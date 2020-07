DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki indeksów w Europie; oczekiwanie na EBC

Notowania na europejskich giełdach idą w dół, podobnie jak futures w USA. Inwestorzy czekają na decyzję EBC. Rynki analizują też dane z chińskiej gospodarki, które wskazują na trudną ścieżkę odbicia w gospodarce. Ceny ropy spadają.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,98 proc.

Holenderski producent piwa Heineken idzie w dół o 2,5 proc. po tym, jak spółka podała wstępnie, że w I połowie roku przychody netto spadły o 16,4 proc.

Niemiecka firma farmaceutyczna Sartorius zyskała 7 proc. po podniesieniu prognozy zysku na cały rok.

W USA kontrakty na S&P 500 spadają o 0,84 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,85 proc., a na Nasdaq idą w dół o 1,46 proc.

We środę Indeks S&P 500 zyskał 0,91 proc., kończąc sesją na poziomie 3.226,56 pkt., Dow Jones Industrial zwyżkował o 0,85 proc. do 26.870,10 pkt., a Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,59 proc. do 10.550,49 pkt.

Dolar umacnia się o 0,18 proc. wobec koszyka walut do 96,24 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,14 proc. do 1,139.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,12 proc. do 107,07.

Kurs funta zniżkuje o 0,38 proc. wobec dolara do 1,2537.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 0,62 proc.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do: -0,45 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 40,66 USD za baryłkę, po spadku o 1,26 proc., a wrześniowe futures na Brent idą w dół o 0,89 proc. do 43,40 USD/b.

DECYZJE BANKÓW CENTRALNYCH

O 13.45 decyzję ws. polityki monetarnej opublikuje Europejski Bank Centralny. Analitycy spodziewają się, że EBC pozostawi stopy procentowe i pozostałe parametry bez zmian.

Prezes EBC Christine Lagarde podczas konferencji prasowej po posiedzeniu banku o godz. 14.30 stanie w obliczu pytań, czy obecne zobowiązania finansowe i fiskalne okażą się wystarczające, aby przywrócić gospodarkę na ścieżkę stabilnego wzrostu.

"Oczekujemy, że EBC w komunikacji będzie ostrożnie optymistyczny i zadeklaruje krótkoterminowe ożywienie jako ogólnie zgodne z ich oczekiwaniami" - powiedział Maeva Cousin, David Powell i Jamie Rush, analitycy Bloomberg Economics.

W czwartek Bank Korei pozostawił bez zmian główną stopę proc. na poziomie 0,5 proc.

Bank centralny Indonezji obniżył w czwartek główną stopę procentową o 25 pb do 4 proc.

W środę Bank Kanady pozostawił stopy procentowe bez zmian na poziomie 0,25 proc.

W Chile bank centralny także pozostawił w środę stopy procentowe na niezmienionym poziomie 0,5 proc.

Prezes Fed w Filadelfii Patrick Harker powiedział w środę, że amerykański bank centralny powinien rozważyć utrzymanie stóp procentowych w pobliżu zera, dopóki inflacja nie przekroczy celu 2 proc.

"Popieram pomysł, aby pozwolić inflacji na wzrost powyżej 2 proc., zanim podejmiemy jakiekolwiek działania w odniesieniu do stopy funduszy federalnych" - powiedział Harker.

DANE GOSPODARCZE

Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w II kw. o 3,2 proc. rdr. Analitycy spodziewali się w II kw. wzrostu PKB o 2,4 proc., po spadku o 6,8 proc. w I kw.

Sprzedaż detaliczna w Chinach spadła w VI o 1,8 proc. rdr. Analitycy spodziewali się wzrostu sprzedaży o 0,5 proc., po jej spadku miesiąc wcześniej o 2,8 proc.

Produkcja przemysłowa Chin wzrosła w czerwcu o 4,8 proc. rdr. Analitycy prognozowali wzrost produkcji o 4,8 proc., po jej wzroście miesiąc wcześniej o 4,4 proc.

