DZIEŃ NA RYNKACH: W zachodniej Europie indeksy rosną

Na giełdach w zachodniej Europie drugi dzień zwyżek indeksów. Inwestorzy oceniają pozytywne sygnały z gospodarek o przyjmowanych pakietach stymulujących wzrost gospodarczy, ale niepokoją się o nasilające się napięcie polityczne w USA, w związku z trwającymi zamieszkami - informują maklerzy.

Wskaźnik Stoxx 600 Europe zwyżkuje o 1,0 proc., a wszystkie z 19 sektorów świecą na zielono - na czele branża motoryzacyjna, turystyczna, nieco słabiej telekomy i banki.

Akcje przewoźnika lotniczego Lufthansa zwyżkują o 8,5 proc. w reakcji na porozumienie w sprawie rządowego pakietu pomocowego dla spółki w wysokości 9 mld euro.

Finnair zyskuje 3,4 proc.

PostNL rośnie o 7 proc. po rocznych prognozach o ujemnym FCF (free cash flow) - w przedziale 185-215 mln euro wobec wcześniejszych 285-315 mln euro.

Deutsche Post zwyżkuje o 4 proc. - analitycy Bank of America wznowili rekomendację dla akcji tej spółki od "kupuj".

Na rynek powrócili inwestorzy z Niemiec - po dłuższej świątecznej przerwie. Kanclerz Angela Merkel stara się wynegocjować kompromis w sprawie drugiego pakietu stymulującego największą gospodarkę w Europie.

Uwaga rynków skupia się też na sytuacji w USA, gdzie prezydent Donald Trump wezwał w poniedziałek gubernatorów do wykorzystania oddziałów Gwardii Narodowej przeciwko wandalizmowi w trakcie protestów, które odbywają się w związku ze śmiercią George'a Floyda.

Trump zapowiedział, że jeśli władze stanowe i miejskie nie zaprowadzą porządku, to użyje do pomocy amerykańskiego wojska, by powstrzymać zamieszki i plądrowanie.

"Mamy największy kraj na świecie. Zapewnimy bezpieczeństwo" - powiedział prezydent USA.

Przywrócenie poczucia kontroli ma obecnie kluczowe znaczenie dla Trumpa, który jest powszechnie obwiniany o to, że nie poradził sobie z pandemią koronawirusa, z powodu której zmarło ponad 100 tys. Amerykanów, a gospodarka została na wiele tygodni sparaliżowana.

Prezydent USA zażądał od amerykańskich urzędników państwowych, których nazwał "słabymi", zaostrzenia ich reakcji na demonstracje.

"Musicie dominować" - powiedział Trump gubernatorom i organom ścigania. "Jeśli nie dominujecie, tracicie swój czas. (demonstranci) Przebiegną po was, a wy będziecie wyglądać jak banda palantów" - dodał.

Trump i jego urzędnicy oceniają, że trwające obecnie protesty w USA mogą stać się okazją do pozyskania wyborców sfrustrowanych zniszczeniami spowodowanymi w trakcie zajść na ulicach wielu miast.

We wtorek na rynku walutowym euro kosztuje 1,1125 USD, niżej o 0,1 proc., brytyjski funt drożeje o 0,2 proc. do 1,2523 USD, a japoński jen słabnie o 0,2 proc. do 107,83 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST traci 1 pb do 0,66 proc., a 10-letnich bundów spada o 2 pb do -0,42 proc.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 35,72 USD, wyżej o 0,82 proc.

Ropa Brent w dostawach na VIII na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 38,72 USD za baryłkę, wyżej o 1,07 proc.

Złoto traci 0,2 proc. do 1.736,26 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.40