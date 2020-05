DZIEŃ NA RYNKACH: W zachodniej Europie indeksy w dół

Giełdy w zachodniej Europie zniżkują na początku środowego handlu w reakcji na niepewne perspektywy szczepionki na koronawirusa i mechanizmów pomocy dla europejskich gospodarek - podają maklerzy.

Wskaźnik Stoxx 600 Europe traci 0,5 proc. Zniżkom przewodzą banki, najgorzej wypadające w tym roku na rynkach w Europie. Tracą też firmy z sektora usług finansowych i budownictwa. Lepiej wyglądają notowania spółek z branży opieki zdrowotnej, żywności i napojów.

Akcje spółki Marks & Spencer drożeją o 4,7 proc. po podaniu wyników finansowych za rok podatkowy.

William Hill zwyżkuje o 6,6 proc. po odstąpieniu urzędu podatkowego od działania wobec tej spółki.

Playtech zyskuje 6,7 proc. po zanotowaniu dobrych wyników tradingu w obecnym trudnym czasie.

Norwegian Air tanieje o 60 proc. po zakończeniu działań restrukturyzacyjnych.

Na rynkach pojawiły się wątpliwości co do skuteczności szczepionki na koronawirusa firmy Moderna Inc., która miała pomóc w walce z pandemią na świecie

Eksperci ds. zdrowia ocenili, że Moderna nie przedstawiła istotnych danych dla oceny szczepionki. Dodają, że nie wiadomo czy szczepionka jest lub nie jest skuteczna.

Inwestorzy oceniają, że znalezienie sposobu dającego pożądane wyniki w pokonaniu pandemii koronawirusa na świecie jest jeszcze daleko przed nami.

Tymczasem trwają konsultacje związane z opiewającym na 500 mld euro planem odrodzenia gospodarczego UE. Jego utworzenie zaproponowali prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Zdaniem ministra finansów Niemiec Olafa Scholza plan ten pozwoli Europie wyjść z kryzysu i ją umocnić.

Szef resortu wskazał, że zgodnie z propozycją przywódców Francji i Niemiec fundusz miałby wspomóc grantami regiony, państwa, a nawet całe sektory gospodarki w krajach UE, które najbardziej ucierpiały z powodu epidemii koronawirusa i konieczności zamrożenia działalności gospodarczej.

W środę na rynku walutowym euro kosztuje 1,0945 USD, wyżej o 0,3 proc., brytyjski funt traci 0,1 proc. do 1,2235 USD, a japoński jen bez zmian po 107,68 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST w górę o 1 pb do 0,69 proc., a 10-letnich bundów zwyżkuje o 1 pb do -0,46 proc.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 31,89 USD, niżej o 0,22 proc.

Ropa Brent w dostawach na VII na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana w handlu elektronicznym po 34,74 USD za baryłkę, wyżej o 0,26 proc.

Złoto zyskuje 0,3 proc. do 1.749,43 USD za uncję.

Platyna drożeje o 1,5 proc. do 903,20 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.35