DZIEŃ NA RYNKACH: W zachodniej Europie na giełdach czwarty dzień zwyżek indeksów

W zachodniej Europie na giełdach już czwartą sesję notowane są wzrosty głównych indeksów. Na rynkach słabną obawy o stan zdrowia prezydenta USA, który powrócił do Białego Domu - podają maklerzy.

Indeks Stoxx 600 zwyżkuje o 0,1 proc.

Zyskują sektory związane z surowcami - po wzroście cen ropy naftowej i metali przemysłowych. Dobrze wypada też sektor spółek użyteczności publicznej i motoryzacyjny. Tanieją walory firm medialnych i producentów środków ochrony osobistej.

Akcje spółki Telia zyskują 4 proc. po sprzedaży przez firmę biznesu związanego z przewozami.

Suez rośnie o 5 proc. po akceptacji przez Engie oferty przejęcia złożonej przez spółkę Veolia.

Nordex zyskuje 3,9 proc. po otrzymaniu zamówienia na turbiny.

AAreal Bank rośnie o 5,7 proc. po podwyższeniu rekomendacji przez analityków Citigroup.

Inwestorzy reagują ulgą na informacje, że zakażony koronawirusem prezydent USA Donald Trump został wypisany ze szpitala, gdzie przebywał od piątku. Teraz do zdrowia będzie dochodzić w Białym Domu.

Z pola widzenia rynków nie znika kwestia wsparcia dla amerykańskiej gospodarki, osłabionej pandemią koronawirusa.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin zaangażowali się w kolejną rundę rozmów na temat przyjęcia pakietu pomocy gospodarce USA po pandemii koronawirusa, ale na razie nic nie wskazuje na to, że obie strony są blisko osiągnięcia porozumienia.

Powyżej prognoz okazały się opublikowane rano we wtorek dane makro z Niemiec.

Zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w VIII 2020 r. o 4,5 proc. mdm - podał niemiecki urząd statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu o 2,8 proc.

W ujęciu rdr zamówienia spadły o 2,2 proc. - podali statystycy wobec prognozy spadku o 3,8 proc.

O 16.40 rozpocznie się wystąpienie szefa Fed Jerome'a Powella podczas konferencji NABE.

We wtorek na rynku walutowym euro zyskuje 0,1 proc. do 1,1786 USD, brytyjski funt w górę o 0,1 proc. do 1,2985 USD, a japoński jen rośnie o 0,1 proc. do 105,64 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 0,77 proc., niżej o 2 pb.

Baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 39,48 USD, wyżej o 0,66 proc., a Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 41,58 USD za baryłkę, wyżej o 0,70 proc.

Złoto traci 0,1 proc. do 1.911,00 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.25