DZIEŃ NA RYNKACH: W zachodniej Europie małe zmiany giełdowych indeksów

Indeksy na giełdach w zachodniej Europie notują małe zmiany - z przewagą spadków. Inwestorzy za kilka godzin poznają decyzję Fed w sprawie polityki pieniężnej w USA - informują maklerzy.

Wskaźnik Stoxx 600 Europe zniżkuje o 0,2 proc.

Barclays jest na minusie w reakcji na fakt, że bankowe odpisy na trudne do odzyskania kredyty okazały się wyższe od szacunków analityków.

Deutsche Bank zyskuje 1,5 proc. - bank notuje dobre wyniki w tradingu.

Inwestorzy czekają na wieczór - o 20.00 Fed poda komunikat po zakończeniu dwudniowego posiedzenia.

Analitycy spodziewają się gołębiego nastawienia bankierów z Fed oraz utrzymania kosztu pieniądza na dotychczasowym poziomie przez dłuższy czas.

"Nie spodziewamy się, aby doszło do zmian parametrów polityki pieniężnej w USA, po tym jak Fed już wczoraj ogłosił wydłużenie obowiązywania programów ratunkowych o 3 miesiące do końca roku" - piszą w środowym komentarzu analitycy PKO PB.

"Po serii bezprecedensowych działań osłonowych podjętych przez Fed na początku pandemii, teraz przyszła pora na działania wspierające odbudowę gospodarki. W tym kontekście, w ostatnim miesiącu wypowiadało się już paru członków FOMC, którzy podkreślali, że odrabianie strat może potrwać latami" - dodają.

"Sądzimy, że istotną kwestią poruszoną na posiedzeniu będzie rola forward guidance jako instrumentu polityki pieniężnej. Po części został on już poprzednio "uruchomiony", gdy J.Powell powiedział, że Fed nawet "nie myśli o myśleniu o podwyżkach stóp procentowych". Jednocześnie spodziewamy się odniesienia do polityki fiskalnej, w szczególności do właśnie negocjowanego w Kongresie kolejnego pakietu fiskalnego" - wskazują eksperci PKO BP.

Globalni inwestorzy pilnie śledzą tymczasem doniesienia ze świata dotyczące pandemii koronawirusa. Odradzanie się Covid-19 w wielu regionach świata może bowiem zagrozić kruchemu na razie ożywieniu gospodarczemu.

W ciągu ostatniej doby dobowy przyrost zakażeń koronawirusem w Brazylii podwoił się. We wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało, że odnotowano tam 40 816 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wobec 23 384, o jakich informowano w przeddzień.

Z kolei aż 1.592 osoby zmarły w ciągu doby na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najwyższy dzienny bilans zgonów w USA od połowy maja.

Tymczasem w ciągu ostatniej doby w Chinach kontynentalnych zarejestrowano 101 przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza duży wzrost w stosunku do dni poprzednich. W poniedziałek Narodowa Komisja Zdrowia informowała o 61 nowych przypadkach, a we wtorek o 68 zakażeniach.

W środę na rynku walutowym euro zyskuje 0,3 proc., brytyjski funt bez zmian jest wyceniany po 1.2936 USD, a japoński jen jest po 104,97 za 1 USD, wyżej o 0,1 proc.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 0,58 proc., bez zmian, a 10-letnich brytyjskich obligacji spada o 1 pb do 0,096 proc.

Baryłka ropy WTI w dostawach na IX na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 41,24 USD, wyżej o 0,49 proc.

Ropa Brent w dostawach na IX na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 43,48 USD za baryłkę, wyżej o 0,60 proc.

Złoto bez zmian po 1.958,81 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.40