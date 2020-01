DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach w Europie indeksy przeważnie rosną

Na giełdach w zachodniej Europie indeksy przeważnie rosną. Inwestorzy czekają na początek sezonu publikacji danych kwartalnych firm i na podpisanie I etapu umowy handlowej pomiędzy USA a Chinami. Na "radarach" inwestorów pozostaje też sytuacja wewnętrzna w Iranie - informują maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe jest na minusie o 0,l proc. Zyskuje sektor spółek technologicznych, w dół podążają kursy akcji spółek wydobywczych.

Walory firmy Medigene zwyżkują o 28 proc. po pozytywnych wynikach jego leku przeciwko ostrej białaczce szpikowej.

Pennon Group drożeje o 8,5 proc. po informacji o ofercie przejęcia złożonej przez KKR na Viridor, spółki należącej do Pennon.

Spirent zyskuje 8,8 proc. po podaniu, że zysk operacyjny spółki w 2019 r. był mocniejszych od oczekiwań.

Inwestorzy czekają na wyniki kwartalne firm, a w tym tygodniu podadzą je m.in. JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley i BlackRock Inc.

Wkrótce - w środę - nastąpi podpisanie umowy handlowej USA-Chiny, przedstawione zostaną również jej szczegóły. Poinformował o tym w piątek doradca Białego Domu ds. gospodarczych Larry Kudlow.

Główny negocjator handlowy Chin wicepremier Liu He będzie przebywał w Waszyngtonie od 13 do 15 stycznia.

Wstępna umowa zakłada m.in. rezygnację z wprowadzenia zapowiedzianych przez Waszyngton ceł, zmniejszenie niektórych innych taryf oraz zwiększenie importu amerykańskich produktów rolnych, energii i towarów przemysłowych oraz usług do Chin o co najmniej 200 mld dolarów w ciągu następnych dwóch lat, przy jednoczesnym rozwiązaniu niektórych sporów dotyczących własności intelektualnej.

Inwestorzy nadal interesują się sytuacją wewnętrzną w Iranie. W Teheranie i innych irańskich miastach nie ustają antyrządowe manifestacje. Ich uczestnicy wyrażają oburzenie postawą władz, które kłamały ws. zestrzelenia ukraińskiego boeinga.

Irańczycy, którzy wcześniej nie kryli niezadowolenia wobec polityki Stanów Zjednoczonych i domagali się odwetu za zabicie kilka dni temu generała Kasema Sulejmaniego, teraz kierują oburzenie pod adresem irańskich władz, które pozwoliły na zestrzelenie w środę ukraińskiego Boeinga 737-800. Jego pasażerami byli w dużej mierze Irańczycy lub obywatele innych państw, ale mający irańskie korzenie.

W poniedziałek na rynku walutowym euro jest wyceniane po 1,1124 USD, niemal bez zmian. Brytyjski funt traci 0,5 proc. do 1,3000 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,83 proc., wyżej o 1 pb, a niemieckich 10-letnich papierów skarbowych rośnie o 1 pb do -0,19 proc.

Ropa na NYMEX w N.Jorku tanieje o 0,1 proc. do 58,98 USD/b, po spadku notowań w ub. tygodniu o 6,4 proc.

Złoto jest po 1.552,44 USD za uncję, niżej o 0,6 proc.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30