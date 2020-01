DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach w Europie spadki

Na giełdach w zachodniej Europie indeksy spadają. Na rynkach utrzymują się obawy, że rozprzestrzenienie się koronawirusa z Chin do innych krajów mogłoby negatywnie wpłynąć na globalny wzrost gospodarczy - informują maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe traci 0,4 proc.

Akcje spółki STMicro zyskują na giełdzie w Mediolanie 6,8 proc. po lepszych od prognoz wynikach finansowych za IV kwartał.

CMC Market zwyżkuje o 3,5 proc. - spółka spodziewa się rocznego zysku operacyjnego powyżej prognoz.

Blu Prism Group drożeje na giełdzie w Londynie o 8,2 proc. po aktualizacji rocznych danych finansowych za 2019 i prognozach dalszego wzrostu przychodów w 2020 r..

Lufthansa zyskuje 3 proc. - spółka podała, że rozważa sprzedaż pakietu swojej spółki serwisowej.

Spółka detaliczna online Asos zyskuje 12 proc. - firma miała sprzedaż w ostatnich 4 miesiącach powyżej prognoz. Sprzedaż wzrosła w ciągu ostatnich 4 miesięcy 2019 r. o 20 proc. podczas gdy szacowano, że wzrośnie o 14 proc.

Akcje koncernu motoryzacyjnego Renault tanieją o 5 proc. po obniżeniu rekomendacji przez Citigroup do "sprzedaj".

Władze Chin ogłosiły, że liczba zarażonych wzrosła do 571, a 17 osób zmarło. Wszystkie przypadki śmiertelne wystąpiły w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan - władze tego miasta czasowo wstrzymały komunikację miejską, a także z i do Wuhan. Mieszkańcom zalecono, aby nie opuszczali miasta, a podróżnym - omijanie go. W Hongkongu wstrzymano sprzedaż biletów kolejowych do Wuhan.

Eksperci twierdzą, że na razie nowy koronawirus nie wydaje się być tak śmiertelnie groźny jak SARS i MERS, ale wirusy mogą czasami przekształcać się przez mutację w formy bardziej niebezpieczne.

Inwestorzy czekają tymczasem na popołudniową decyzję Europejskiego Banku Centralnego na zakończenie pierwszego w tym roku posiedzenia w sprawie polityki monetarnej w strefie euro.

"Wynik posiedzenia EBC nie będzie zaskakujący - stabilizacja parametrów polityki pieniężnej - gdyż rozwój sytuacji w europejskiej gospodarce jest zgodny z oczekiwaniami banku. W centrum uwagi będzie pierwszy od 2003 strategiczny przegląd narzędzi banku centralnego" - piszą w nocie analitycy PKO Bank Polski.

Z pola widzenia rynków nie schodzi sytuacja polityczna we Włoszech, gdzie w środę szef MSZ Luigi Di Maio ogłosił, że rezygnuje z funkcji politycznego lidera Ruchu Pięciu Gwiazd. To rezultat wewnętrznych napięć i podziałów w antysystemowym ruchu, którego szeregi opuszczają kolejni niezadowoleni parlamentarzyści.

Minister finansów Włoch Roberto Gualtieri powiedział w wywiadzie przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, że dymisja Di Maio z funkcji szefa Ruchu Pięciu Gwiazd nie wpłynie na działania włoskiego rządu.

"To, co się stało, to tylko zmiana kierownictwa partii, która nie zmienia swojego stanowiska wobec rządu" - wskazał szef resortu finansów Włoch.

"Di Maio pozostanie ministrem spraw zagranicznych, a partie tworzące rząd stwierdziły, że są mocno zaangażowane w utrzymanie stabilności rządu. Więc nic się tu nie zmieni" - zapewnił Gualtieri.

Tymczasem w Senacie USA w czwartek ciąg dalszy merytorycznej części postępowania w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele oskarżenia z Izby Reprezentantów przedstawili w Senacie dwa artykuły impeachmentu, zarzucając prezydentowi nadużycie władzy i utrudnianie pracy Kongresu. Do usunięcia prezydenta z urzędu potrzeba większości dwóch trzecich głosów w Senacie, co ze względu na przewagę Republikanów w tej izbie Kongresu uważane jest za nieprawdopodobne.

Na rynku walutowym euro jest wyceniane po 1,1084, niżej o 0,1 proc. Japoński jen zyskuje 0,2 proc. do 109,59 za 1 USD. Brytyjski funt bez zmian kosztuje 1,3141 USD

Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb do 1,74 proc., niemieckich 10-letnich papierów skarbowych zniżkuje o 2 pb do -0,28 proc., a brytyjskich 10-latek - spada o 2 pb do 0,614 proc.

Ropa na NYMEX w N.Jorku tanieje o 1,3 proc. do 56,02 USD/b, po spadku wcześniej o 2 proc.

Złoto jest po 1.554,53 USD za uncję, niżej o 0,3 proc.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.35