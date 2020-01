DZIEŃ NA GPW: Wzrosty na rynku akcji; ze spółek WIG20 najwięcej zyskała JSW

We wtorek na warszawskim parkiecie większość głównych indeksów poszła w górę. W gronie blue chipów najsilniej zwyżkowały JSW, Tauron i Play.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,7 proc. do 2.098,04 pkt., WIG zwyżkował 0,5 proc. do 57.336,45 pkt., mWIG40, jako jedyny, poszedł w dół o 0,3 proc. do 4.013,03 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,8 proc. do 12.635,55 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 764 mln zł, z czego 681 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję powyżej poniedziałkowego zamknięcia, po czym doszło do krótko trwającej fali spadkowej, która ok. godz. 10.00 ustanowiła minimum sesyjne.

Przez resztę sesji indeks blue chipów powolnie piął się do góry, korygując poranne spadki.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował zróżnicowany obraz - najsilniejsze wzrosty miały miejsce w Rosji, gdzie indeks RTS poszedł w górę o 2,0 proc., zaś najmocniejsze spadki w Czechach, gdzie PX poszedł w dół o 2,1 proc.

DAX wzrósł 0,81 proc., a S&P500 zwyżkował 1,01 proc. o godz. 17.10.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: JSW - o 4,9 proc., Tauron - o 3,0 proc. i Play - o 3,0 proc. Zwyżkował także kurs CD Projektu - o 2,0 proc.

Analitycy Credit Suisse, w raporcie z 28 stycznia, podwyższyli cenę docelową akcji CD Projektu o 8 proc. do 292 zł, utrzymując przy tym rekomendację "neutralnie" - wyższa wycena to efekt uzyskania przez spółkę preferencyjnych warunków opodatkowania w ramach IP BOX.

Podczas notowań CD Projekt podał w komunikacie prasowym, że gra spółki, "Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści", jest od wtorku dostępna w wersji na konsolę Nintendo Switch.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Lotos - o 2,8 proc., PKN Orlen - o 1,2 proc. i Alior Bank - o 0,7 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Mercatora - wzrost o 12,8 proc., EuCO - o 10,7 proc. i EkoExport - o 7,3 proc.

Cena Mercatora wzrosła drugą sesję z rzędu w tempie dwucyfrowym.

Analityk DM BOŚ Tomasz Rodak powiedział w rozmowie z PAP Biznes, że spodziewany, w związku z epidemią koronawirusa, wzrost popytu na rękawice medyczne powinien przełożyć się na wzrost ich cen na świecie. To z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki grupy Mercator Medical, ale jest jeszcze za wcześnie, aby określić jak mocny on będzie.

Cena EuCO była najwyżej od grudnia 2018 roku.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Altus TFI - spadek o 4,5 proc., Astarty - o 4,2 proc. i Śnieżki - o 3,7 proc. Zniżkowała także cena Votum - o 0,8 proc.

Podczas wtorkowych notowań Votum podało, że w ramach przeglądu opcji strategicznych rozważa przystąpienie do spółki z sektora energii odnawialnej - we wtorek spółka zawarła z tym podmiotem umowę o zachowaniu poufności i planuje przeprowadzenie due diligence.