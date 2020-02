Na warszawską giełdę zawitały wzrosty; najwięcej zyskał Cyfrowy Polsat

W środę na warszawskim parkiecie główne indeksy poszły w górę, choć na półmetku większość spadała. W gronie blue chipów najsilniej zwyżkowały Cyfrowy Polsat, Dino Polska i PZU.

Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,1 proc. do 2.115,18 pkt., WIG zwyżkował 0,1 proc. do 57.957,76 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,3 proc. do 4.060,59 pkt., a sWIG80, kontynuując serię sześciu sesji zwyżkowych z rzędu, wzrósł o 0,4 proc. do 13.130,93 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 769 mln zł, z czego 642 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania powyżej wtorkowego zamknięcia, lecz tuż po otwarciu doszło do spadków, które wygasły ok. godz. 11.30, gdy indeks ustanowił minimum sesyjne. Następnie indeks poruszał się w trendzie bocznym, z którego wybił się w górę ok. godz. 15.00.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały wzrosty - najsilniejsze miały miejsce w Rosji i na Węgrzech, gdyż tamtejsze indeksy zyskały odpowiednio: 1,8 proc. i 1,4 proc. Spadły jedynie w regionie ceny akcji tureckich - BIST100 zniżkował o 0,3 proc.

DAX wzrósł 0,69 proc., a S&P500 zwyżkował 0,60 proc. o godz. 17.20.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Cyfrowy Polsat - o 1,9 proc., Dino Polska - 1,6 proc. i PZU - 1,5 proc.

Dino Polska ustanowił maksimum wszech czasów.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: JSW - o 3,8 proc., PKN Orlen - o 2,7 proc. i PGE - o 2,6 proc.

Kurs JSW był najniżej od lipca 2016, a cena PGE, po szóstej spadkowej sesji z rzędu, pogłębiła historyczne minimum.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Ten Square Games - wzrost o 5,6 proc., Asseco SEE - o 4,2 proc. i Benefit Systems - o 3,9 proc.

Cena Asseco SEE odnotowała maksimum historyczne i po raz pierwszy zbliżyła się do poziomu 30 zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Bogdanki - spadek o 15,4 proc., Leny - o 14,6 proc. i Mabionu - o 7,9 proc. Zniżkował również kurs PKP Cargo - o 4,4 proc.

Kurs Bogdanki był najniżej w historii.

Prezes Bogdanki Artur Wasil powiedział PAP Biznes, że spółka zmniejsza o ok. 25 proc. dobową produkcję węgla, dostosowując się do aktualnej sytuacji na rynku węgla - ograniczenia będą do końca lutego, z możliwością ich ewentualnego wydłużenia.

"Jeśli zmniejszenie wydobycia trwałoby do końca lutego, to wolumen zmniejszy się o 50-60 tys. ton. Tyle można potem nadrobić w trakcie roku, ale pytanie dlaczego miałoby się coś poprawić po lutym. Import raczej nie ustanie, pogoda się nie zmieni, bo zimniej już raczej nie będzie, zużycie węgla dynamicznie spada, produkcja energii z węgla ciągle spada, rosną zapasy, jest duża presja płacowa na Śląsku" - powiedział PAP Biznes Robert Maj, analityk Ipopema Securities.

Analityk DM PKO BP Dawid Górzyński obniżył rekomendację dla akcji Mabionu, wydaną w ramach PWPA GPW w Warszawie, do "trzymaj" z "kupuj", obniżając cenę docelową do 65 zł ze 100 zł.

"Opóźnienie rejestracji przez EMA okazuje się mieć znacznie poważniejsze konsekwencje, niż poprzednio oczekiwaliśmy. Mabionowi grozi utrata czwartej pozycji w europejskim wyścigu (na rzecz Amgenu - PAP), a szybko kurczący się kapitał prosi się o silny zastrzyk wspomagający" - napisał Górzyński w opracowaniu.

Cena PKP Cargo odnotowała minimum wszech czasów.