DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie na minusach; dolar osłabia się

Indeksy w Europie są w większości na minusach. W USA inwestorzy mają wolne. Rynki śledzą najnowsze odczyty wskaźnika PMI w usługach na świecie i informacje dotyczące wzrostu przypadków koronawirusa w USA. Dolar osłabia się, ceny ropy spadają.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,1 proc.

W USA rynki są zamknięte z powodu Dnia Niepodległości.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 141 punktów, czyli 0,55 proc. i wyniósł 25.876,18 pkt. S&P 500 zwyżkował 0,45 proc. i wyniósł 3.130,01 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,52 proc., do 10.207,63 pkt. To nowy, drugi już w tym tygodniu, historyczny rekord tego indeksu.

"Na rynkach nadal przeważa pozytywny sentyment odnośnie tego, jak szybko nastąpi odbicie w gospodarce. Jednakże spodziewamy się zobaczyć spowolnienie tempa odbudowy po kryzysie, zwłaszcza jeśli liczba przypadków Covid-19 w USA będzie nadal rosnąć" - powiedział Chris Gaffney, prezes ds. rynków światowych w TIAA Bank.

Dolar osłabia się o 0,1 proc. wobec koszyka walut do 97,2 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,1 proc. do 1,1237.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,11 proc. do 107,47.

Kurs funta zwyżkuje o 0,03 proc. wobec dolara do 1,2464.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do: -0,44 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 40,15 USD za baryłkę, po spadku o 1,23 proc., a sierpniowe futures na Brent idą w dół 1,16 proc. do 42,64 USD/b.

DANE GOSP. NA ŚWIECIE

We Włoszech PMI w usługach za czerwiec wyniósł 46,4 pkt. vs konsensus rynkowy na pozimie 47 pkt. i 28,9 pkt. miesiąc wcześniej.

Indeks PMI w sektorze usług w Niemczech wyniósł w VI 47,3 pkt. wobec 45,8 pkt. w I wyliczeniu.

We Francji wskaźnik PMI w usługach odnotował w VI 50,7 pkt. wobec 50,3 pkt. we wstępnym wyliczeniu.

PMI w usługach w Wielkiej Brytanii wyniósł w czerwcu 47,1 pkt. vs 47 pkt. w I wyliczeniu.

W strefie euro PMI w sektorze usług wyniósł w VI 48,3 pkt. wobec 47,3 pkt. we wstępnych szacunkach.

Pozytywne dane napłynęły z chińskiej gospodarki, gdzie indeks PMI wu usługach wyniósł w czerwcu 58,4 pkt. wobec 55 pkt. w poprzednim miesiącu - podały Caixin i Markit Economics. Oczekiwano 53,2 pkt. Indeks PMI composite wyniósł zaś 55,7 pkt. wobec 54,5 pkt. poprzednio.

PONAD 521 TYS. OFIAR KORONAWIRUSA

Koronawirus zabił dotąd ponad 521 tys. osób na całym świecie. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 11 milionów.

W Stanach Zjednoczonych w czwartek wykryto w ciągu doby rekordową liczbę 55 274 przypadków koronawirusa - poinformował Reuters. W aż 36 stanach rośnie odsetek testów z wynikiem pozytywnym.

Sytuacja epidemiologiczna szybko pogarsza się w USA m.in. w Teksasie oraz Arizonie, ale liczba wykrywanych dziennie przypadków Covid-19 rośnie w aż 40 stanach. W 36 zwiększa się natomiast odsetek testów z wynikiem pozytywnym. W Teksasie w ciągu dwóch tygodni wzrósł on z 8 proc. do 14,5 proc., a w Arizonie z 5,7 proc. do 10,3 proc.

Z ponad 55 tys. wykrytych w czwartek przypadków ponad 10 tys. przypada na Florydę. Tak wysokiego dobowego rezultatu jak w tym stanie na południu USA nie odnotowało dotąd żadne europejskie państwo. W Teksasie natomiast liczba wykrywanych dziennie przypadków wynosi obecnie ok. 8 tys. W Teksasie gubernator wprowadził nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych.

W Brazylii znów nastąpił gwałtowny wzrost liczby nowych zgonów wywołanych Covid-19. Ministerstwo zdrowia tego kraju podało w czwartek, że w ciągu ostatnich 24 godzin zmarły 1252 osoby zakażone koronawirusem. Liczba osób zainfekowanych wynosi 1 496 858.

W Meksyku po raz kolejny zanotowano rekordowy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem. Ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało w czwartek o 6741 nowych infekcjach. W ciągu minionej doby stwierdzono także 679 nowych przypadków śmiertelnych. W sumie od początku pandemii w Meksyku koronawirusem zakaziło się 238 511 osób. Zmarło 29 189.

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 w Wielkiej Brytanii zmarło 89 osób i wykryto 576 nowych zakażeń koronawirusem, co jest najmniejszą liczbą od 17 marca - podało w czwartek wieczorem brytyjskie ministerstwo zdrowia. Od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło w Wielkiej Brytanii już 43 995 osób, co jest trzecim najwyższym bilansem na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Brazylii.

Kolejnych 14 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w szpitalach we Francji - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku pandemii na Covid-19 zmarło we Francji 29 875 osób, z czego 19 378 w szpitalach. Łączna liczba zakażeń wzrosła od środy o 659, do 166 368. Poprzedniego dnia zgłoszono 918 nowych infekcji.

RELACJE USA-CHINY

Amerykański Kongres przegłosował w czwartek ustawę przewidującą kary dla banków współpracujących z przedstawicielami władz ChRL, ponoszącymi odpowiedzialność za narzucenie Hongkongowi prawa o bezpieczeństwie państwowym.

Ustawę w środę przegłosowała jednomyślnie Izba Reprezentantów, a w czwartek bez głosu sprzeciwu Senat. By weszła w życie, konieczny jest jeszcze podpis prezydenta USA Donalda Trumpa.

Prawo o bezpieczeństwie państwowym, wprowadzane przez Chiny w Hongkongu, jest zdradą chińsko-brytyjskiej umowy o przyszłości Hongkongu po tym, gdy powrócił on do Chin w 1997 roku - oświadczył w czwartek wiceprezydent USA Mike Pence.

DYMISJA PREMIERA WE FRANCJI

Premier Francji Edouard Philippe podał się w piątek do dymisji, będzie jednak sprawował urząd do czasu utworzenia nowego gabinetu - poinformował Pałac Elizejski.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w czwartek, że na ostatnie dwa lata jego obecnej kadencji powołany zostanie nowy rząd.

Indeksy giełdowe w Europie ok. godz. 10.45: