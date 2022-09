Dziewięć regionów Polski może dostać miliardy za odchodzenie od paliw kopalnych

Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczy nawet 10 mld euro na wspieranie regionów najbardziej dotkniętych skutkami odchodzenia od paliw kopalnych. Na liście znalazło się 9 regionów w Polsce.

Dofinansowanie z EBI ma zapewnić łatwiejszą transformacje energetyczną.

Na pieniądze może liczyć dziewięć pogórniczych regionów naszego kraju.

Komisja Europejska i EBI wspierają proces kwotą 10 mld euro.

Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy Komisją Europejską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regiony, które najsilniej odczuwają skutki trwającego obecnie w Europie procesu przechodzenia na model gospodarki neutralnej dla klimatu, zyskają możliwość korzystania z dotacji i kredytów dostępnych w ramach instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego.

Jak tłumaczą strony porozumienia: instrument ten jest elementem mechanizmu sprawiedliwej transformacji, który wchodzi w skład Europejskiego Zielonego Ładu i ma na celu wspieranie odchodzenia od paliw kopalnych w sposób sprawiedliwy i korzystny dla wszystkich – w tym dla społeczności, które były dotychczas uzależnione od górnictwa lub innych szkodliwych dla środowiska gałęzi przemysłu.

Dziewięć regionów z naszego kraju kwalifikuje się do programu

Do objęcia finansowaniem kwalifikują się projekty zlokalizowane na terytoriach lub przynoszące korzyści regionom, które – zgodnie z przedstawionymi przez państwa członkowskie i zatwierdzonymi przez Komisję planami terytorialnymi sprawiedliwej transformacji – stają przed największymi wyzwaniami w związku z odchodzeniem od paliw kopalnych i likwidacją wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu.

W regionach słabiej rozwiniętych (czyli tych, w których PKB w przeliczeniu na mieszkańca jest mniejszy niż 75 proc. średniej w UE) wartość dotacji w przypadku każdego projektu może stanowić maksymalnie 25 proc. kwoty kredytu EBI. W Polsce następujące regiony mogą liczyć na wsparcie w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji: koniński, wałbrzyski, rybnicki, bytomski, gliwicki, sosnowiecki, tyski, katowicki, bielski.

Pieniądze z programu będą udostępnione w najbliższych pięciu latach

Zgodnie z porozumieniem EBI udostępni do 2027 roku środki finansowe w wysokości nawet 10 mld euro, które posłużą do pobudzania inwestycji pozwalających obniżyć koszty społeczno-gospodarcze transformacji, a tym samym ułatwiających tworzenie nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy oraz nowej infrastruktury.

Porozumienie zostało zawarte w następstwie wystosowanego przez Komisję Europejską w lipcu tego roku zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji unijnych w ramach omawianego instrumentu. Potencjalni beneficjenci mogą również ubiegać się o wsparcie doradcze Centrum Doradztwa InvestEU w zakresie przygotowania i realizacji projektów.

- Przejście na model gospodarki o zerowej emisji netto pociąga za sobą poważne wyzwania społeczno-gospodarcze dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla regionów, które są obecnie silnie uzależnione od działalności wysokoemisyjnej. Z uwagi na skalę tych wyzwań warunkiem skutecznego oddziaływania jest podjęcie przez wszystkie zainteresowane strony wspólnych i skoordynowanych wysiłków - mówi wiceprezes EBI Ricardo Mourinho Félix.

- Właśnie to staramy się osiągnąć poprzez połączenie środków EBI i Komisji Europejskiej - dodaje menadżer.

- To bardzo ważna inicjatywa Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. EBI, jako Bank Klimatu UE, jest zdeterminowany by wspierać kraje i regiony odchodzące od działalności wysokoemisyjnej. Zielona transformacja przyczyni się do znacznych zmian w sektorze energetycznym i jego infrastrukturze - komentuje wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska powiedziała.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad korzystania z dotacji unijnych i kredytów EBI, podmioty sektora publicznego mogą wziąć udział w odbywającym się w środę 14 września 2022 roku wirtualnym dniu otwartym organizowanym przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) z udziałem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) oraz EBI.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji to wiele zmian, ale także pozytywnych

Jakie obszary mogą liczyć na pieniądze? Związane one są z rezygnacją z wydobycia węgla oraz produkcji przemysłowej i wytwarzania energii metodami generującymi duże ilości CO2.

Dofinansowana zostanie więc transformacja energetyczna, której celem jest znalezienie nowych źródeł umożliwiających wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej. Na pieniądze może liczyć transformacja ekologiczna, która polega na przykład na oczyszczaniu terenów pokopalnianych.

Dofinansowaniu podlega również transformacja społeczno-gospodarcza, która ma na celu przyciąganie nowych pracodawców, a tym samym zrekompensowanie utraty miejsc pracy i spadku dochodów podatkowych. W końcu środki może otrzymać transformacja infrastrukturalna, która jest warunkiem wstępnym przyciągania nowych sektorów przemysłu do zainteresowanych regionów.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji – będący kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu – jest odpowiedzią na skutki społeczne i gospodarcze wynikające z dążenia do neutralności klimatycznej. W ramach tego mechanizmu wspierane są projekty zlokalizowane w regionach objętych sprawiedliwą transformacją wskazanych wspólnie przez państwa członkowskie i Komisję w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji bądź przynoszące korzyści takim regionom.

