Dziś debiut Allegro. Analitycy oceniają szanse

Zgodnie z planem, akcje Allegro.eu zadebiutują na GPW dzisiaj, o godz. 9:15. Debiut rynkowy spółki powinien być udany – uważają przepytani przez nas analitycy.



Seweryn Masalski, dyrektor inwestycyjny w MM Prime TFI, nie ma wątpliwości, że debiut Allegro to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii polskiego rynku kapitałowego. Powód? Największa oferta, największa kapitalizacja. W dodatku jest to spółka prywatna, z nowej gospodarki, w przeciwieństwie do dotychczasowych dużych debiutów, które dotyczyły głównie spółek Skarbu Państwa z tradycyjnych sektorów. To wszystko sprawia, że budzi ogromne zainteresowanie także ze strony zagranicznych inwestorów, zarówno pasywnych, jak i aktywnych.



– Pomimo wysokiej wyceny można sobie wyobrazić dalsze wzrosty kursu po debiucie – uważa Seweryn Masalski.



– Po pierwsze, popyt w IPO ponad dziesięciokrotnie przewyższył liczbę sprzedawanych akcji. Po drugie, inne firmy z branży są wyceniane jeszcze drożej w stosunku do zysków (np. Amazon). Po trzecie, spółka obiecuje dalszy dwucyfrowy procentowy wzrost przychodów w następnych latach, co jest realne, zważając na nowy postpandemiczny świat. Po czwarte, niedawny debiut w Londynie brytyjskiej spółki THG, także z sektora e-commerce, przyniósł ponad 20-procentowy wzrost jej kursu na debiucie ponad wysoką wycenę z IPO, utrzymujący się w następnych dniach, mimo że spółka w przeciwieństwie do Allegro od wielu lat nie generuje zysków – analizuje dyrektor inwestycyjny w MM Prime TFI.



Dla wiceprezesa Instytutu Staszica Dawida Piekarza debiut Allegro na GPW jest ciekawy z kilku powodów. Po pierwsze, jest to pierwszy wielki internetowy debiut na GPW. Naszą giełdę bowiem ominęła bańka dotcomowa z lat dwutysięcznych, głównie z tego powodu, że zanim polskie biznesy dojrzały do debiutu, kryzys zakończył dobrą koniunkturę na nie.

Po drugie, jego zdaniem Allegro podczas IPO ma zostać wycenione na około 44 mld zł, co uplasowałoby je jako największą notowaną na GPW polską spółkę. Dla porównania, największy w tej chwili w WIG20 Cd Projekt obecnie jest wart około 36,3 mld zł. Wyższą kapitalizację mają tylko spółki zagraniczne: Unicredit (75 mld zł) i Grupa Santander (128 mld zł).

Czytaj też: To mogą być największe okazje inwestycyjne polskiej giełdy



– Oczywiście porównania Allegro czy CD Projektu z Orlenem czy KGHM tylko pod jednym względem – kapitalizacji – są całkowicie pozbawione sensu, natomiast wraz z 6-krotną redukcją zapisów pokazują skalę wygłodzenia rynku po latach, kiedy spółki raczej z GPW schodziły, niż na nią wchodziły – uważa Dawid Piekarz.



Trzecim wreszcie aspektem, jak mówi w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Instytutu Staszica, jest prawdopodobny debiut ze wskaźnikiem C/Z na poziomie 110 – dla wyników za 2019 rok i kapitalizacji 44 mld zł, co przy spowodowanym latami słabej koniunktury relatywnie niskim C/Z na warszawskim parkiecie jest swoistą sensacją. Amazon jest obecnie notowany przy wskaźniku C/Z na poziomie 148, a eBay na poziomie 26.



– Dodatkowo w prospekcie emisyjnym Allegro zaproponowało niestandardowy sposób liczenia swoich wyników finansowych, co jeszcze bardziej utrudnia porównania. Tym niemniej zarówno redukcja zapisów, jak i spodziewany wynik debiutu pokazują skalę chłonności rynku – mimo zawirowań pandemicznych i kryzysowych – na nowe debiuty – podkreśla Dawid Piekarz.



W opinii Adama Zajlera, analityka z Millennium DM, zachowanie kursu w kolejnych dniach będzie zależało od większej liczby czynników. Nie stanowi dla Allegro zagrożenia temat numer jeden w tym roku, czyli epidemia koronowirusa. Co więcej, jest to spółka należąca do wąskiego grona największych beneficjentów rozmaitych ograniczeń i strachu przed bezpośrednim kontaktem z innymi ludźmi. Możliwość zakupu bez fizycznej wizyty w sklepie jest główną przyczyną przyspieszenia wzrostu przychodów.



W 2019 roku przychody Allegro wzrosły o 31 proc., natomiast w I połowie 2020 wzrosły o 52 proc., a przecież w I kwartale epidemia obecna była w Polsce dopiero od 2 tygodni, czyli przyspieszenie to zasługa głównie kwartału drugiego.



– Oczywiście epidemia nie jest podstawowym źródłem sukcesu Allegro, ale z pewnością przyspieszyła zmiany nawyków konsumentów na korzystne dla platformy handlu on-line. W tych okolicznościach, zwłaszcza że epidemia ponownie się nasila, a kryzys ekonomiczny może się jeszcze pogłębić, inwestorzy postrzegają Allegro jako jeden z najatrakcyjniejszych obiektów do ulokowania środków – uważa Adam Zajler.



Co więcej, polityka zerowych lub niemal zerowych stóp procentowych w większości największych gospodarek, ale również i w Polsce, przekłada się na intensywne poszukiwanie alternatyw dla lokat bankowych i obligacji. A Allegro jako podmiot będący w trendzie zmian, jakim podlega handel, taką atrakcyjną alternatywą właśnie jest.

Wejście Amazona

– Zanim posiadacz akcji Allegro zdecyduje się na ich sprzedanie, nawet z kilkunastoprocentowym zyskiem, z pewnością odświeży sobie historię notowań takich spółek jak Facebook, który po debiucie w 2012 roku (licząc od ceny z początku notowań) spadł w cztery miesiące o 53 proc., aby następnie w ciągu roku odrobić całość strat, a dalej aż do bieżącego roku urosnąć jeszcze 8-krotnie. Taki wzrost to zarobek średnioroczny 29,7 proc., licząc od ceny z IPO. I takiej historii życzę akcjonariuszom Allegro – dodaje analityk.Zdaniem Seweryna Masalskiego, głównymi zagrożeniami dla kursu Allegro są koniec globalnej hossy spółek technologicznych oraz wejście spółki Amazon do Polski.Według Adama Zajlera wśród niekorzystnych czynników, które mogą wpływać na zachowanie kursu w kolejnych dniach, na pierwszym planie jest wysoka wycena, którą obrazuje relacja ceny do zysku wynosząca 76, na bazie prognozowanego zysku na cały 2020 rok.– Była ona jednak znana już przed zapisami na akcje, a inwestorom ostatnio nie przeszkadzają takie wyceny jak na przykład dla Amazona, dla którego wspomniany wskaźnik PE wynosi 123, co oznacza, że kurs Allegro mógłby wzrosnąć o 60 proc., by dorównać poziomowi wyceny akceptowanej dla Amazona – mówi Adam Zajler i dodaje, że właśnie światowy lider handlu on-line jest drugim zagrożeniem dla zachowania kursu już po debiucie Allegro.– Amazon od kilku lat buduje swoją obecność w Polsce, ale głównie w postaci kolejnych wielkich magazynów i centrów logistycznych, które na razie wykorzystuje na potrzeby rynku niemieckiego. Nadejdzie jednak taki dzień, kiedy ogłosi rozpoczęcie ekspansji na terenie Polski. Co będzie z kursem akcji Allegro, jeżeli ogłosi to np. w przyszłym tygodniu? Na pewno nie byłoby to wsparcie dla niego – podkreśla analityk z Millennium DM.