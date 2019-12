DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy europejskich giełd rosną po najmocniejszym spadku od 2 miesięcy

Indeksy zachodnioeuropejskich giełd rosną po rozpoczęciu wtorkowych notowań, po poniedziałkowym - najmocniejszym od 2 miesięcy - spadku. Inwestorzy analizują zapowiedzi USA dotyczące nowych ceł na produkty z Francji - podają maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zyskuje 0,5 proc. - zwyżkom przewodzą spółki technologiczne i firmy użyteczności publicznej.

Zwyżkuje UniCredit po tym, gdy bank przedstawił swój plan strategiczny, który m.in. zawiera buyback akcji o wartości 2 mld euro w latach 2020-23 i zwolnienie ok. 8 tys. osób do 2023 r.

Akcje spółki Schmolz + Bickenbach zwyżkują na giełdzie w Zurychu o 19 proc. wobec poziomu zamknięcia 29 XI. Akcjonariusze spółki zagłosowali za podwyższeniem kapitału, aby utrzymać działalność firmy.

Centamin drożeje o 7,8 proc. po zgłoszeniu oferty przejęcia firmy przez Endeavour.

Pandora drożeje o 1,6 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji tej spółki do "kupuj" z "trzymaj" przez analityków Handelsbanken.

Tanieją akcje spółki dóbr luksusowych LVMH - o 1,6 proc., L'Oreal - o 1,4 proc., Kering - o 2,1 proc. i Hermes - o 1,9 proc.

To reakcja na informacje, że USA proponują nałożenie dodatkowych ceł na francuskie produkty o wartości ok. 2,4 miliarda dolarów, w odpowiedzi na podatek od przychodów cyfrowych, który uderza w duże amerykańskie firmy technologiczne, m.in. Google, Apple Inc., Facebook Inc. i Amazon.com Inc.

Na liście "potencjalnych celów" znajdą się m.in. francuskie wina musujące, sery, torebki i kosmetyki do makijażu. Cła mają być nałożone na początku 2020 r.

Przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer wskazał, że francuski podatek od usług cyfrowych "dyskryminuje amerykańskie firmy".

Lighthizer poinformował, że USA badają również czy wszcząć dochodzenie w sprawie podobnych podatków cyfrowych w przypadku Austrii, Włoch i Turcji.

Ten ruch ze strony USA nastąpił zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział taryfy celne na stal i aluminium z Brazylii i Argentyny.

We wtorek na rynku walutowym euro jest po 1,1083 USD, bez zmian, japoński jen jest wyceniany po 109,10 za 1 USD, niżej o 0,1 proc., a brytyjski funt kosztuje 1,2977 USD, w górę o 0,3 proc.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,83 proc., wyżej o 1 pb, a niemieckich 10-letnich bundów rośnie o 1 pb do -0,27 proc.

Złoto zwyżkuje o 0,1 proc. do 1.463,22 USD za uncję.

Inwestorzy poznają o 11.00 wskaźnik cen produkcji PPI w strefie euro w X.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.35