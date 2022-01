Dzień szczepienia w PGG - wolny od pracy

Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej (PGG), którzy do 11 marca zdecydują się na przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19, w dniu szczepienia będą mieli wolne - wynika z informacji zatrudniającej blisko 38 tys. osób największej górniczej firmy.

Dodatkowy dzień płatnego urlopu ma zachęcić do przyjęcia trzeciej, przypominającej dawki szczepionki, ale też skłonić do zaszczepienia tych, którzy jeszcze w ogóle się na to nie zdecydowali.

O takiej formie zachęty do szczepień zdecydował w specjalnym zarządzeniu prezes PGG Tomasz Rogala. To odpowiedź na obecną sytuację epidemiczną oraz prognozy dotyczące możliwego wzrostu zachorowań.

"Nie ulega wątpliwości, że szczepienia przeciw COVID-19 chronią przed rozwojem zakażenia albo pozwalają łagodniej i bezpieczniej przejść ewentualne zachorowanie" - ocenił prezes PGG, wskazując, iż szczepienia mogą ocalić przed tragicznymi skutkami koronawirusa.

Dodatkowy dzień urlopu, przysługujący w dniu szczepienia, będzie wynagradzany jak dzień zwykłego urlopu wypoczynkowego.

W ostatnim czasie w kopalniach notowany jest znaczący wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2. We wtorek zakażonych było 664 pracowników, a 363 osoby przebywały na kwarantannie. Liczba chorych jest znacząco większa niż przed trzema tygodniami, jednak - jak zapewniają przedstawiciele PGG - zachorowania nie paraliżują obecnie pracy kopalń.

W ub. tygodniu PGG rozpoczęła wśród załogi kolejną kampanię zachęcającą do szczepień przeciwko COVID-19. Górnicy otrzymają SMS-y z informacjami na temat możliwości przyjęcia trzeciej, przypominającej dawki szczepionki. Latem ub. roku największa górnicza spółka przeprowadziła akcję szczepień, w której wzięło udział ponad 7 tys. pracowników i członków ich rodzin.

W każdej z kopalń wyznaczeni zostali koordynatorzy, których zadaniem jest analizowanie sytuacji epidemicznej. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub obaw co do stanu zdrowia pracowników, mają oni obowiązek niezwłocznego raportowania do zarządu PGG.

Informacje związane z COVID-19 dostępne są w kopalniach m.in. w najbardziej uczęszczanych miejscach, w których gromadzą się pracownicy - np. w cechowniach wyświetla się je na specjalnie przygotowanych telebimach. W związku z sytuacją pandemiczną spółka wprowadziła także w szerszym niż zazwyczaj zakresie możliwość pracy zdalnej dla administracji.

