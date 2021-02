Dzień na GPW: WIG20 traci ok. 2 proc.

We wtorek WIG20 spadł o prawie 2 proc. do poziomu 1.923 pkt. W trakcie sesji indeks krajowych blue chipów zniżkował nawet ponad 3 proc. Z kolei mWIG40 (stracił ponad 2 proc.) i sWIG80 (w dół o 1,25 proc.) kontynuują serię pięciu spadkowych sesji z rzędu. Negatywnie na GPW wyróżniał się Huuuge, który stracił blisko 12 proc.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 stracił 1,99 proc. do 1.922,59 pkt.

WIG zniżkował 1,94 proc. do 57.029,17 pkt.

mWIG40 poszedł w dół 2,16 proc. do 4.223,60 pkt.

sWIG80 stracił 1,25 proc. do 17.444,80 pkt.

- W ostatnim czasie obserwujemy mocny wzrost rentowności amerykańskich i niemieckich obligacji. W mojej ocenie jest to czynnik, który spowodował spadki indeksów we wtorek. Wydaje się, że rosnące rentowności obligacji wpływają na realizację zysków przez giełdowych inwestorów i odwrót od ryzykowniejszych aktywów - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski.



- "Dramat" polskiego rynku polega na tym, że MSCI Poland w 2021 r. jest relatywnie słaby w stosunku do MSCI Emerging Markets. MSCI Emerging Markets w 2021 r. mocno wzrósł, a MSCI Poland wygląda słabo. Kiepska forma WIG20 jest niepokojąca i wpływa negatywnie na sentyment krajowych inwestorów - dodał.

Zdaniem eksperta, koniec przeceny na GPW jest już jednak blisko.

- Wydaje się, że koniec przeceny na GPW jest blisko. Choć WIG20 może zejść jeszcze do ok. 1.850 pkt., to później jest szansa na stabilizację i mocniejsze odbicie - ocenił.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 stracił 1,99 proc. do 1.922,59 pkt., WIG zniżkował 1,94 proc. do 57.029,17 pkt., mWIG40 poszedł w dół 2,16 proc. do 4.223,60 pkt., a sWIG80 stracił 1,25 proc. do 17.444,80 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.452 mln zł, z czego 1.036 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (143 mln zł) oraz KGHM-u (140 mln zł).

Duże obroty towarzyszyły też notowaniom spółki Huuuge - aż 98 mln zł. Kurs niedawnego debiutanta Huuuge zniżkował we wtorek aż o 11,87 proc. do 42 zł. Z kolei w poniedziałek spółka straciła 3,73 proc., a w piątek 1 proc. Cena akcji spółki w IPO została ustalona na 50 zł za sztukę.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił ok. 0,6 proc., a S&P 500 zniżkował 0,43 proc.

Wszystkie indeksy sektorowe zakończyły sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-górnictwo (w dół 4,16 proc.) oraz WIG-motoryzacja (stracił 3,46 proc.).

W WIG20 zyskały jedynie spółki paliwowe: Lotos poszedł w górę 0,70 proc. do 41,49 zł, a PKN Orlen zakończył dzień lekkim wzrostem o 0,34 proc. do 59,72 zł.

Zdecydowana większość spółek - 18 z 20 - była pod kreską. Najmocniej, bo o 4,25 proc. do 36,96 zł zniżkował kurs JSW.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydował o utworzeniu dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 85,7 mln zł. Odpis zmniejszy wynik operacyjny grupy.

Istotnie straciły także: KGHM (o 4,14 proc. do 201,6 zł) i Dino Polska (o 3,68 proc. do 241 zł).

Szóstą sesję z rzędu spadły akcje Tauronu (o 4,18 proc. do 2,52 zł), a także Orange Polska (o 1,84 proc. do 5,86 zł).

Z kolei piąty raz z rzędu zniżkowały akcje PZU - tym razem w dół o 1,16 proc. do 29,77 zł.

O 2,57 proc. do 204,8 zł spadł kurs Santander Bank Polska. Bank szacuje, że strata wyniosłaby ok. 2,7 mld zł na poziomie jednostkowym przy założeniu, że 100 proc. aktualnych kredytobiorców dokonałoby konwersji kredytów walutowych zgodnie z propozycją KNF - podał bank w raporcie rocznym.

Zarząd Santander Bank Polska rekomenduje, by z zysku wypracowanego w 2020 roku przeznaczyć na kapitał rezerwowy 50 proc., a pozostałe 50 proc. zysku pozostawić niepodzielone.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 2,20 proc., w górę poszły akcje XTB.

0,59 proc. zyskał Mercator. Jak wynika z szacunków Macieja Marcinowskiego z Trigon DM, w marcowej rewizji indeksów Mercator zastąpi Alior Bank w indeksie WIG20.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały Mabion - o ponad 8 proc. oraz Famur - o 6,47 proc.

Mabion poinformował w poniedziałek, że NWZ zwołane na 22 marca zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 10,5 mln akcji serii V bez prawa poboru. Mabion zakłada pozyskanie z emisji środków finansowych na poziomie około 100-200 mln zł.

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o emisji do 2,43 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy - podała spółka we wtorek w komunikacie po walnym zgromadzeniu.

4,58 proc. stracił Millennium, który szacuje koszt brutto przewalutowania portfela walutowych kredytów hipotecznych według propozycji KNF na 4,1-5,1 mld zł.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Astarta - w górę o 5,26 proc., Bioton - wzrost o 4,64 proc.

Z kolei najmocniej w dół, bo o 8,75 proc., spadł kurs EKO Export. Mocno na wartości, bo 6,67 proc., stracił też kurs akcji Pekabex.

Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniał się Serinus - kurs wzrósł o 31,91 proc., przy obrotach przekraczających 32 mln zł. We wtorek rano spółka podała informacje o wynikach testów przepływu w odwiercie Moftinu-1008 w Rumunii - odwiert uzyskał przepływ 4,0 milionów standardowych stóp sześciennych dziennie (MMscf/d) (około 667 boe/d).