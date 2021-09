Dziś Europejski Kongres Gospodarczy pod znakiem energii i cyfryzacji

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) zdominują dyskusje o energetycznej transformacji i zmianach na rynku energii oraz sesje poświęcone cyfryzacji i nowym technologiom. Bogaty zestaw wydarzeń uzupełnią spotkania dyskusyjne z obszaru przemysłu i handlu, inwestycji i infrastruktury.

Rośnie też siła wielkich platform internetowych. Czym to grozi? Jak regulować ich pozycję rynkową dużych platform internetowych? O tym w ramach sesji „Dominacja, konkurencja, regulacja”.Kongresowy nurt pod nazwą „E-commerce” rozwinie cyfrowe wątki i przybliży problematykę nowego konsumenta, nowych modeli zachowań oraz technologicznych i organizacyjnych przemian w handlu.W sesji „Polska europejskim zapleczem e-mobilności?” wezmą udział przedstawiciele obecny w Polsce potentatów branży motoryzacyjnej. Ciekawie zapowiadają się debaty o emisyjności gospodarki i raportowaniu ESG – to wielkie wyzwania stające przed firmami w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi zrownoważonej gospodarki.Zwarty zestaw problemów geopolityki przyniesie nurt tematyczny „Międzynarodowa współpraca gospodarcza”. W tych ramach debaty o szansach na reaktywację Trójkąta Weimarskiego („Europejscy sąsiedztwie – szanse na ożywienie”) . Tu także – debaty o roli Polski w Unii Europejskiej oraz o koniecznych zmianach w polityce Zachodu wobec państw autorytarnego Wschodu.W ramach nowego cyklu EEC Politics przedstawiciele najważniejszych sił na polskiej scenie politycznej będą spierać się o podatki, miejsce Polski w świecie, o klimat i zieloną transformację gospodarki. Debaty polityków będą krótsze i zapewne bardzo dynamiczne.W obsadzie m.in. Michał Kobosko, przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm RP, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Katarzyna Lubnauer, posłanka na Sejm, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji, Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji oraz Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Polska (PiS).Program dzisiejszego dnia to także wydarzenia towarzyszące debatom. Poznamy 18 finalistów konkursu Start-up Challenge w 6 kategoriach konkursowych Start-up Challenge, którzy zostaną nagrodzeni w trakcie wieczornej gali.Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych, czyli najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych projektów służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w polskiej gospodarce to nowy projekt portalu WNP.PL i serwisu Zielony Indeks. Wśród wyróżnionych – inwestycje największych firm przemysłowych w kraju.I wreszcie TOP Inwestycje Komunalne – gala prestiżowych wyróżnień dla najlepszych inwestycji w Polsce. Cykliczny projekt portalusamorządowego.pl ma na celu wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych oraz wskazanie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom. Tym razem także gala 10-lecia projektu i laureaci w skali dekady.Bieżące informacje z Kongresu, najciekawsze wypowiedzi, a także transmisje wybranych sesji w portalu WNP.PL oraz na stronie dedykowanej wydarzeniu