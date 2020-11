DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w zachodniej Europie starają się podtrzymać rajd "po szczepionce"

Giełdy w zachodniej Europie we wtorek starają się podtrzymać poniedziałkowy, najmocniejszy od 6 miesięcy rajd wywołany informacjami o szczepionce na Covid-19. Indeksy w regionie notują niewielkie zmiany - w obie strony - informują maklerzy.

Wskaźnik Stoxx Europe 600 minimalnie zyskuje, ale w tym miesiącu indeks ten zyskał już 11 proc.

We wtorek we wzrostach wyróżniają się spółki z sektora turystyka/podróże i ubezpieczenia. Zniżkują branże związane technologiami i telekomunikacją.

Regionalnie najmocniej zyskuje indeks giełdy w Madrycie, najsłabiej - w Zurychu.

Akcje spółki BIC zwyżkują o 3,2 proc. po komentarzach na temat strategii tej firmy.

DCC na plusie o 4,3 proc. - spółka podała pozytywne dane z I poł. roku.

Norwegian Air traci 9 proc. po publikacji słabszych danych za III kw.

Land Securities spada o 3,3 proc. - zysk na akcję w I poł. roku okazał się słabszy od rynkowych prognoz.

Na rynkach już nie widać takiego entuzjazmu, jak w poniedziałek, gdy na rynku pojawiła się informacja, że szczepionka na Covid-19 opracowana przez firmę Pfizer Inc. i BioNTech SE zapobiegła ponad 90 proc. infekcji w badaniu dziesiątek tysięcy ochotników.

"Nie ma co do tego wątpliwości, że wiadomości o szczepionkach firmy Pfizer zmieniły prognozy na rynku na temat pandemii Covid-19 - teraz jest trochę światła na końcu tunelu" - mówi Fiona Cincotta, analityczka City Index.

"Jednak wczorajsza ślepa euforia została zastąpiona bardziej ostrożnymi nastrojami. Nadal jest wiele pytań dotyczących trwałości i dystrybucji szczepionki, które wymagają odpowiedzi" - dodaje.

"Chociaż mamy pozytywne informacje na temat szczepionki, to wciąż jest ona daleko" - wskazuje z kolei Warren Patterson, szef strategii towarowej w IN Bank NV.

Naukowcy zwracają uwagę, że potrzeba znacznie więcej danych, aby ocenić jak dobra jest szczepionka Pfizera i BioNTech.

We wtorek na rynku walutowym brytyjski funt zyskuje 0,3 proc. do 1,3200 USD. Japoński jen w górę o 0,4 proc. do 104,99 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 0,93 proc., wyżej o 1 pb., a 10-letnich bundów spada o 1 pb do -0,51 proc.

Na rynkach ropy: baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 40,49 USD, wyżej o 0,50 proc., a Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 42,68 USD za baryłkę, wyżej o 0,66 proc.

Złoto zyskuje 1,3 proc. do 1.886,47 USD za uncję.

O 11.00 zostanie opublikowany wskaźnik ZEW w XI.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30