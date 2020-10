DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach w zachodniej Europie indeksy fluktuują po fatalnej środowej sesji

Na giełdach w zachodniej Europie w czwartek benchmarkowe indeksy fluktuują po fatalnej środowej sesji, gdy wskaźniki mocno pospadały. Rynki zdają się na razie nie reagować paniką na pojawiające się blokady gospodarek w regionie i skupiają się na dobrych wynikach niektórych spółek - wskazują maklerzy.

Indeks Stoxx 600 zyskuje 0,5 proc. Na plusie są prawie wszystkie sektory - dobrze radzi sobie branża energetyczna, technologiczna, motoryzacyjna i nieruchomości. Słabiej wypada sektor związany z opieką zdrowotną.

Airbus zyskuje 2,7 proc. - EBIT w III kw. był wyższy od rynkowego konsensusu.

LPKF zwyżkuje o 4,3 proc. po poprawie w III kw. marż.

Royal Dutch Shell zyskuje 4,8 proc. Skorygowany zysk spółki wyniósł w III kw. 955 mln euro wobec prognozy 149,7 mln euro.

AB InBev drożeje o 2,5 proc. - skorygowany EBITDA w III kw. wyniósł 4,89 mld USD wobec prognoz 4,41 mld USD.

Akcje spółki Nokia tanieją o 10 proc. po słabszej od prognoz kwartalnej sprzedaży i obniżeniu guidance. Sprzedaż netto spółki wyniosła w III kw. 5,29 mld euro wobec prognoz 5,42 mld euro.

Credit Suisse traci 2,8 proc. - zysk spółki w III kw. okazał się niższy od prognoz analityków. Zysk netto wyniósł 546 mln franków szwajcarskich wobec prognoz 597,3 mln franków.

Tymczasem Niemcy i Francja - dwie największe gospodarki w Europie - zamykają swoje gospodarki na co najmniej miesiąc, aby powstrzymać rozpowszechnianie się Civid-19.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premierzy krajów związkowych zgodzili się w środę co do wprowadzenia kolejnych ograniczeń w związku z dramatycznie rosnącą liczbą infekcji koronawirusa.

Zgodnie z ustaleniami w miejscach publicznych będą mogli wspólnie przebywać członkowie tylko dwóch gospodarstw domowych, maksymalnie dziesięć osób.

Restauracje, bary, kluby, dyskoteki i puby mają być zamknięte od 2 listopada do końca listopada. Stołówki będą nadal otwarte.

Szkoły i przedszkola pozostaną otwarte, pomimo gwałtownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem.

Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wystąpienia telewizyjnego w środę wieczorem poinformował, że po konsultacjach politycznych i medycznych władze podjęły decyzję o wprowadzeniu kwarantanny narodowej od piątku w związku z rozwojem epidemii koronawirusa.

Szkoły pozostaną jednak otwarte, podobnie jak miejsca pracy oraz większość sklepów. Zamknięte będą natomiast bary i restauracje.

Do tego każde wyjście z domu musi być uzasadnione celami zawodowymi, medycznymi albo opieką nad innymi.

Inwestorzy czekają tymczasem na popołudniową decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie polityki monetarnej - o 13.45.

"Dziś decyzja EBC. Najważniejszym tematem posiedzenia i późniejszej konferencji będzie reakcja banku na ostatnio wprowadzane obostrzenia w Europie. Nie spodziewamy się, że już teraz EBC podejmie dodatkowe kroki (zarówno stopy procentowe jak i skala programu PEPP pozostaną więc dzisiaj bez zmian), ale będzie deklarował gotowość do działania na następnych posiedzeniach. Konferencja będzie mocno gołębia" - piszą w czwartkowej nocie analitycy mBanku.

"Najbardziej prawdopodobny kolejny krok to rozszerzenie programu PEPP. To jednak scenariusz raczej na grudniowe posiedzenie, kiedy EBC będzie mógł ocenić jak gospodarki zareagowały na drugą falę pandemii i restrykcje" - dodają.

Wcześniej - przed godz. 10.00 Niemcy podadzą informacje z krajowego rynku pracy w X.

Po południu pojawi się z kolei wyliczenie PKB w USA w III kw. - pierwszy odczyt - o 13.30.

"W Stanach natomiast najważniejsza będzie publikacja PKB za 3 kw. Zdaniem rynkowego konsensusu, wzrósł on w ujęciu zannualizowanym o 31,9 proc. - to wynik podnoszenia się gospodarki po słabym drugim kwartale (wówczas PKB odnotował spadek o 31,4 proc.). Ponadto jak co tydzień poznamy dane o liczbie nowo zarejestrowanych bezrobotnych (oczekiwana stabilizacja na poziomie 780 tys. osób)" - piszą w nocie eksperci mBanku.

Na rynku paliw baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 37,22 USD, niżej o 0,48 proc., a Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 38,86 USD za baryłkę, niżej o 0,66 proc.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.40