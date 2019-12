DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach w Europie przeważają wzrosty indeksów

Na giełdach w zachodniej Europie przeważają wzrosty indeksów. Wieczorem amerykańska Rezerwa Federalna poda swoją decyzję w sprawie stóp procentowych - informują maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zyskuje 0,1 proc. Najmocniej zwyżkują walory firm surowcowych. Tanieją akcje spółek telekomunikacyjnych i medialnych.

Drożeją akcje spółki Inditex po tym, gdy podała ona, że w ciągu 9 pierwszych miesięcy 2019 r. sprzedaż wyniosła 19,8 miliarda euro wobec prognoz 18,4 miliarda euro.

Hornbach Holding zyskuje 5,8 proc. po podwyższeniu rocznych prognoz zysku.

Aurubis zwyżkuje o 5,3 proc. po zanotowaniu rocznego EBITDA powyżej prognoz analityków.

BVB Dortmund zyskuje 6,8 proc. po wygranej BVB ze Slavia Praga 2:1 w ostatniej kolejce fazy grupowej piłkarskiej Champions League.

Akcje spółki Ajax tanieją o 18 proc. po wyeliminowaniu Ajax Amsterdam z Champions League. Ajax Amsterdam przegrał u siebie z Valencią 0:1.

Telefonica Deutschland traci 3,8 proc. po cięciu dywidendy.

Tanieje Credit Suisse Group po obniżeniu celu dotyczącego zysków.

Zbliża się decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej. Fed poda swoje ustalenia w środę o 20.00.

Zakończenie ostatniego w tym roku posiedzenia Rezerwy Federalnej zapowiada się dość interesująco pomimo faktu, iż stopy procentowe najpewniej nie ulegną zmianie - ocenia Arkadiusz Balcerowski, makler papierów wartościowych, ekonomista XTB.

"Po dokonaniu trzech obniżek stóp procentowych w tym roku, w grudniu nikt nie spodziewa się, że takowy ruch może nastąpić po raz czwarty" - pisze w nocie ekonomista XTB.

"Nie oznacza to jednak braku jakichkolwiek ciekawych punktów. Jest wręcz wprost przeciwnie - po pierwsze, jak co kwartał opublikowany zostanie nowy zestaw prognoz makroekonomicznych, które pokażą, jak głębokie spowolnienie gospodarcze (jeśli w ogóle) dostrzega Fed w przyszłym roku" - dodaje.

Balcerowski wskazuje, że kluczowa będzie również projekcja inflacji, niemniej jednak "na tej płaszczyźnie trudno oczekiwać fajerwerków".

"Inflacja pozostanie zapewne w okolicy celu w całym horyzoncie prognozy. W tym miejscu warto podkreślić ostatnią zmianę postrzegania dynamiki wzrostu cen przez Rezerwę Federalną. Mianowicie, prezes Powell zasugerował, że jakiekolwiek podwyżki stóp procentowych będą wymagały znalezienia się inflacji w trwały sposób powyżej celu, co w praktyce istotnie podniosło poprzeczkę do takich ruchów. Obecna wycena rynkowa wskazuje jednak na coś innego, gdyż do końca przyszłego roku wyceniana jest jedna obniżka stóp. Można zatem powiedzieć, że rynek stał się nieco mniej pesymistyczny" - pisze w nocie ekonomista XTB.

Tymczasem uwagę rynków nadal przyciągają relacje handlowe pomiędzy USA a Chinami.

15 grudnia mogą zostać wprowadzone amerykańskie taryfy celne na chińskie towary o wartości 160 miliardów dolarów, ale władze Chin liczą, że USA wstrzymają się z nowymi cłami.

Doradca Białego Domu ds. handlu Peter Navarro powiedział w wywiadzie dla Fox Business, że nie ma żadnych wskazówek, czy prezydent USA Donald Trump podjął decyzję w sprawie wprowadzenia nowych taryf na chińskie towary, czy też wstrzyma się z takim działaniem.

Na rynku walutowym euro jest po 1,1083 USD, niżej o 0,1 proc., a brytyjski funt kosztuje 1,3117 USD, w dół o 0,3 proc.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,82 proc. - w dół o 2 pb, a niemieckich 10-letnich bundów wynosi -0,31 proc., niże o 1 pb.

Złoto jest po 1.465,12 USD za uncję, bez zmian.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.25