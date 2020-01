DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach w Europie mocne spadki indeksów

Na giełdach w zachodniej Europie notowane są najmocniejsze od początku grudnia 2019 spadki indeksów. Strach przed rozszerzającym się groźnym wirusem w Chinach powoduje, że inwestorzy zachowują ostrożność. Tymczasem dla rynków rozpoczyna się bardzo pracowity tydzień - informują maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe traci 1,5 proc. Zniżkują wszystkie z 19. sektorów z tego indeksu. Mocno tanieją akcje spółek wydobywczych, energetycznych, przewoźników lotniczych, producentów dóbr luksusowych - tracą walory spółek z dużą ekspozycją na rynki azjatyckie.

Akcje spółki Varta tanieją o 6,9 proc., Ryanair traci 5,2 proc., Burberry zniżkuje o 5,4 proc. - najmocniej od 8 miesięcy. LVMH spada o 3,2 proc., a Kering traci 3,5 proc.

Indeksy giełdowe w Europie spadają po ponad 1 proc.

"Oczywiście epidemia wirusa jest dobrym usprawiedliwieniem, aby realizować zyski" - mówi Alberto Tocchio, główny analityk inwestycyjny w Colombo Wealth SA w Lugano.

"Biorąc po uwagę bardzo dużą ekspozycję większości inwestorów na Azję, można się spodziewać na rynkach prawdziwej burzy" - dodaje.

W Chinach liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła już do 80, w tym 76 zarejestrowano w prowincji Hubei, której stolicą jest miasto Wuhan. Liczba osób zarażonych wzrosła do 2.744.

Prezydent Chin Xi Jinping określił obecną sytuację jako "poważną" i poinformował, że rząd podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zablokować podróże do zarażonych rejonów, a także zgromadzenia publiczne.

Większość rynków w Azji ma wolne z okazji Nowego Roku Księżycowego.

Rząd Chin zdecydował w poniedziałek o przedłużeniu przerwy świątecznej o 3 dni, do 2 lutego, w ramach walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Chińczycy mieli powrócić do pracy, po trwającej 7 dni przerwie świątecznej, w piątek 31 stycznia.

Niewielkie liczby zachorowań stwierdzono w Tajlandii, na Tajwanie, w Japonii, Korei Południowej, USA, Wietnamie, Singapurze, Malezji, Nepalu, Francji i Australii. W Tajlandii wykryto w niedzielę trzy nowe przypadki a po jednym na Tajwanie, w Singapurze i Korei Południowej.

W Stanach Zjednoczonych potwierdzono 3 przypadki zachorowań, a w niedzielę o pierwszym przypadku zachorowania poinformowała Kanada.

Podczas epidemii SARS w Chinach w 2002-2003 PKB Chin spowolnił z 11,1 proc. w I kw. do 9,1 proc. w II kw. 2003 r.

"Każdy szok gospodarczy dla takiego kolosa jak Chiny może szybko przenieść się na inne kraje z powodu powiązań handlowych i finansowych" - ocenia Stephen Innes, główny strateg ds. rynków azjatyckich w Axitrader.

"Zaczynam obstawiać, że trzymanie gotówki to najlepsza opcja na najbliższe tygodnie" - dodaje.

Na rynku walutowym euro jest wyceniane po 1,1029, bez zmian. Japoński jen zyskuje 0,2 proc. do 109,04 za 1 USD. Brytyjski funt spada o 0,1 proc.

Rentowność 10-letnich UST zniżkuje o 4 pb do 1,65 proc., niemieckich 10-letnich papierów skarbowych spada o 1 pb do -0,35 proc., a brytyjskich 10-latek - spada o 2 pb do 0,539 proc.

Rentowność 10-letnich włoskich papierów spada o 17 pb do 1,059 proc. To reakcja na wyniki niedzielnych wyborów - wybory w dwóch regionach Włoch zakończyły się zwycięstwem współrządzącej krajem centrolewicy w Emilii-Romanii na północy i sukcesem centroprawicy w Kalabrii na południu.

W obu regionach ogromną porażkę poniósł współtworzący rząd Włoch Ruch Pięciu Gwiazd, który jest pogrążony w kryzysie przywództwa i zmaga się z problemem opuszczania jego szeregów przez kolejnych parlamentarzystów.

Politycy centroprawicy podkreślają, że rezultat ten świadczy o rozpadzie tego antysystemowego ugrupowania, co w ich ocenie oznacza poważny problem dla rządu Giuseppe Contego.

Ropa na NYMEX w N.Jorku tanieje o 2,0 proc. do 53,10 USD/b, po zniżce notowań wcześniej o ponad 3 proc.

Złoto jest po 1.578,73 USD za uncję, wyżej o 0,5 proc.

W tym tygodniu swoje wyniki kwartalne podadzą m.in.: Apple, SAP, Facebook, Samsung, Boeing, GE, United Technologies, Lockheed Martin, Caterpillar, Unilever, Exxon Mobil, Shell i Chevron.

W poniedziałek Senat Kongresu USA będzie kontynuować działania związane z impeachmentem prezydenta Donalda Trumpa.

W środę swoją decyzję w sprawie stóp procentowych ogłosi amerykańska Rezerwa Federalna, a w czwartek Bank Anglii.

Amerykanie podadzą w czwartek dane o PKB USA w IV kw. 2019 r., a w piątek Wielka Brytania opuści UE.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.35