2077 i dodatkiem Pahantom Liberty.

Na 1,15-proc. plusie na poziomie 74,95 zł zamknęły sesję walory Asseco Poland, a ich kurs zbliżył się do technicznych oporów znajdujących się w okolicach 77 zł za akcję.

W połowie sesji wyraźnie rósł kurs Kruka testując ważne opory znajdujące się nieco powyżej 300 zł za akcję. Druga część sesji była slabsza dla tych akcji, kurs Kruka nie pokonał oporów i zamknął się na 0,95-proc. plusie na poziomie 298 zł.

W WIG20 w połowie i na końcu sesji większość akcji zniżkowała, a na zamknięciu najmocniej w dół poszły walory PKN Orlen (-5,48 proc.) do 64,5 zł.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego podała, że marża na sprzedaży benzyny Eurosuper 95 w okresie styczeń-listopad 2022 roku spadła w Polsce o 29,9 proc. wobec średniej marży z 2021 roku i wyniosła 0,10 zł na litrze.

Ponad 3-proc. spadki w tym indeksie zanotowały natomiast akcje Pepco Group (-3,67 proc.), a o 2,9 proc. spadł kurs Dino Polska. Kurs Pepco znalazł się w dolnych partiach budującego się od połowy listopada trendu bocznego, a dla Dino była to największa jednodniowa przecena od początku listopada br., która miała miejsce przy dużych obrotach.

W piątek wyraźnie, o 2,7 proc. zniżkowały akcje PKO BP, które było jednym z liderów wzrostów w WIG20 na czwartkowej sesji.

Po mocnych spadkach z początku notowań i teście okolic 37 zł, na 3,04-proc. minusie na poziomie 37,9 zł zamknęły sesję akcje CCC. Spółka podała wyniki za trzeci kwartał roku obrotowego 2022/23, zgodnie z którymi grupa miała 64,9 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 12,2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie 24 mln zł wobec 73,5 mln zł zysku przed rokiem.

O 1,46 proc. w dół do 118,2 zł poszedł natomiast kurs KGHM, dla którego analitycy BM mBanku, w raporcie z 25 listopada wznowili wydawanie rekomendacji od zalecenia "redukuj", wyznaczając cenę docelową akcji tej spółki na poziomie 102,75 zł.

W mWIG40 najmocniej wzrosły akcje ComArchu (6,89 proc.) oraz Ten Square Games (5,6 proc.), którego kurs zamknął się na 5-cio miesięcznych maksimach.

Jak szacuje portal Sensor Tower, przychody z gier Ten Square Games w listopadzie wyniosły około 6 mln USD, tyle ile w październiku. Dodatkowo na GPW Innovation Day, dyrektor finansowa TSG, Magdalena Jurewicz poinformowała w piątek, iż jej zdaniem, sytuacja makroekonomiczna będzie bardzo ważna dla perspektywy finansowej spółki w 2023 roku. Jurewicz dodała jednak, że spółka patrzy z umiarkowanym optymizmem na następne miesiące i 2023 rok.

W tym segmencie rynku mocną, drugą cześć sesji miały akcje Grupy Azoty (2,37 proc. do 38,08 zł), których kurs naruszył istotne opory znajdujące się w okolicach 38 zł za akcję.

Wyraźnie w górę poszedł również kurs Budimexu (2,95 proc), zamykając się na 52-tygodniowych maksimach.

W gronie liderów w mWIG40 były także walory Grupy Pracuj (+2,49 proc.). Jak ocenił prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek podczas GPW Innovation Day, w 2023 r. w przypadku spowolnienia gospodarczego i kryzysu, Pracuj .pl może nie być głównym motorem wzrostu, ale w trudniejszych czasach rosnąć są w stanie biznesy SaaS. Dodał, że po przejęciu w tym roku softgarden, z potencjalnymi akwizycjami Grupa Pracuj chce poczekać na urealnienie wycen.

W mWIG40 słabą sesję zanotowały natomiast akcje Banku Millennium (-2,68 proc.) oraz Asbisu, które poszły w dół o 1,97 proc. Kurs Millennium naruszył dolne ograniczenie kilkudniowego trendu bocznego, a Asbis cofa się z ustanowionych w środę 52-tygodniowych maksimów.

W sWIG80 najmocniej w górę poszedł kurs Onde (7,14 proc.), które przy dużych obrotach zamknęło się na miesięcznych maksimach.

W piątek, najsłabsze w gronie małych spółek były akcje Grodna, R22 i ATM Grupa, których kursy poszły w dół o ponad 3 proc.

Na 1,6-proc. minusie bardzo udany tydzień zakończyły natomiast akcje Ryvu Therapeutics. Spółka poinformowała, iż jej zarząd podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia w grudniu 2022 r. oferty publicznej nie więcej niż 4.764.674 nowych akcji serii J. Jak podano, oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru, jednak akcjonariuszom spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa, uprawniające do objęcia akcji w ofercie przed innymi inwestorami, w liczbie umożliwiającej utrzymanie udziału akcjonariuszy w kapitale zakładowym, na poziomie z dnia rejestracji. Do zainwestowania 20 mln euro w ramach oferty zobowiązała się europejska firma biotechnologiczna BioNTech.

