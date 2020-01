DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach w Europie wzrosty indeksów

Na giełdach w zachodniej Europie indeksy rosną - widać poprawę sentymentu wśród inwestorów po czwartkowych dużych zniżkach giełdowych wskaźników - informują maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zwyżkuje o 0,3 proc., a kończący się styczeń może zaliczyć na plusie o 0,2 proc. Zyskuje 17 z 19 sektorów z tego indeksu.

Kontrakty na 3 najważniejsze indeksy w USA spadają po 0,13-0,26 proc. W Azji Nikkei 225 zyskał 0,99 proc., a Hang Seng spada o 0,44 proc. Rynki w Chinach są nadal zamknięte.

W Europie akcje hiszpańskiego banku Banco Vizcaya Argentaria zyskują 2,8 proc. - bank zanotował w IV kwartale stratę mniejszą od prognoz analityków. Strata wyniosła 155 mln euro wobec prognoz straty o 259,3 mln euro.

Spółka Volvo zyskuje 2,7 proc. W czwartek firma podała dobre dane kwartalne, więc jej akcje kolejny dzień zyskują.

Walory Aston Martin drożeją o 15 proc. w reakcji na informacje o sprzedaży pakietu akcji firmie Stroll.

Nastroje wśród inwestorów poprawiły się po czwartkowych informacjach WHO.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Jednak szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wskazał, że Światowa Organizacja Zdrowia jest przeciwna ograniczeniom w podróży i handlu z Chinami z powodu koronawirusa. Wyraził też przekonanie, że środki, które Chiny podejmują, są wystarczające, by "odwrócić trend".

Najnowsze dane przekazane przez chińskie służby medyczne, wskazują, że liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wynosi obecnie 9.692. W całych Chinach zmarło 212 osób.

Amerykański i japoński rząd radzą swoim obywatelom, aby unikali podróży do Chin.

Tesla Inc. spodziewa się opóźnień w produkcji w Chinach. McDonald's Corp. i Starbucks Corp. zamknęły w Chinach tysiące swoich punktów, podczas gdy Apple Inc. przygotowuje się na możliwe zakłócenia w dostawach części do produkcji z tego kraju.

Tymczasem na rynku jest już dużo wskaźników makro.

W Japonii podano, że stopa bezrobocia w XII wyniosła bez zmian 2,2 proc., produkcja przemysłu w XII wzrosła o 1,3 proc. mdm, a rdr spadła 3,0 proc., zaś sprzedaż detaliczna w XII wzrosła o 0,2 proc. mdm, a rdr spadła 2,6 proc.

Z kolei w Chinach Biuro statystyczne i Federacja Logistyki i Zakupów podały w piątek, że indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług, w I wyniósł 54,1 pkt. wobec 53,5 pkt. w XII. Analitycy spodziewali się 53,0 pkt. Z kolei w przemyśle indeks ten wyniósł 50,0 pkt., jak prognozowano, wobec 50,2 pkt. w XII.

Tymczasem kurczy się gospodarka Francji: Produkt Krajowy Brutto spadł o 0,1 proc. w IV kwartale 2019 r. kdk - podał urząd statystyczny Insee w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się, że PKB kdk wzrośnie o 0,2 proc., po wzroście w III kw. o 0,3 proc.

Wydatki konsumentów we Francji w XII mdm spadły z kolei o 0,3 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 0,7 proc. Analitycy spodziewali się, że wydatki konsumentów mdm pozostaną bez zmian.

O 11.00 zostanie podane wyliczenie PKB w strefie euro w IV kw. 2019 i szacunki inflacji w regionie w styczniu.

Na rynku walutowym euro wyceniane jest po 1,1026 USD, stabilnie, a japoński jen słabnie o 0,1 proc. do 109,04 za 1 USD

Brytyjski funt zyskuje 0,3 proc. do 1,3129 USD - o północy z piątku na sobotę W.Brytania opuszcza Unię Europejską.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,57 proc. - niżej o 2 pb, niemieckich 10-letnich papierów skarbowych rośnie o 1 pb do -0,40 proc., a brytyjskich 10-latek - zyskuje 1 pb do 0,554 proc.

Ropa na NYMEX w N.Jorku drożeje o 1,5 proc. do 52,89 USD/b, po zniżce notowań w czwartek o 2,2 proc.

Złoto jest po 1.576,42 USD za uncję, wyżej o 0,2 proc.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.25