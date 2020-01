DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach w Europie indeksy rosną, DAX rekordowo wysoko

Na giełdach w zachodniej Europie indeksy rosną. Na rekordowym poziomie znalazł się wskaźnik DAX - informują maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zyskuje 0,4 proc.

DAX po zwyżce o 0,4 proc. wzrósł do 13.616 pkt., przewyższając poprzedni rekord osiągnięty w styczniu 2018 r. We wtorek wskaźnikowi brakowało na zamknięciu sesji 4 pkt. do zakończenia handlu na rekordowym poziomie.

Indeks włoskiej giełdy FTSE MIB nieznacznie spada w środę w reakcji na doniesienia, że lider anty-establishmentowego Ruchu Pięciu Gwiazd jest bliski odejścia.

PGS ASA zyskuje 23 proc. po uzyskaniu finansowania w ramach oferty nowych akcji.

Funcon zwyżkuje na giełdzie w Oslo aż 26 proc. po ofercie złożonej przez firmę Tencent.

Akcje spółki Burberry tanieją o 2,8 proc. po updatowaniu danych o sprzedaży w III kw.

K+S zniżkuje o 5,8 proc. po wznowieniu rekomendacji przez BofA na poziomie "poniżej rynku".

Varta traci 4,9 proc. po obniżeniu rekomendacji przez analityków Commerzbanku do "redukuj" z "trzymaj".

Inwestorzy analizują informacje na temat koronawirusa, który rozprzestrzenia się w Chinach i do tej pory spowodował tam śmierć dziewięciu osób.

Stratedzy Goldman Sachs wskazują, że chińska krucha stabilizacja w gospodarce może zostać zagrożona, jeśli władzom nie uda się opanować rozprzestrzeniania koronawirusa w Azji.

Poza Chinami koronawirus został już wykryty w Tajlandii, Japonii i Korei Południowej. Również w USA zanotowano pierwszego nosiciela koronawirusa pochodzącego z Chin.

W środę Światowa Organizacja Zdrowia ma zdecydować, czy ogłosić alert w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wówczas zalecane byłoby ograniczenie ruchu turystycznego i monitorowanie podróżnych linii lotniczych przylatujących z regionów, w których rozprzestrzenia się wirus.

"Rynki jednak nieco uspokoiły się, bo kraje zaczynają wdrażać środki zaradcze" - mówi Takashi Ito, strateg rynku akcji w Nomara Securities Co.

"Wielu inwestorów raczej szuka możliwości kupowania, a nie sprzedaży akcji" - wskazuje z kolei Lamar Villere, partner i manager portfelowy w Villere & Co.

Tymczasem w Davos trwa Światowe Forum Ekonomiczne - na środę zaplanowano m.in. panel o przyszłości rynków finansowych z udziałem K.Georgievy, A.Webera i S.Mnuchina.

Na rynku walutowym euro jest wyceniane po 1,1078, bez zmian. Japoński jen traci 0,1 proc. do 109,98 za 1 USD. Brytyjski funt bez zmian kosztuje 1,3045 USD - brytyjska Izba Lordów zaaprobowała we wtorek wieczorem bez głosowania proponowany przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej, ale z pięcioma poprawkami, co oznacza, że w środę wraca on do Izby Gmin.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 1,78 proc., niemieckich 10-letnich papierów skarbowych zwyżkuje o 1 pb do -0,25 proc., a brytyjskich 10-latek - rośnie o 1 pb do 0,633 proc.

Ropa na NYMEX w N.Jorku tanieje o 0,7 proc. do 57,97 USD/b.

Złoto jest po 1.554,67 USD za uncję, niżej o 0,2 proc.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30