DZIEŃ NA RYNKACH: Małe zmiany na Wall Street na koniec tygodnia

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się minimalnymi zmianami głównych indeksów. Nasdaq spadł czwarty dzień z rzędu, dla Dow to był najgorszy tydzień od marca 2023 roku, a S&P 500 zaliczył trzeci spadkowy tydzień z rzędu.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,07 proc. i wyniósł 34.500,66 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,01 proc. i wyniósł 4.369,71 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,20 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.290,78 pkt. Indeks spadł czwarty dzień z rzędu, co jest dla niego najdłuższą spadkową serią od grudnia 2022 roku.

W skali tygodnia Dow stracił 2,6 proc., najwięcej od marca 2023 roku. S&P 500 zanotował trzeci spadkowy tydzień z rzędu, co jest serią nienotowaną przez ten indeks od lutego 2023 roku. Nasdaq ma najdłuższą spadkową tygodniową serię od grudnia zeszłego roku.

"Wydaje się, że rynki przemyślały swój optymizm z lipca, kiedy dominowała narracja o miękkim lądowaniu gospodarki. Obecnie nadal oczekujemy wzrostu gospodaraki, ale pojawiają się pytania, jak wysoko muszą jeszcze pójść w górę stopy proc., więc w tym miesiącu uwaga koncentruje się na długim końcu rentowności obligacji" - powiedziała Michelle Cluver, starszy strateg Global X.

"Względna siła amerykańskiej gospodarki budzi obawy, że stopy procentowe pozostaną na wyższym poziomie przez dłuższy czas po drugiej stronie Atlantyku, a także budzą niepokój co do trwałego złagodzenia presji inflacyjnej. Znajduje to odzwierciedlenie w dużym wzroście rentowności amerykańskich obligacji rządowych" - powiedział Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.

Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazują na 91-proc. prawdopodobieństwo braku podwyżki stóp proc. na wrześniowym posiedzeniu Fedu.

Podczas piątkowej sesji spadki kontynuowały akcje spółek technologicznych. W skali tygodnia na wartości straciły m.in. Meta, Amazon, Microsoft i Alphabet.

Applied Materials wzrósł prawie 4 proc. po tym, jak producent chipów zaprognozował zysk w czwartym kwartale fiskalnym powyżej szacunków analityków i opublikował lepsze niż oczekiwano zyski za trzeci kwartał fiskalny.

Edward Jones obniżył rekomendację dla akcji CVC Health z "kupuj" do "trzymaj".

Akcje Deere straciły ponad 5 proc. po rozczarowujących wynikach kwartalnych.

Estee Lauder stracił 3 proc. po tym, jak producent kosmetyków zaprognozował swoją roczną sprzedaż netto i zysk poniżej szacunków analityków z Wall Street.

Akcje Keysight Technologies zniżkowały 14 proc. po opublikowaniu przez producenta sprzętu elektronicznego gorszej od oczekiwań prognozy na czwarty kwartał.

Ross Stores wzrósł o 5 proc. po tym, jak spółka opublikowała lepsze od oczekiwań prognozy finansowe na nadchodzący kwartał.

Farfetch zniżkował 45 proc. Spółka odzieżowa zanotowała gorsze od oczekiwań przychody w II kw. oraz wydała niższe od spodziewanych prognozy finansowe za cały rok fiskalny.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 81,32 USD za baryłkę, po wzroście o 1,2 proc., a październikowe futures na Brent rosną o 0,8 proc. do 84,79 USD/b.

