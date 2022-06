DZIEŃ NA GPW: WIG20 stracił 2,4 proc.; rynek w dół pociągnęły banki oraz dane o inflacji z USA

Piątkowa sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się mocnymi spadkami, a wpływ na to miało słabe zachowanie sektora bankowego oraz gorsze od oczekiwań dane o inflacji z USA – ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk DM BPS, Łukasz Bryl. Zdaniem analityka, w krótkim terminie inwestorzy skupią się na przypadającym w najbliższą środę posiedzeniu Fed oraz na kolejnych danych makro z USA.

"Podczas piątkowych notowań działo się dużo, a sesję można podzielić na dwie części. W pierwszej poznaliśmy odczyty inflacyjne z regionu, a konkretnie z Rumunii i Czech. W obydwu przypadkach odczyty były wyższe od poprzednich, a to negatywnie wpływało na sentyment na naszym rynku, który dodatkowo pozostał pod presję wczorajszego komunikatu ze strony EBC" - powiedział PAP Biznes analityk DM BPS, Łukasz Bryl.

Wskazał, że druga część piątkowej sesji, to okres po publikacji danych o inflacji z USA.

"Dane były gorsze od rynkowych oczekiwań, a to spowodowało zdecydowane pogorszenie sentymentu na rynkach bazowych, ale również na warszawskiej giełdzie. W konsekwencji tego europejskie parkiety pogłębiły wcześniejsze spadki, a kursy głównych indeksów w Warszawie zniżkowały do ok. godziny 16, pogłębiając minima z początku notowań" - powiedział analityk DM BPS.

Analityk zwrócił uwagę na spadki kursu EUR/USD, co historycznie nie sprzyjało pozytywnym tendencjom na warszawskim parkiecie.

"Patrząc przez pryzmat indeksów sektorowych, w piątek słabo zachowywały się banki, co jest związane z doniesieniami o skali negatywnego oddziaływania na wyniki sektora ze strony tzw. wakacji kredytowych czy też innych rozwiązań związanych z WIBOR, mających chronić kredytobiorców przed podwyżkami stóp procentowych. Te rozwiązania mają być finansowane z zysków banków, a skala przewidywanych obciążeń dla sektora to przedział między 20 a 30 mld zł. W 2021 roku zyski całego sektora bankowego wyniosły 24 mld zł" - powiedział analityk DM BPS.

Mówiąc o najbliższej przyszłości analityk zwrócił uwagę na rosnące obawy inwestorów przed stagflacją, a z wydarzeń wspomniał o zbliżającym się posiedzeniu Fed i publikacji kolejnych danych makro z USA.

"Obecnie inwestorzy zastanawiają się jak głęboka będzie recesja i coraz bardziej zaczynają obawiać się scenariusza gorszego niż recesja, czyli stagflacji. W krótkim terminie rynki skupią się na odbywającym się w przyszłym tygodniu w środę posiedzeniu Fed, gdzie spodziewana jest podwyżka o 50 pb oraz danych o sprzedaży detalicznej z USA, które również zostaną opublikowane tego dnia" - powiedział Łukasz Bryl.

Na posiedzeniu 9 czerwca br. Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe. EBC podał, że podwyżki stóp proc. rozpoczną się w lipcu (o 25 pb), kolejna będzie we wrześniu, a ścieżka wzrostu stóp proc. będzie stopniowa i stabilna.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA maju wzrosły o 8,6 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 1 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +8,3 proc. rdr i +0,7 proc. mdm. Inflacja w USA rdr jest najwyższa od 40 lat. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,6 proc. mdm i 6 proc. rdr. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +5,9 proc. rdr.

Najbliższe posiedzenie Fed odbędzie się w środę, 15 czerwca br., a decyzję tego gremium poznamy o 20.00 czasu polskiego. Dane o sprzedaży detalicznej z USA za maj br. zostaną opublikowane również w przyszłą środę o 14.30 czasu polskiego.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 2,39 proc. do 1.725,18 pkt., WIG stracił 2,04 proc. do 54.307,76 pkt., o 1,09 proc. do 17.654,05 pkt. spadł sWIG80, a mWIG40 zniżkował o 1,44 proc. do 4.123,58 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,874 mld zł, z tego 0,743 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich giełdach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 2,7 proc., a francuski CAC 40 tracił 2,35 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w dół o 1,8 proc.

W tym okresie na giełdach amerykańskich także panowały negatywne nastroje. Nasdaq100 spadał o 3,3 proc., S&P500 szedł w dół o 2,7 proc., a DJI tracił 2,3 proc.

W ujęciu sektorowym zyskały 2 z 15 indeksów. Zyskał WIG-Chemia (0,35 proc.) oraz WIG-Informatyka (0,06 proc.).

Najmocniej straciły WIG-Górnictwo (-4,15 proc.), WIG-Banki (-3,47 proc.) oraz WIG-Leki (-2,93 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był sWIG80, który stracił 2,65 proc., a najsłabiej zachował się WIG20, który spadł o 5,2 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Media (-0,64 proc.), a najsłabsze były WIG-Banki (-7,52 proc.) oraz WIG-Games (-6,88 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje JSW (3,95 proc.), najmocniej w takim horyzoncie spadły akcje Santander Bank Polska (-10,27 proc.) oraz CD Projekt (-10,14 proc.).

W WIG20 na wartości zyskały tylko akcje czterech spółek. O 0,89 proc. do 5,9 zł w górę poszły akcje PGNiG, a o 1,95 proc. do 21,2 zł zyskało Allegro, którego kurs odbił po naruszeniu na początku piątkowej sesji historycznych minimów.

Przez ponad połowę piątkowej sesji na wyraźnym plusie notowane były akcje PGE, jednak zakończyły ją w okolicach poziomu odniesienia na 10,27 zł.

O 0,57 proc. do 70,9 zł w górę poszedł kurs Asseco Poland i obronił minima z pierwszej połowy maja br.

Od początku piątkowych notowań ponownie bardzo słabo zachowywał się sektor bankowy, a akcje wszystkich banków z WIG20 straciły na wartości. Najmniej, o 2,34 proc. w dół poszedł kurs mBank-u, dla którego agencja ratingowa S&P Global Ratings potwierdziła długo- i krótkoterminowy rating na poziomie odpowiednio "BBB" i "A-2" oraz zrewidowała perspektywę ratingu z negatywnej na rozwojową.

Najsłabsze w WIG20 z tego sektora był natomiast Santander Bank Polska (-4,98 proc.), o 4,62 proc. spadły akcje Pekao, a kurs PKO BP poszedł w dół o 2,56 proc. do 28,97 zł.

Według informacji PAP Biznes, Związek Banków Polskich wystosował do premiera i organów Komitetu Stabilności Finansowej pisma, w którym przedstawia mocno negatywne dla sektora skutki wprowadzenia proponowanych przez rząd wakacji kredytowych oraz reformy wskaźnika WIBOR do końca br.

Mocno w WIG20 zniżkowały również akcje KGHM (-4,47 proc.), Pepco Group (-5,03 proc.) oraz PKN Orlen (-3,36 proc). Kurs KGHM wybił się dołem z kilkudniowego trendu bocznego, Pepco zbliża się do minimów z lutego br., a kurs PKN Orlen wrócił w okolice dolnych

ograniczeń budującego się od początku maja br. trendu bocznego.

W WIG20 nowe, 52-tygodniowe minima ustanowiły kursy CD Projekt (-0,34 proc. do 93,63 zł), Cyfrowego Polsatu (-1,34 proc. do 19,16 zł) oraz Orange Polska (-0,76 proc. do 5,778 zł).

W mWIG40 najmocniejsze były akcje Polenergii (2,91 proc. do 77,9 zł), których kurs zakończył tydzień w okolicach najwyższego poziomu od minimum z przełomu stycznia i lutego br. Po słabszych kilku sesjach odbiły również akcje Tauronu (1,61 proc.) oraz Grupy Azoty (1,37 proc.).

Najsłabszy w tym segmencie rynku był Mabion, którego kurs spadł o 5,19 proc. do 23,21 zł i znalazł się w okolicach miniów z marca br.

Ponad 5-proc. spadki zanotowała natomiast Develia (-5,15 proc.) a o 3,14 proc. zniżkował kurs Huuuge. Dla obydwu spółek były to trzecie, wyraźnie spadkowe sesje z rzędu, a kurs Huuuge znalazł się na poziomach minimów z kwietnia br.

W sWIG80 zdecydowanym liderem wzrostów był Boryszew, którego kurs poszedł w górę o 15,73 proc. do 5,15 zł i przy dużych obrotach (1 mln zł) zniósł z nawiązką całe spadki z pierwszych trzech sesji obecnego tygodnia.

W gronie liderów wzrostów w ww. indeksie był także Erbud (5,71 proc. do zł) oraz Synektik (2,49 proc. do 26,8 zł). Kurs Erbudu znalazł się w okolicach górnego ograniczenia budującego się od przełomu maja i czerwca br. trendu bocznego. Kurs Synektiku natomiast oddalił się wyraźnie od testowanych na początku czerwca marcowych minimów i naruszył średnioterminową linię trendu spadkowego poprowadzoną od kwietniowego szczytu.

Najsłabiej w tym segmencie rynku zachowały się akcje ZE PAK, które zniżkowały o 8,12 proc. do 21,5 zł. W czasie sesji spółka poinformowała, iż PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE), spółka zależna ZE PAK, zamierza nabyć od Polish Wind Holdings 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Great Wind i realizować projekt farmy wiatrowej w Człuchowie. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją farmy wyniosą około 725 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl