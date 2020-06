DZIEŃ NA GPW: Wzrosty na rynku akcji, WIG20 zwyżkował szóstą sesję z rzędu

W czwartek główne indeksy na GPW zwyżkowały, choć do posiedzenia EBC nic nie zapowiadało dodatniego zamknięcia. Po decyzji EBC nastroje inwestorów poprawiły się, na czym skorzystał m. in. WIG20, kończąc szóstą sesje z rzędu na plusie.

"Początek notowań nie zapowiadał dobrego zamknięcia. Dopiero koło godziny 14-tej indeksy ruszyły w górę, naśladując zachowanie m. in. niemieckiego DAX-a. Wtedy EBC podjął decyzję o nowym programie skupowym, co mogło poprawić nastroje inwestorów" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

W pierwszej fazie sesji - od otwarcia do ok. godz. 14 indeks blue chipów poruszał się w pobliżu środowego zamknięcia. Tę fazę cechowała przy tym niewielka zmienność - różnica między maksimum i minimum sesyjny na indeksie wynosiła ok. 13 pkt. Następnie WIG20 wybił się powyżej środowego zamknięcia w czasie, gdy EBC ogłosił swoje decyzje - pozostawienie stóp procentowych bez zmian i nowy plan skupów aktywów o wartości 600 mld EUR.

"Zwraca uwagę to, że po wybiciu się z trendu bocznego z ostatnich tygodni WIG20 zwyżkował i zbliżył się do poziomu 1.800 pkt. Pytanie, co dalej. Wydaje się, że rynki dyskontują optymistyczne scenariusze, zakładające odbicie aktywności gospodarczej w kształcie litery V, choć dane statystyczne dotyczące koronawirusa wcale nie pokazują, że najgorsze za nami" - ocenił Brymora.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 zyskał 1,1 proc. do 1.786,58 pkt., WIG zwyżkował 1,0 proc. do 50.202,54 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,32 proc. do 3.555,70 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,2 proc. do 12.970,20 pkt.

Indeks rynku szerokiego - WIG - znalazł się powyżej poziomu 50 tys. pkt. po raz pierwszy od 5 marca.

Obroty na GPW wyniosły 1.436 mln zł, z czego 1.177 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na pozostałych rynkach wschodzących europejskiej części EMEA doszło do zróżnicowanych zmian indeksów. Minimalnie wzrosły akcje na parkietach na Węgrzech i w Turcji. Silnie zniżkował rosyjski RTS (-3,3 proc.)

DAX idzie w dół o 0,3 proc. o godz. 17.15, a S&P 500 zniżkuje 0,3 proc.

Na GPW 9 z 15 indeksów sektorowych wzrosło. Najmocniej zyskał WIG-odzież, który po zwyżce o 5,2 proc. był najwyżej od marca. Do skali zysku indeksu najmocniej przyczyniło się CCC (+13,8 proc. do 70,0 zł).

"Na polskim rynku widoczne są napływy kapitału do spółek z sektorów, które najbardziej ucierpiały na poważnym zmniejszeniu popytu na ich produkty. Mowa zwłaszcza o spółkach odzieżowych. CCC systematycznie rośnie, choć gdyby popatrzeć rdr, to jest ok. 40 proc. poniżej ówczesnej ceny" - wskazał Krystian Brymora.

Wzrosły kursy 16 z 20 spółek z WIG20.

Alior Bank poszedł w górę 8,0 proc. do 16,95 zł. Członek zarządu PZU Tomasz Kulik poinformował na czacie organizowanym przez SII, że PZU nie rozważa obecnie sprzedaży swoich aktywów bankowych. Spółka jest istotnym akcjonariuszem w Alior Banku i Banku Pekao.

Piątą sesję z rzędu zyskał kurs JSW (+4,1 proc. do 19,84 zł). Po raz ostatni cena górniczej firmy na poziomie zbliżonym do 20 zł była w lutym.

"W przypadku JSW liczą się bardziej kwestie napływów strumieni kapitału niż fundamenty czy informacje publikowane przez spółkę, choć wpisuje się to również w narrację poszukiwania przez inwestorów spółek, których kursy w ostatnim czasie najbardziej spadły" - uważa szef analiz DM BDM.

"Podchodziłbym jednak do optymizmu na JSW ostrożnie. Cena koksu spadła poniżej 110 USD/tonę. Główny odbiorca węgla JSW, czyli Arcelor Mittal, ogłosił pod koniec maja wygaszenie dwóch baterii koksowniczych w Zdzieszowicach" - dodał.

W czwartek zniżkował kurs akcji PGNiG (-1,4 proc. do 4,222 zł). Spółka podała, że miała w pierwszym kwartale 2020 roku na poziomie skonsolidowanym 13,76 mld zł przychodów, 2,08 mld zł EBITDA, 1,21 mld zł zysku operacyjnego oraz 779 mln zł zysku netto. Wyniki były zgodne z wcześniejszymi szacunkami, podanymi przez PGNiG.

"Opublikowane wyniki okazały się być zgodne z publikowanymi wcześniej szacunkami. Te z kolei mocno przebiły oczekiwania rynkowe na poziomie przychodów, jak i zyskowności, pomimo niekorzystnego otoczenia, w jakim działa spółka w poprzednim kwartale. Jednym z kluczowych czynników wpływających na dane finansowe był wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających w wysokości +819 mln zł (wobec +179 mln rok wcześniej)" - ocenili rezultaty analitycy BM BNP Paribas.

Na szerokim rynku o 4,8 proc. do 10,9 zł wzrósł kurs akcji Pekabeksu.

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 4 czerwca, podwyższyli rekomendację dla Pekabeksu do "kupuj" ze "sprzedaj", a cenę docelową akcji do 12,11 zł z 6 zł.