DZIEŃ NA GPW: WIG20 wciąż w konsolidacji; kluczowe dla inwestorów środowe dane o inflacji w USA

WIG20 wciąż znajduje się w trendzie bocznym, a wiarygodnym sygnałem zmiany będzie dopiero wyjście z konsolidacji. Najbliższy, kluczowy poziom oporu dla indeksu to 1.750 pkt. - poinformował PAP Biznes Tomasz Czarnecki, dyrektor departamentu analiz DM BPS. Jak wskazał, kluczowe dla inwestorów będą środowe dane o inflacji w USA.

"Dzisiejszy dzień upłynął pod znakiem konsolidacji. Na początku sesji rynek próbował wzmocnić się po wczorajszym odbiciu od wsparcia, ale ostatecznie to wzmocnienie się nie udało, szczególnie w sektorze bankowym. W pierwszej części sesji większość akcji sektora bankowego silnie wzrastała, jednak na koniec indeks bankowy zachował jedynie minimalny plus 0,05 proc. Na dzisiejszej sesji zdecydowanie brylowało Allegro i broniło honoru byków" - powiedział Tomasz Czarnecki.

"Dla najbliższej koniunktury kluczowe będą jutrzejsze odczyty inflacji CPI w USA. Gdyby się ukazało, że odczyty są zdecydowanie wyższe niż prognozy to wzrosną obawy, że Fed będzie bardziej jastrzębi na wrześniowym posiedzeniu - wtedy szanse byków wyraźnie zmaleją. Jeśli jednak odczyt nie odbiegnie znacząco od poprzedniego lub od prognoz to wydaje się, że byki będą miały szanse wzmocnić rynek" - dodał.

Ekspert wskazał, że najbliższy, kluczowy poziom oporu dla WIG20 to 1.750 pkt. Wsparciem dla indeksu jest z kolei poziom 1.650 pkt.

"Warto podkreślić, że jesteśmy po długim okresie spadków i bardzo długim okresie konsolidacji. Rynek jest już ponad 40 dni w trendzie bocznym, w wąskiej konsolidacji w zakresie 100 pkt. i wiarygodnym sygnałem będzie dopiero wyjście z tej konsolidacji. Myślę, że do końca przyszłego tygodnia rynek zdecyduje o wybiciu - tym bardziej, że zbliża się koniec wakacji i być może zwiększą się również obroty" - ocenił Tomasz Czarnecki.

WIG20 zakończył wtorkową sesję spadkiem o 0,69 proc. do 1.684 pkt. sWIG80 poszedł w dół o 0,29 proc., a mWIG40 o 0,18 proc. Indeks szerokiego rynku WIG spadł na zamknięciu o 0,52 proc.

W ujęciu sektorowym najsilniej urósł indeks WIG-Motoryzacja (+0,5 proc.), a najmocniejszą przeceną dotknięty został WIG-Leki (-4,7 proc.). W połowie sesji najmocniej zwyżkował indeks WIG-Banki, ale ostatecznie zakończył sesję tylko 0,05 proc. wzrostem.

Obroty na szerokim rynku wyniosły we wtorek ok. 830 mln zł, z czego 684 mln zł przypada na spółki z WIG20. Największe obroty na rynku zanotowały Dino Polska (109 mln zł) i PKO BP (101 mln zł).

Liderem wzrostów w WIG20 było we wtorek Allegro, którego kurs urósł na zamknięciu o 5,4 proc. Spółka podała przed sesją, że otrzymała szczegółowe uzasadnienie zarzutów od UOKiK, dotyczące postępowania antymonopolowego w sprawie potencjalnego nadużycia pozycji dominującej. W trakcie sesji, na rynek napłynęła także informacja, że liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro wzrosła w lipcu do 22.078.494 z 21.553.290 w czerwcu.

Na przeciwnym biegunie po zamknięciu notowań znajdują się akcje Asseco Poland (-4,1 proc.), CD Projektu (-3,5 proc.) i Orange Polska (-3,3 proc.).

Ponad 2 proc. straciły ponadto kursy JSW, LPP i Cyfrowego Polsatu.

O 0,5 proc. spadły notowania PKO BP. Bank podał, że zarząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji (program EMTN) do kwoty 4 mld euro. Ponadto, w trakcie sesji na rynek napłynęła informacja, że rada nadzorcza banku powołała Pawła Gruzę na stanowisko prezesa zarządu banku, a Iwona Duda - dotychczasowa prezes banku - złożyła rezygnację.

Wśród spółek z mWIG40 najmocniejsze wzrosty odnotowują Asseco SEE (+4,3 proc.), AmRest (+4,1 proc.), Alior Bank (+3,3 proc.) i Eurocash (+2,7 proc.). O 2 proc. wzrósł kurs ING Banku Śląskiego, a o 1,6 proc. Millennium.

Liderem spadków w indeksie mWIG40 były akcje Mabionu, które straciły na zamknięciu 14,1 proc. Jest to najsilniejszy spadek kursu na całej GPW we wtorek. W ocenie Katarzyny Kosiorek, analityczki Trigon DM, zachowanie kursu może być powiązane z opublikowanym przez Novavax sprawozdaniem finansowym i zmniejszeniem prognozy wynikowej tej spółki. Grupa Novavax, z którą Mabion współpracuje przy produkcji szczepionek na COVID-19, poinformowała o zmniejszeniu prognozowanego na 2022 rok poziomu przychodów do 2-2,3 mld USD z oczekiwanych wcześniej 4-5 mld USD.

Negatywnie w indeksie mWIG40 wyróżniły się ponadto Tauron (-4 proc.) i Asbis (-3,8 proc.). O ponad 2 proc. spadły kursy PKP Cargo, Kruka, Ten Square Games i BNP Paribas Bank Polska.

W indeksie sWIG80 najsilniej urósł Molecure (+4,7 proc.). Wyraźnie zwyżkowały na zamknięciu także ZE PAK (+3,5 proc.), Rainbow Tours (+3,3 proc.) i Oponeo (+3,2 proc.). O 2,9 proc. poszły w górę kursy Torpolu, Pekabeksu i Captor Therapeutics - spółka wybrała kandydata na lek w projekcie CT-01 i rozpoczęła badania niezbędne do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie badań klinicznych. O 2,7 proc. zwyżkuje także Rainbow Tours.

O 3,4 proc. poszedł w górę CEZ. Grupa podniosła prognozę EBITDA w 2022 roku do 110-115 mld CZK z 95-99 mld CZK oczekiwanych wcześniej. Po pierwszym półroczu 2022 roku EBITDA wzrosła o 27,7 proc. do 59.3 mld CZK.

Największą przeceną w indeksie małych spółek dotknięte zostały akcje Biomedu Lublin (-5,1 proc.). O 4,9 proc. spadł kurs Shopera, a o ok. 4 proc. Śnieżki i TIM-u.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl