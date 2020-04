W zachodniej Europie spadki indeksów

Na giełdach w zachodniej Europie indeksy spadają, podobnie jak wskaźniki na rynkach w Azji i kontrakty na amerykańskie indeksy. Inwestorów niepokoi to, co dzieje się w ostatnich dniach na rynku naftowej i informacje dotyczące stanu zdrowia przywódcy Korei Północnej. Uwagę graczy przyciągają dane kwartalne kolejnych spółek - podają maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe spada o 1,1 proc. To pierwszy spadek indeksu od 4 sesji. Zniżkom przewodzą aktywa spółek naftowych i gazowych.

Akcje firmy Stora Enso zyskują 4 proc. po danych za I kw. Operacyjny EBIT wyniósł 180,0 mln euro wobec prognoz rynkowych na poziomie 134,5 mln euro.

Avanza rośnie o 4,8 proc. po wynikach za I kw. Zysk netto spółki wyniósł 305 mln szwedzkich koron, po wzroście rdr o 250 proc. Zysk operacyjny wyniósł 543 mln koron, o 102 proc. więcej rdr.

Nordic Semiconductor zyskuje 7,5 proc. po wynikach za I kw. Przychody firmy wyniosły 70,2 mln USD. Spółka spodziewa się w II kw. przychodów w przedziale 75-85 mln USD.

Warstila tanieje o 3,7 proc. po danych za I kw. EBIT wyniósł 56 mln euro, a zysk na akcję wyniósł 0,05 euro.

BHP Billiton tanieje o 4,6 proc. po aktualizacji kwartalnych wyników produkcji.

Koncern Danone zniżkuje w reakcji na odstąpienie spółki od swoich wcześniejszych celów na 2020 r. - z powodu pandemii koronawirusa.

Inwestorzy śledzą rozwój wypadków na rynku naftowym po tym, gdy cena ropy naftowej w USA w kontraktach na maj podczas poprzedniej sesji "zjechała jak po spirali" do minus 40 USD za baryłkę. Teraz surowiec zyskuje 88 proc. i kosztuje minus 4,29 USD za baryłkę.

Na rynkach analizowane są informacje dotyczące stanu zdrowia przywódcy Korei Północnej.

Kim Dzong Un ma znajdować się "w poważnym stanie" po przebyciu operacji - podała we wtorek amerykańska sieć telewizyjna CNN, powołując się na anonimowego przedstawiciela rządu USA. Wiadomości tej nie potwierdziły źródła chińskie i Korei Płd.

Rząd Korei Południowej poinformował, że bada te doniesienia i nie może na razie ich potwierdzić. Anonimowe źródła w Seulu twierdzą, że stan zdrowia Kim Dzong Una nie jest poważny.

Analitycy wskazują, że sprzeczne doniesienia wprowadzają na globalne rynki kolejny powód do większej niepewności, bo to wiąże się z możliwym kryzysem przywództwa w Korei Północnej.

"Jest niepewność co do tego, kto mógłby zastąpić Kima w Korei Północnej. To wielka niewiadoma" - mówi Jeffrey Halley, starszy analityk rynku w Oanda Adsia Pacific.

Dodaje, że stan zdrowia Kima może być jednak taki, jak w tym najgorszym scenariuszu. "To wywołuje nerwowość na rynkach" - dodaje.

Kontrakty na indeksy w USA spadają po 0,16-0,65 proc.

W Azji Nikkei 225 stracił 1,97 proc., a Kospi w Korei Południowej zniżkował o 1,00 proc.

Na rynku walutowym euro kosztuje 1,0837 USD, niżej o 0,3 proc., a japoński jen zyskuje 0,2 proc. do 107,43 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST bez zmian wynosi 0,61 proc., a 10-letnich bundów rośnie o 2 pb do -0,47 proc.

Ropa WTI na NYMEX drożeje o 88,01 proc. do -4,51 USD, a Brent na ICE traci 7,55 proc. do 23,64 USD/b.

Złoto bez zmian kosztuje 1.696,28 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30