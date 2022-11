DZIEŃ NA GPW: WIG20 zyskał 2,8 proc. i zbliża się do oporów usytuowanych na 1.750 pkt.

Zdecydowanie lepsze od oczekiwań dane o CPI z USA zmieniły znacząco spadkowy przed ich publikacją sentyment na rynkach i w takim otoczeniu WIG20 zyskał 2,8 proc. zamykając się na miesięcznych maksimach - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas. Zdaniem analityka, WIG20 może w przyszłym tygodniu atakować opory na 1.750 pkt., a znaczące wskaźnikowe wykupienie może wspierać krótkoterminową realizację zysków.

"Za nami czwarty tydzień wzrostów na krajowym rynku akcji, choć pierwsza faza czwartkowego handlu nie była optymistyczna. Wszystko zmieniło się jednak po wyraźnie lepszych od rynkowych oczekiwań danych o październikowej inflacji z USA, po których wszystkie rynki akcji mocno odbiły" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w październiku wzrosły o 7,7 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +7,9 proc. rdr i +0,6 proc. mdm.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,3 proc. mdm i 6,3 proc. rdr. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +6,5 proc. rdr.

"Na GPW fala wzrostowa objęła głównie największe spółki, co jak się wydaje wspierane było przez kapitał zagraniczny. WIG20 zamknął się niemal na 3 proc. plusie i zbliżył się do lipcowo - sierpniowych szczytów, gdzie znajdują się istotne opory. W przyszłym tygodniu zatem okolice 1.750 pkt. dla WIG20 będą ważnym poziomem, a wsparciem są okolice 1.600 pkt., do którego to po dzisiejszej sesji jest dość daleko" - powiedział Cinikas.

Zdaniem analityka rynek cały czas pozytywnie reaguje na przełamanie średnioterminowej linii trendu spadkowego i w krótkim terminie trend w górę może być zachowany.

"Na wskaźnikach impetu, np. na RSI, widać już jednak pewne wykupienie rynku, wobec czego nie można wykluczyć krótkoterminowej realizacji zysków" - dodał analityk.

Ekspert BM BNP Paribas ze spółek z WIG20 wyróżnił akcje Allegro, które po wzroście o niemal 7 proc. pokonało opór na 25 zł za akcję.

"Dobrze wypadły także banki, co ze względu na ich duży udział w indeksie wspierało jego wzrosty" - dodał.

"Naszą giełdę wpierał także rynek walutowy, gdzie po danych o CPI z USA nastąpiło silne umocnienie złotego, głównie względem amerykańskiego dolara. Po lepszych danych ze Stanów Zjednoczonych rynek wycenia grudniową podwyżkę stóp w USA na 50 pb., co poprzez osłabienie dolara wspiera rynki wschodzące" - powiedział ekspert BM BNP Paribas.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 2,81 proc. do 1.690,38 pkt., a WIG zwyżkował o 2,11 proc. do 54.421,13 pkt. W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,3 proc. do 17.030,17 pkt., a mWIG40 o 0,61 proc. do 3.958,49 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,237 mld zł, z tego 1,036 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje PKO Orlen (185 mln zł) oraz PKO BP (119 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały bardzo pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 3,3 proc., francuski CAC 40 szedł w górę o 2 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 3,9 proc.

W tym czasie pozytywne nastroje panowały także na giełdach amerykańskich: Nasdaq100 rósł o 5,7 proc., S&P500 szedł w górę o 4,2 proc., a DJI notowany był na proc. 2,7 proc. plusie.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 10 z 15 indeksów. Najmocniejsze były WIG-Odzież (+4 proc.), WIG-Energia (+3,39 proc.) oraz WIG-Górnictwo (+2,8 proc.). Najsłabsze zaś były WIG-Chemia (-2,88 proc.) i WIG-Budownictwo (-0,34 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był WIG20, który wzrósł o 5,5 proc., a relatywnie najsłabiej zachował się mWIG40, który poszedł w górę o 0,53 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Odzież (+9,28 proc.) oraz WIG-Banki (+7,65 proc.), a najsłabsze były WIG-Chemia (-4,21 proc.) oraz WIG-Leki (-3,1 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje mBanku (+20,4 proc.) oraz LPP (+12,1 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory Kruka (- proc.), Asseco Poland (-2,2 proc.) oraz JSW (-0,8 proc.).

W WIG20 w piątek po spadkach z pierwszych godzin sesji, mocną drugą część notowań miało Allegro, które zamknęło się na 6,8 proc. plusie, na miesięcznych maksimach.

W połowie notowań, przy spadającym indeksie relatywnie mocne były akcje CD Projekt i Orange Polska, które w drugiej części notowań przeszły na wyraźne plusy. CD Projekt zyskał 3,29 proc. do 140,8 zł., a kurs Orange Polska poszedł w górę o 4,28 proc. do 6,632 zł. Kursy obydwu spółek zamknęły się na miesięcznych maksimach.

W gronie liderów wzrostów na zamknięciu sesji było również PGE (3,96 proc.). Jak wynika z danych przedstawionych podczas spotkania z potencjalnymi kooperantami z Polski, koreański koncern KHNP proponuje organizację finansowania do 49 proc. kosztów budowy elektrowni jądrowej w Polsce. KHNP zakłada budowę elektrowni wraz z PGE i ZE PAK. Kurs wchodzącego do mWIG40 ZE PAK spadł w piątek o 3,35 proc. do 23,1 zł.

Mocną drugą część sesji miało także PKO BP, którego kurs poszedł w górę o 3,1 proc. do 27,6 zł.

PKO BP w czwartek podało, że strata netto grupy w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 237 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 1.258 mln zł zysku netto. Rynek oczekiwał straty na poziomie 358,8 mln zł. Wyniki PKO BP w III kwartale obciążyły koszty wakacji kredytowych w wysokości 3.111 mln zł.

Jak poinformowali przedstawiciele banku, PKO BP liczy, że w kolejnych kwartałach będzie raportował zyski i ocenia, że strata z III kwartału była jednorazowa. Bank spodziewa się w IV kwartale dalszej poprawy marży odsetkowej, a potem liczy na jej stabilizację. Bank liczy się z tym, że w 2023 roku koszty ryzyka będą nieco wyższe.

Po spadkach z pierwszych godzin sesji, w drugiej części notowań na plusy przeszedł kurs PKN Orlen (+2,62 proc. do 62,6 zł) i zamknął się w okolicach listopadowych maksimów.

W środę na rynek napłynęła informacja, że agencja Fitch podwyższyła długoterminowy rating IDR dla PKN Orlen do "BBB+" z "BBB-", wycofując go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym. Perspektywa ratingu jest stabilna.

W WIG20 zniżkowały akcje tylko dwóch spółek. Najmocniej w dół poszły walory JSW (-2,44 proc.), a kurs Kruka zniżkował o 0,79 proc.

W mWIG40 na zamknięciu sesji liderem wzrostów był Tauron (5,79 proc.), a po wzroście o 5,11 proc. do 67,9 zł na 52-tygodniowych maksimach zamknęły się walory Banku Handlowego.

Mocne, 5,65 proc. wzrosty zanotowały również akcje Grupy Pracuj, jednak zwyżka ta zdołała znieść tylko ok. połowy spadków z dwóch poprzednich sesji.

Na 2,4 proc. plusie zamknął się kurs Benefit Systems, który opublikował w środę wyniki za III kwartał 2022 roku. Przychody spółki wyniosły w tym okresie 485,4 mln zł czyli były zgodne z oczekiwaniami (490,3 mln zł) i wzrosły o 63 proc. rdr. Zysk netto wyniósł 34,4 mln zł, czyli był 15 proc. niższy niż konsensus PAP Biznes na poziomie 40,5 mln zł. Spółka oczekuje w IV kwartale dobrych wyników operacyjnych, a w całym 2022 roku spodziewa się rekordowego wyniku EBIT, z marżą EBIT na poziomie 9,5-10 proc.

O 0,43 proc. w górę poszedł natomiast AmRest, którego kurs od końca października pozostaje w wąskim trendzie bocznym. Grupa AmRest podała, że miała w trzecim kwartale 2022 roku 114 mln euro wyniku EBITDA wobec 107,5 mln euro rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 106,2 mln euro EBITDA. Przychody grupy wyniosły w trzecim kwartale 2022 r. 658,2 mln euro (+23 proc. rdr.) i były zgodne z opublikowanymi wcześniej szacunkami.

Najsłabszym składnikiem mWIG40 w czwartek była walory Grupy Azoty (-5,77 proc.). Spółka podała, że odnotowała w trzecim kwartale 2022 roku przychody w wysokości 6,31 mld zł, wynik EBITDA 266,6 mln zł i zysk operacyjny 82 mln zł. Wyniki są zgodne z podanymi wcześniej przez Grupę Azoty szacunkami. Grupa Azoty ocenia, że jeszcze 50 proc. mocy produkcyjnych w branży nawozowej w Unii Europejskiej jest ograniczona.

O 2,44 proc. w dół do 12 zł poszedł kurs Eurocash, choć na początku sesji rósł sięgając poziomu 12,60 zł. Grupa Eurocash podała, że jej EBITDA w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 284,9 mln zł wobec 235,8 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał 269 mln zł zysku EBITDA. To najwyższy kwartalny wynik EBITDA w historii grupy Eurocash. Spółka spodziewa się dobrego czwartego kwartału, choć w segmencie detalicznym widzi większe wyczulenie konsumentów na ceny i musi inwestować w marże. Jak poinformował PAP Biznes prezes Paweł Surówka, w przyszłym roku grupa będzie się koncentrować na poprawie efektywności operacyjnej.

W sWIG80 liderem wzrostów na zamknięciu były akcje CI Games (5,96 proc.), a bardzo zbliżone wzrosty zanotował Arctic Paper (5,87 proc.), który miał bardzo słaby początek bieżącego tygodnia.

O 2,02 proc. w górę do 16,2 zł poszedł natomiast kurs Torpolu, a jego kurs w czasie sesji testował lokalne, techniczne opory znajdujące się w okolicach 16,4 zł.

Torpol poinformował, iż jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP PLK. Wartość oferty wynosi 691 mln zł brutto, czyli ok. 561,78 mln zł netto. Termin realizacji inwestycji został określony na 36 miesięcy.

W czwartek najmocniej w sWIG80 zniżkowały akcje Sygnity (-4,29 proc.), a w gronie liderów spadków było także Asseco SEE (-3,3 proc.) i IMC (-3,12 proc.).

Po mocnych wzrostach z początku bieżącego tygodnia, drugą sesję z rzędu zniżkował kurs BNP Paribas Bank Polska (-1,41 proc.) do 56 zł. Strata netto grupy BNP Paribas Bank Polska w III kwartale 2022 roku wyniosła 346,6 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 153,9 mln zł zysku netto. Strata banku okazała się 10 proc. wyższa od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie ona 315,8 mln zł.

Jak poinformował prezes BNP Paribas Bank Polska Przemek Gdański, bank jest dobrze przygotowany do spowolnienia gospodarczego i jego zdaniem obecna jakość portfela kredytowego banku nie daje powodów do niepokoju.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl