DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie wahania na giełdach; raporty spółek w centrum uwagi

W zachodniej Europie na giełdach notowane są wahania głównych indeksów. Inwestorzy z ulgą przyjmują pozytywnie dane finansowe ze spółek w regionie - informują maklerzy.

Wskaźnik Stoxx Europe 600 zwyżkuje o 0,1 proc.

Hermes International drożeje o 7,7 proc. po tym jak sprzedaż spółki w IV kw. przekroczyła oczekiwania analityków. Sprzedaż wzrosła w tym okresie o 15,6 proc. wobec szacowanego na rynku wzrostu o 8,7 proc.

BE Semiconductor Industries NV drożeje w reakcji na podtrzymanie pozytywnych prognoz finansowych. Wzrostom kursu spółki pomaga też optymistyczna prognoza amerykańskiej firmy Applied Materials Inc.

"Optymizm ekonomiczny, lepsze niż oczekiwano zyski firm w IV kwartale, wysokie saldo gotówki powoduje, że inwestorzy postrzegają wyprzedaż na giełdach z poprzednich kilku dni jako okazję do zakupów" - mówi Ulrich Urbahn, ekonomista Berenberg Bank.

Są już wstępne odczyty PMI w przemyśle i usługach w II we Francji i Niemczech.

PMI w przemyśle we Francji wyniósł po pierwszej połowie lutego 55,0 pkt., a w Niemczech wyniósł 60,6 pkt. Słabiej wyglądają dane PMI z sektora usług - we Francji wskaźnik wyniósł w tym czasie 43,6 pkt., a w Niemczech 45,9 pkt. - co sugeruje kurczenie się tej branży.

Wkrótce zostanie opublikowany PMI w przemyśle i usługach strefy euro i W.Brytanii - wstępne dane za luty.

Na rynku walutowym euro jest po 1,2092 USD, płasko.

Japoński jen kosztuje 105,68 za 1 USD.

Brytyjski funt tanieje o 0,1 proc. do 1,3968 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,31 proc., wyżej o 1 pb.

Baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 59,24 USD, niżej o 2,15 proc.

Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 62,81 USD za baryłkę, niżej o 1,78 proc.

Złoto traci 0,2 proc. do 1.772,00 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30