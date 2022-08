DZIEŃ NA GPW: WIG20 zyskał 2,6 proc.; mocne były banki oraz KGHM

Poprawa sentymentu na rynkach bazowych była przyczyną wzrostu popytu na ryzykowne aktywa, a w takim otoczeniu warszawski parkiet wyraźnie wzrósł i umocnił się złoty - powiedział PAP Biznes kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas, Michał Krajczewski. Póki co jednak, mocne wzrosty WIG20 niewiele zmieniły, gdyż indeks ten nadal znajduje się w konsolidacji – dodał analityk.

"W poniedziałek na giełdach światowych panował pozytywny sentyment, a piątkowe zatrzymanie indeksów, związane z lepszymi od oczekiwań danymi z amerykańskiego rynku pracy, okazało się krótkotrwałe. W takim otoczeniu wzrósł popyt na ryzykowne aktywa i to spowodowało zwyżki krajowej giełdy oraz umocnienie złotego" - powiedział PAP Biznes kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas, Michał Krajczewski.

Jak wskazał analityk, pomimo dużych wzrostów WIG20 szerszy obraz rynku niewiele się zmienił.

"Od ok. dwóch miesięcy WIG20 porusza się w okolicach 1.700 pkt. i buduje trend boczny. Wynikiem tego jest zdecydowanie słabsze zachowanie krajowego parkietu szczególnie względem indeksów amerykańskich, które z podobnych konsolidacji wybiły się górą już w lipcu" - powiedział.

Jak dodał Krajczewski, S&P500 zbliżył się do ważnego oporu w okolicach 4.200 pkt., i jeśli zostałby on pokonany, byłby to sygnał kontynuacji wzrostów.

"Pytanie, czy nasz parkiet za takimi wzrostami by podążył, bo do analogicznych sygnałów na krajowych indeksach jeszcze daleko" - dodał analityk.

Zdaniem Krajczewskiego, jeśli na WIG20 okolice 1.740 zostałyby pokonane, to droga do nieco większych wzrostów zostałaby otwarta.

"Jeżeli otoczenie rynkowe będzie sprzyjające i np. dolar się osłabi, to nasz rynek może zacząć gonić rynki bazowe. Jeśli w takim otoczeniu WIG20 wybiłby się z konsolidacji górą i pokonał 1.740 pkt., to otworzyłoby to drogę do zwyżki o ok. 100 pkt. do kolejnych oporów, które znajdują się w strefie 1.850-1.860 pkt. Jest to jednak scenariusz optymistyczny. W wariancie pesymistycznym, indeksy z USA rosną, a nasz rynek kontynuuje konsolidację" - powiedział analityk BM BNP Paribas Bank Polska.

WIG20 zakończył poniedziałkowe notowania wzrostem o 2,64 proc. do 1.695,78 pkt., WIG poszedł w górę o 2,13 proc. do 55.009,15 pkt., a mWIG40 zyskał 1,56 proc. zamykając się na 4.188,73 pkt. Relatywnie słabszy był sWIG80, który zyskał 0,27 proc. do 17.750,02 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,76 mld zł, z tego 0,61 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały PKO BP (92 mln zł) oraz PKN Orlen (87 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. Niemiecki DAX rósł o 1,15 proc., CAC40 - o 1,24 proc., a brytyjski FTSE250 zyskiwał 0,55 proc.

Zgodnie po ok. 0,7 proc. rosły natomiast główne indeksy giełd amerykańskich.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskało 12 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Górnictwo (5,06 proc.), WIG-Banki (4,54 proc.) i WIG-Odzież (3,74 proc.), a najsłabiej sesję zakończyły WIG-Budownictwo (-2,86 proc.) oraz WIG-Leki (-2,37 proc.).

W WIG20 w połowie i na zamknięciu sesji pozytywnie wyróżniały się spółki telekomunikacyjne, z których o 5,72 proc. wzrosły akcje Orange Polska, a Cyfrowy Polsat zyskał 4,35 proc.

Mocną, szczególnie drugą cześć piątkowych notowań miał sektor bankowy, a kursy wszystkich banków z WIG20 zyskały więcej od indeksu. Najmocniejszy był mBank (7,81 proc.), PKO BP zyskał 4,58 proc., Pekao wzrosło o 4,59 proc., a kurs Santander Bank Polska poszedł w górę o 3,8 proc.

Systematycznie przez całą sesję w górę piął się kurs KGHM, który zakończył poniedziałkowe notowania na 5,5 proc. plusie na poziomie 115 zł, w okolicach lokalnych, lipcowych maksimów. Wzrosty akcji kombinatu wspierała rosnąca w drugiej części notowań cena miedzi, która przed zamknięciem warszawskiego parkietu zyskiwała ok. 1 proc. i była notowana w okolicach miesięcznych maksimów.

Solidne, 5,23 proc. wzrosty zanotowało również Asseco Poland, które po piątkowej sesji podało szacunkowe dane finansowe za I półrocze br. i II kw. br. Grupa szacuje skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. na 140 mln zł. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 134,2 mln zł.

Dość mocny początek notowań miał PKN Orlen, którego kurs wyraźnie rósł i sięgał okolic 72,26 zł. Kolejne godziny handlu nie były już dla PKN tak dobre, a jego kurs konsolidował się między 70 a 71 zł, zamykając sesję na 1,43 proc. plusie na poziomie 71,16 zł.

Po kilku tygodniach systematycznych wzrostów, wyraźnie spadkową sesję zanotowało Dino, którego kurs spadł o 2,95 proc. do 355,9 zł przy sporych, sięgających 77 mln zł obrotach. Był to największy spadek spośród spółek z WIG20.

Na zamknięciu sesji z grona blue chipów zniżkowały także CD Projekt (-1,04 proc.) oraz Allegro (-1,16 proc.), którego kurs zamknął się w okolicach połowy wysokości budującego się od lipca trendu bocznego.

W mWIG40 najmocniej o 8,96 proc. zyskały akcje Develii, a o 8,12 proc. w górę poszło PKP Cargo. Jak poinformował PAP Biznes prezes PKP Cargo Dariusz Seliga, spółka rozpoczyna prace nad nową 3-letnią strategią grupy, a przewozy intermodalne pozostaną jednym z filarów rozwoju. Prezes dodał, że wzrost przychodów ma być stałym elementem rozwoju grupy, która w 2022 roku zawalczy o zysk netto.

W górę poszły również kursy wszystkich, wchodzących do mWIG40 banków. Najsilniejszy był Alior (7,41 proc.), ING BSK zyskał 4,26 proc., Bank Handlowy poszedł w górę o 1,36 proc., a Millennium zamknęło sesję na 5,14 proc. plusie.

W pierwszych fazach sesji mocno rósł kurs AmRestu i sięgał okolic 20,9 zł, jednak po godzinie handlu kurs cofnął się w pobliże 20 zł i tam pozostawał do końca sesji, kończąc ją na 2,99 proc. plusie na poziomie 19,98 zł. Jak poinformowała spółka we wstępnych wynikach, jej przychody w drugim kwartale wzrosły rok do roku o 30,4 proc. do rekordowych 606 mln euro. Sprzedaż porównywalna zwiększyła się o 122,7 proc.

Najsłabsze w mWIG40 były akcje Budimexu (-5,58 proc.) oraz DataWalk, które w tym segmencie rynku były w gronie liderów wzrostów ubiegłych tygodni.

W gronie małych, skupionych w sWIG80 spółek najmocniej, o 10,05 proc. w górę poszły akcje Getin Noble Bank i przy relatywnie wysokich obrotach ich kurs zamknął się powyżej lipcowych, lokalnych maksimów.

Mocne wzrosty w tym segmencie rynku, przy wysokich obrotach zanotowały ZE PAK (7,39 proc.) oraz Votum (8,06 proc.), a ich kursy ustanowiły 52-tygodniowe maksima.

Na 1,69 proc. minusie sesję zakończył Bowim, a spółka szacuje, że miała w I półroczu 2022 roku 100,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi spadek rdr o 9,68 mln zł. Skonsolidowany zysk operacyjny grupy wyniósł w tym czasie 158,8 mln zł, czyli więcej rdr o 8,82 mln zł.

Najsłabiej w sWIG80 sesję zakończyły akcje Creepy Jar oraz Biomed Lublin, a ich kursy spadły o ponad 5 proc.

