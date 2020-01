DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach w Europie indeksy spadają

Na giełdach w zachodniej Europie indeksy mocniej spadają. Na rynkach rosną obawy o koronawirus w Chinach - informują maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe spada o 0,9 proc. Tanieją akcje spółek wydobywczych, producentów wyrobów luksusowych i koncernów motoryzacyjnych.

To reakcja na obawy inwestorów o chińską gospodarkę, a dokładnie o koronawirus, który może wpłynąć negatywnie na chiński PKB, ograniczając podróże turystów do Chin i ich wydatki.

Chińskie służby medyczne poinformowały we wtorek o śmierci czwartej osoby, zarażonej nowym typem koronawirusa, wywołującego zapalenie płuc. Śmiertelny przypadek miał miejsce w mieście Wuhan, gdzie tuż przed Nowym Rokiem doszło do wybuchu epidemii choroby.

"Epidemia wirusa jest z pewnością czymś, na co rynki zaczęły zwracać poważnie uwagę" - mówi Helen Lau, analityczka Argonaut Securities Asia.

"Przed świętami w Chinach - Nowym Rokiem Księżycowym - jest na rynkach trochę ostrożności i widać realizację zysków" - dodaje.

Tanieją akcje spółek producentów dóbr luksusowych: LVMH zniżkuje o 2,9 proc., Kering traci 3,2 proc., Burberry spada o 3,1 proc.

Akcje szwajcarskiego banku UBS zniżkują o 5,9 proc., najmocniej od maja 2019 r. Bank obniżył swoje cele finansowe i zanotował odpływ aktywów. Bank nie spełnił kilku kluczowych wskaźników ustalonych w ramach reorganizacji celów nieco ponad rok temu.

Przewoźnik lotniczy EasyJet zyskuje na giełdzie w Londynie 4,1 proc. - spółka spodziewa się lepszych wyników w I połowie roku.

Inwestorzy poznali decyzję Banku Japonii (BoJ) w sprawie jego polityki monetarnej - BoJ utrzymał ujemne stopy procentowe: benchmark nadal wynosi -0,1 proc. Bank utrzymał też forward guidance dla stóp procentowych bez zmian i pozostawił inny benchmark - target rentowności 10-letnich JGB - na poziomie ok. 0,0 proc.

BoJ podwyższył za to prognozę wzrostu PKB Japonii w roku fiskalnym 2020 - do 0,9 proc. z 0,7 proc. szacowanych wcześniej.

Na rynku walutowym euro jest wyceniane po 1,1096, bez zmian. Japoński jen zyskuje 0,2 proc. do 109,97 za 1 USD, a brytyjski funt bez zmian po 1,3005 USD.

Rentowność 10letnich UST spada o 2 pb do 1,80 proc., niemieckich 10-letnich papierów skarbowych spada o 1 pb do -0,22 proc., a brytyjskich 10-latek - spada o 1 pb do 0,643 proc.

Ropa na NYMEX w N.Jorku tanieje o 0,8 proc. do 58,05 USD/b,

Złoto jest po 1.560,73 USD za uncję, bez zmian.

W USA w poniedziałek świętowany był Dzień Martina L. Kinga.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30