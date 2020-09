DZIEŃ NA RYNKACH: W zachodniej Europie nieduże wahania indeksów

W zachodniej Europie widoczne są po rozpoczęciu wtorkowego handlu nieduże wahania giełdowych indeksów. Inwestorzy myślą już o polityce monetarnej Fed - podają maklerzy.

Wskaźnik Stoxx 600 zyskuje 0,1 proc. We wzrostach wyróżnia się sektor detaliczny i wydobywczy. Tanieją aktywa banków - to we wtorek najsłabsza branża spośród 19 sektorów ze Stoxx 600.

Akcje szwedzkiej spółki Hennes & Mauritz zwyżkują o 13 proc., najmocniej od 24 marca. To reakcja na wyższy od prognoz rynkowych zysk firmy w III kw.

Zysk H&M przed opodatkowaniem wyniósł wstępnie w III kw. 2 mld koron wobec 5 mld koron w III kw. przed rokiem. Wynik za III kw. 2020 jest jednak 8 razy wyższy od prognoz analityków i dwa razy wyższy od najwyższej prognozy rynkowej.

Fiat Chrysler zyskuje na giełdzie w Mediolanie 8,2 proc. Spółka zdecydowała o zmniejszeniu dywidendy w związku z połączeniem z grupą PSA - na zasilenie finansów połączonej firmy po pandemii koronawirusa.

Akcje William Hill drożeją o 13 proc., do najwyższego poziomu od listopada 2018 r., po podpisaniu umowy na wyłączność z ESPN przez amerykańskiego partnera William Hill - firmę Caesars Entertainment.

"Po mocnym finiszu w poniedziałek na Wall Street europejskie indeksy wyglądają trochę mniej pewnie" - zauważa Fiona Cincotta, analityczka rynku w City Index.

Cincotta wskazuje, że optymizmu dodają jednak rynkom dane makro z Chin.

Produkcja przemysłowa w Chinach w VIII wzrosła o 5,6 proc., a oczekiwano +5,1 proc. Z kolei sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,5 proc. rdr, a tu nie oczekiwano żadnych zmian.

Tymczasem globalni gracze rynkowi już kierują swoją uwagę na posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która poda swoją decyzję w środę po godz. 20.00.

Inwestorzy będą analizować wskazówki dotyczące polityki pieniężnej w czasie wychodzenia amerykańskiej gospodarki z epidemii koronawirusa.

We wtorek dane z rynku pracy podali już Brytyjczycy.

Zatrudnienie na Wyspach spadło w okresie V-VII o 120 tys. - to pierwszy spadek tego wskaźnika od kwietnia - wynika z danych brytyjskiego biura statystycznego.

Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do 2,7 mln, co od marca oznacza wzrost już o 121 proc.

Od początku pandemii koronawirusa pracę w W.Brytanii straciło blisko 700 tys. osób, a to wzmaga presję na brytyjski rząd, aby rozszerzył jeszcze programy wsparcia.

We wtorek na rynku euro zyskuje 0,2 proc. do 1,1892 USD, japoński jen zyskuje 0,1 proc. do 105,67 za 1 USD, a brytyjski funt zwyżkuje o 0,1 proc. do 1,2864 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 0,67 proc., niżej o 1 pb, a 10-letnich bundów rośnie o 1 pb do -0,48 proc.

Baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 37,20 USD, niżej o 0,16 proc., a Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 39,51 USD za baryłkę, niżej o 0,25 proc.

Złoto drożeje o 0,4 proc. do 1.965,26 USD za uncję.

O 11.00 zostanie opublikowany wskaźnik ZEW - zaufania niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych we IX.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30