DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach w Europie w ostatnim dniu 2020 r. słaby handel i spadki

Na giełdach w zachodniej Europie w ostatnim dniu handlu w 2020 r. główne indeksy spadają, a ruch na rynkach jest już niewielki przed Sylwestrem - maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe traci 0,4 proc., a ten rok zakończy ze spadkiem o 4,1 proc.

W czwartek obroty w Europie są o ponad 50 procent niższe niż wynosi średnia 30-dniowa.

Nie działają już rynki w Niemczech, Włoszech i Szwajcarii. Do połowy sesji będą działać rynki w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii.

Globalni inwestorzy przygotowują się do pożegnania 2020 roku, który na rynkach był prawdziwym "rollercoasterem" w powodu pandemii koronawirusa, która cofała się i nacierała z jeszcze większą siłą.

Giełdy w Europie - po osiągnięciu niemal 7-letnich minimów w marcu tego roku, najpierw uzyskały wsparcie w postaci szerokich środków stymulujących gospodarki - wprowadzanych przez władze poszczególnych krajów, a później doszedł do tego jeszcze optymizm związany z pojawieniem się szczepionek na Covid-19.

Gracze rynkowi mają nadzieję, że wprowadzenie szczepionek na koronawirusa pomoże w niedługim czasie przywrócić normalność w gospodarkach i na rynkach.

Wyjaśniła się też sytuacja związana z wyborami prezydenckimi w USA - wygrał je Demokrata Joe Biden - i porozumieniem handlowym UE-W.Brytania, a te dwa "czynniki" przez wiele miesięcy nie dawały spać spokojnie uczestnikom rynku.

"Kiedy mamy już umowę handlową między Wielką Brytanią a Unią Europejską, a do tego dołączymy optymizm związany ze szczepionkami na Covid-19, sugeruje to, że najbardziej +potłuczone+ akcje spółek w Wielkiej Brytanii są gotowe do solidnego ozdrowienia, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że rynek brytyjski jest jednym z najsłabszych rynków światowych od czasu, gdy przeprowadzono na Wyspach referendum w sprawie brexitu w czerwcu 2016 r." - mówi Stephen Innnes, główny strateg rynków globalnych w Axi.

"Umowa dot. brexitu prawdopodobnie wywoła efekt domina i wzrost apetytu na ryzyko dla europejskich akcji" - dodaje.

W czwartek na rynku walutowym euro jest wyceniane niżej o 0,1 proc. - po 1,2287 USD. Brytyjski funt jest po 1,3627 USD. Japoński jen jest z kolei wyceniany po 103,15 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 0,92 proc., niżej o 1 pb.

Złoto jest po 1.888,84 USD za uncję, niżej o 0,3 proc.

1 stycznia nieczynna będzie większość rynków.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.35

** Niemcy i Włochy - zamknięcie z 30.12.