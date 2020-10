W zachodniej Europie inwestorzy rozpoczynają nowy tydzień w optymistycznych nastrojach

W zachodniej Europie giełdowe indeksy rosną - inwestorzy w regionie rozpoczynają nowy tydzień w dobrych nastrojach. W USA możliwe jest w końcu osiągnięcie konsensusu pomiędzy Republikanami a Demokratami w sprawie bodźców fiskalnych dla gospodarki - wskazują maklerzy.

Indeks Stoxx 600 zwyżkuje o 0,8 proc. Wzrostom przewodzi sektor spółek ubezpieczeniowych. Nieco słabiej zachowuje się branża ochrony zdrowia i energii.

Philips zyskuje 4,3 proc. - skorygowana EBITA i sprzedaż z III kw. okazały się lepsze od prognoz analityków.

Atlantia zwyżkuje o 3,2 proc. po uzgodnieniu sprzedaży pakietu Telepass.

Akcje spółki SAAB tanieją o 8 proc. po zanotowanej przez firmę stracie w II kw.

"Najwięcej uwagi przyciąga pakiet fiskalny w USA. W weekend Demokraci postawili Republikanom ultimatum - kształt stymulusu musi zostać uzgodniony do końca wtorku, jeśli miałby on zostać zatwierdzony przez Kongres przed wyborami" - napisali w poniedziałkowej nocie analitycy PKO BP.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wyznaczyła wtorek jako ostateczny termin - jeśli Biały Dom chce jeszcze przed wyborami prezydenckimi 3 listopada załatwić sprawę przyjęcia bodźców fiskalnych dla amerykańskiej gospodarki.

Z kolei prezydent USA Donald Trump ponowił swoją ofertę, aby wyjść poza podawane obecnie kwoty 1,8 bln USD, które jego zespół próbował wcześniej oferować Pelosi. Pelosi opowiada się za wsparciem dla gospodarki o wartości 2,2 bln USD.

Trump powiedział w niedzielę dziennikarzom w Reno: "Chcę większej liczby niż Pelosi. To nie znaczy, że wszyscy Republikanie się ze mną zgadzają, ale myślę, że w końcu to zrobią".

"Wygląda na to, że na rynkach jest optymizm, że rzeczywiście będzie bodziec dla gospodarki USA, niezależnie od tego, czy będą obniżki podatków za (możliwej) prezydentury Trumpa, czy wydatki za (możliwej) prezydentury Bidena" - mówi Ben Emons, dyrektor zarządzający Medley Global Advisors.

W poniedziałek na rynku walutowym euro bez zmian jest wyceniane na 1,1713 USD.

Brytyjski funt zyskuje 0,4 proc. do 1,2965 USD - Michael Gove, minister zajmujący się koordynacją przygotowań do brexitu w rządzie Borisa Johnsona powiedział w niedzielę, że Wielka Brytania jest dobrze przygotowana do brexitu bez porozumienia.

Japoński jen traci 0,1 proc. do 105,46 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 0,77 proc., wyżej o 2 pb, a 10-letnich bundów wynosi -0,62 proc., wyżej o 1 bp.

Baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 41,04 USD, wyżej o 0,37 proc., a Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 43,04 USD za baryłkę, wyżej o 0,21 proc.

Złoto zyskuje 0,6 proc. do 1.910,20 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.35