DZIEŃ NA RYNKACH: Europejskie giełdy kontynuują wzrosty; w USA Demokraci górą w Senacie

W zachodniej Europie giełdy kontynuują wzrosty - to już trzecia pozytywna sesja w ciągu ostatnich 4 dni handlu. Gracze rynkowi pozytywnie przyjmują informacje o przejęciu kontroli Demokratów nad amerykańskim Senatem. Z pola widzenia nie schodzi też sprawa środowych wydarzeń na Kapitolu - informują maklerzy.

Wskaźnik Stoxx Europe 600 zwyżkuje o 0,6 proc. Na czele sektorów z najmocniejszymi wzrostami są "górnicy", branża energetyczna i budowlana. Tanieją firmy z sektora technologicznego.

Regionalnie najlepiej wygląda sytuacja na giełdzie w Sztokholmie. Poniżej oczekiwań na razie na parkietach w Mediolanie i Madrycie.

Akcje spółki Saint-Gobain zwyżkują o 10 proc. po zanotowaniu w IV kw. wyższej sprzedaży od prognoz rynkowych.

J Sainsbury zyskuje 4,1 proc. w reakcji na rekordowe wyniki tej sieci detalicznej podczas świąt Bożego Narodzenia.

Ryanair Holdings traci 1,3 proc. po obniżeniu całorocznych prognoz ruchu lotniczego z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Uczestnicy rynku analizują sytuację po tym, jak Demokrata Jon Ossoff pokonał Republikanina Davida Perdue w drugiej turze wtorkowych wyborów do Senatu USA w stanie Georgia. To daje Demokratom przewagę w tej izbie. Administracja Joe Bidena będzie miała więc łatwiejszą drogę do wprowadzania nowych bodźców dla amerykańskiej gospodarki.

Te pozytywne informacje zostały jednak nieco "przyćmione" przez doniesienia z Kapitolu, gdzie w środę doszło do szturmu zwolenników prezydenta Donalda Trumpa.

Kongres już jednak wznowił obrady i oczekuje się, że w najbliższym czasie zatwierdzi wyborcze zwycięstwo Joe Bidena w listopadowych wyborach prezydenckich.

Tymczasem inwestorzy liczą na sprawniejsze uporanie się w Europie z pandemią koronawirusa po tym, jak w środę Komisja Europejska zdecydowała o dopuszczeniu do obrotu szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Moderna, a wcześniej Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną opinię ws. dopuszczenia do obrotu w UE tej szczepionki.

"Odtąd narracja rynkowa jest naprawdę w dużym stopniu zależna od wiadomości o szczepionkach: czy są one szybko zatwierdzane, czy jest możliwość ich szybkiej produkcji, czy są szybko rozprowadzane" - mówi Seema Shah, strateg Principal Global Investors.

"To nie liczby o Covid-19 są ważne - to informacje o szczepionkach są najważniejsze" - podkreśla.

Na rynku walutowym euro jest kupowane po 1,2322 USD.

Japoński jen jest wyceniany po 103,21 za 1 USD, niżej o 0,2 proc.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,05 proc., wyżej o 1 pb.

Baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 51,05 USD, wyżej o 0,83 proc., a Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 54,64 USD za baryłkę, wyżej o 0,61 proc.

Złoto zyskuje 0,2 proc. do 1.925,27 USD za uncję.

Pozytywne dane makro podali w czwartek Niemcy - zamówienia w przemyśle wzrosły w XI o 2,3 proc. mdm, a analitycy spodziewali się, że zamówienia mdm spadną o 0,5 proc.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30