"Problem w tym, że odbicie jest nierówne. Trudno sobie wyobrazić, jak Chiny mogą utrzymać się na stabilnej pozycji w czasie, gdy reszta świata wciąż zmaga się z bardzo głęboką recesją" - powiedziała Helen Qiao, główna ekonomistka Bank of America Corp.

"Nierównowaga gospodarcza w Chinach pogłębia się. Rząd próbuje przyspieszyć wzrost dzięki wsparciu ze strony państwa, podczas gdy chińskie gospodarstwa domowe nadal nie są skłonne do wydawania pieniędzy" - powiedział Trinh Nguyen, starszy ekonomista w Natixis SA.

Niejednoznaczne dane z Chin kontrastują z przypływem optymizmu na rynkach finansowych na początku tygodnia w związku z postępem w opracowywaniu szczepionki na koronawirusa.

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie III-V 2020 wyniosła 3,9 proc., wobec również 3,9 proc. w II-IV 2020. Analitycy spodziewali się, że w tym czasie stopa bezrobocia wyniesie 4,2 proc.

RELACJE USA-CHINY

Agencja Bloomberga podała w środę, że prezydent USA Donald Trump powiedział doradcom, że nie chce dalej eskalować napięć z Pekinem i na razie wykluczył dodatkowe sankcje wobec najwyższych urzędników Chin.

Jego administracja rozważa całkowity zakaz podróżowania do USA przez członków Komunistycznej Partii Chin, choć Trump może w ostateczności odrzucić ten plan.

PONAD 584 TYS. OFIAR KORONAWIRUSA

Koronawirus zabił dotąd ponad 584 tys. osób na całym świecie. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 13,5 milionów.

Stany Zjednoczone zgłosiły w ciągu ostatnich 24 godzin 67.417 nowych przypadków koronawirusa, ustanawiając kolejny rekord nowych przypadków zgłoszonych w ciągu jednego dnia - wynika z danych zebranych przez Johns Hopkins University.

Według wyliczeń CNBC liczba przypadków w USA stale rośnie, średnio notuje się około 62.210 nowych przypadków dziennie w ciągu ostatnich siedmiu dni - ponad trzykrotnie więcej niż miesiąc temu i ponad 21 proc. w porównaniu ze średnią z siedmiu dni tydzień temu.

Teksas, Kalifornia i Floryda odnotowały we wtorek 31.847 nowych przypadków, prawie połowa wszystkich nowych przypadków zgłoszonych w całym kraju.

Administracja Donalda Trumpa zarządziła, by szpitale wysyłały dane dotyczące nowych przypadków koronawirusa bezpośrednio do Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych, zamiast do Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), jak to miało miejsce wcześniej. Wielu ekspertów ds. ochrony zdrowia w USA alarmuje, że takie rozwiązanie może ograniczać transparentność i wiarygodność publikowanych danych.

W regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów odnotowano od początku pandemii do środy 3 540 060 przypadków zakażenia koronawirusem i 151 022 zgony na Covid-19.

W Brazylii, która ma 212 milionów mieszkańców, wirus kosztował życie na tym etapie 75 756 osób i zainfekował ponad 1,96 miliona osób. Niektórzy eksperci oceniają, że liczba przypadków jest zaniżona, a prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet ok. 10 mln.

Meksyk, liczący 126 milionów mieszkańców, jest drugim krajem w tym rejonie najbardziej dotkniętym pandemią, z 36 327 ofiarami.

W ciągu ostatniej doby w Indiach zdiagnozowano 32 695 nowych infekcji koronawirusem - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. Zanotowano też największą dotąd liczbę zgonów - 606. W wyniku rosnącej liczby zakażeń w stanie Goa ponownie wprowadzono kwarantannę.

Nowy bilans pandemii w Indiach to teraz 968 876 potwierdzonych przypadków infekcji, z których 24 915 zakończyło się śmiercią.

Indeksy w Europie ok. godz. 10.55