DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie idą w górę; ceny ropy rosną

Notowania giełdowe w Europie rosną, podobnie jak kontrakty w USA. Inwestorzy analizują najnowsze wyniki spółek, a także informacje dotyczące liczby przypadków koronawirusa. Ceny ropy rosną, a dolar osłabia się.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,73 proc.

Akcje Publicis rosną o 15 proc. Przychody firmy w II kw. wyniosły 2,29 mld euro wobec oczekiwanych 2,15 mld euro.

Notowania Unilver rosną o 8 proc. Firma podała, że w II kw. sprzedaż spadła o 0,3 proc., a analitycy prognozowali 4,3 proc. spadku.

Daimler rośnie o 2,5 proc. Koncern przewiduje wzrost zysków w tym roku dla działu samochodów osobowych i dostawczych Mercedes-Benz, ponieważ sprzedaż zaczyna rosnąć.

Akcje Roche spadają o 2 proc. Bazowy zysk na akcję wyniósł w I połowie roku 10,44 franków szwajcarskich, wobec oczekiwanych 10,72 CHF. Sprzedaż spadła o 4 proc. rdr, ale szwajcarski producent leków utrzymał swoje prognozy na 2020 rok.

Skanska idzie w dół o 5,5 proc. po tym, jak spółka podała w raporcie kwartalnym, że przychody wyniosły 35,49 mld koron szwedzkich wobec oczekiwanych 39,16 mld koron.

"Inwestorzy są wygłodniali zysków - nie mogą ich osiągnąć na rynku obligacji, więc szukają na rynkach akcji" - powiedział Peter Cardillo, główny ekonomista rynkowy w Spartan Capital Securities.

W USA kontrakty na S&P 500 rosną o 0,52 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,57 proc., a na Nasdaq idą w górę o 0,96 proc.

W środę indeks S&P 500 wzrósł o 0,57 proc. do 3.276,02 pkt., Dow Jones Industrial zwyżkował o 0,62 proc. do 27.005,84 pkt., a Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,24 proc. do 10.706,34 pkt.

Dolar osłabia się o 0,11 proc. wobec koszyka walut do 94,88 pkt. Kurs amerykańskiej waluty jest na najniższym poziomie od IX 2018 r.

Eurodolar idzie w górę o 0,1 proc. do 1,1590.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,04 proc. do 107,15.

Kurs funta zniżkuje o 0,15 proc. wobec dolara do 1,2718.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 0,61 proc.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do: -0,46 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 42,24 USD za baryłkę, po wzroście o 0,81 proc., a wrześniowe futures na Brent idą w górę o 0,84 proc. do 44,66 USD/b.

PONAD 623 TYS. OFIAR KORONAWIRUSA

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w środę 15,2 milionów - wynika z bilansu agencji Bloomberga. W ciągu siedmiu miesięcy pandemii zmarło na Covid-19 ponad 623 tys. osób.

O 1.059 zmarłych i 63.967 zakażonych wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Dziewiąty dzień z rzędu w USA wykryto ponad 60 tys. przypadków Covid-19.

Tym samym od początku epidemii w USA z powodu Covid-19 zmarły już 142.942 osoby, a blisko 4 mln testów dało wynik pozytywny. Pod względem liczby zgonów i wykrytych przypadków Stany Zjednoczone są zdecydowanym światowym liderem.

Sytuacja epidemiologiczna w USA pogarsza się od połowy czerwca, najtrudniejsza panuje obecnie na południu kraju, w tym w Arizonie, Kalifornii, Teksasie i na Florydzie.

W Kalifornii zdiagnozowano do środy najwięcej przypadków zakażeń koronawirusem w USA; jest ich ponad 409 tys. - informuje Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. Śmiertelność Covid-19 jest tam jednak dziewięciokrotnie niższa niż w Nowym Jorku - zauważa Associated Press.

Prezydent Donald Trump oświadczył w środę, że pomimo obaw, iż może to spowodować wzrost infekcji koronawirusem, szkoły w USA powinny zostać ponownie otwarte. Zastrzegł, że decyzja w tej sprawie zależy od gubernatorów stanowych.

Prezydent oświadczył, że nie ma nic przeciwko temu, aby dzieci w jego rodzinie, w tym jego syn Barron, powróciły do tradycyjnego nauczania w szkole.

67.860 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa wykryto w Brazylii w ciągu ostatnich 24 godzin. To największy dobowy przyrost zakażonych od początku pandemii - poinformowało w srodę brazylijskie ministerstwo zdrowia. Łączna liczba zainfekowanych wynosi obecnie 2.227.514 mln a zmarłych 82.771.

W ciągu ostatniej doby w Indiach stwierdzono rekordowe ponad 45 tys. zakażeń koronawirusem oraz 685 zgonów na Covid-19 i 444 wcześniej niezgłoszone ofiary śmiertelne. W całym kraju liczba zmarłych na Covid-19 od wybuchu epidemii wzrosła tym samym do 29.861.

W ciągu ubiegłych 24 godzin w Meksyku potwierdzono 6.019 nowych przypadków koronawirusa i 790 kolejnych zgonów - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła do 362.274 a zgonów do 41.190.

RELACJE USA-CHINY

W środę Stany Zjednoczone nakazały zamknięcie chińskiego konsulatu generalnego w Houston w Teksasie. Agencja Reutera podała, że w odwecie władze ChRL rozważają zamknięcie amerykańskiego konsulatu w mieście Wuhan w środkowych Chinach.

Oprócz ambasad w Pekinie i Waszyngtonie Stany Zjednoczone i Chiny mają pięć konsulatów wewnątrz swoich granic.

Chińskie konsulaty znajdują się w Houston, San Francisco, Los Angeles, Chicago i Nowym Jorku. Konsulaty USA znajdują się w Hongkongu, Shenyang, Szanghaju, Chengdu, Kantonie i Wuhan.

"Chińczycy mogliby zamknąć konsulat w Wuhan. Są również inne rzeczy, które mogą zrobić. Mogą powiedzieć, że od teraz w Chinach ma być mniej amerykańskich dyplomatów" - powiedział Max Baucus, były ambasador USA w Chinach.

Po spotkaniu we wtorek w Londynie z szefem brytyjskiej dyplomacji Dominikiem Raabem sekretarz stanu USA Mike Pompeo oznajmił, że Waszyngton oczekuje zbudowania koalicji krajów, które stawią czoła zagrożeniu ze strony Chin.

