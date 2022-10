Dziś sądny dzień dla zawieszonej firmy. Właściciele idą na zwarcie i nie przebierają w słowach

Na czwartkowym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ASM Group mogą zapaść decyzje kluczowe dla przyszłości spółki, ale wciąż narastający konflikt między akcjonariuszami nie zwiastuje zakończenia batalii o kontrolę nad spółką.

W czwartek na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spotkają się skonfliktowani akcjonariusze giełdowej spółki, której notowania są zawieszone.

W akcjonariacie ASM Group ujawnił się niedawno Wiesław Łatała, który wraz z córką posiada 33,7 proc. akcji spółki.

- Historia tzw. parkowania akcji przez byłych akcjonariuszy ASM Group jest powszechnie znana i trwa dość długo, wobec czego nie sądzę, żeby teraz było inaczej, mówi prezes spółki, Adam Stańczak. Według niego i jego prawników, nagłe pojawienie się pana Wiesława Łatały w akcjonariacie ASM Group to kolejna próba przeniesienia akcji.

- Wszelkie wypowiedzi pana Adama Stańczaka na temat mojego rzekomego udziału w tzw. parkowaniu akcji ASM Group stanowią jedynie spekulacje niemające poparcia w faktach, a stwierdzenia dotyczące rzekomych ukrytych motywów mojego działania są pomówieniami i naruszają moje dobra osobiste, odpowiada Łatała.

ASM Group to holding specjalizujący się w świadczeniu usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Działa na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Włoch i Szwajcarii. Akcje ASM Group, mimo iż są notowane na GPW, od 4 października 2021 roku są zawieszone z powodu niedopełnienia wymogów raportowych przez spółkę. Wszystko przez konflikt w spółce o którego podłożu pisaliśmy już wcześniej.

Spółka ASM Group w 2018 roku przejęła prawie 92 proc. udziałów w niemieckiej grupie Vertikom. Od momentu zawarcia transakcji konflikt między współzałożycielami biznesu przybrał na sile, a końca wzajemnych oskarżeń nie widać. Akwizycja niemieckiej spółki wycenianej na prawie 20 mln euro stała się zarzewiem konfliktu o władzę w ASM Group, zajmującej się wsparciem sprzedaży i outsourcingu. Po kilku latach od transakcji spółka wciąż boryka się wewnętrznymi tarciami, upadłością Vertikomu, sądowymi bataliami założycieli i głównych akcjonariuszy, na czym traci przede wszystkim dobrze prosperujący niegdyś biznes.

Zmiany w akcjonariacie tuż przed "walnym"; nowy akcjonariusz zarzuca naruszenie dóbr osobistych

W akcjonariacie ASM Group ujawnił się niedawno Wiesław Łatała, który wraz z córką posiada 33,7 proc. akcji spółki. W czwartek, 27 października odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ASM Group, na którym może rozstrzygnąć się przyszłość spółki. Zmiany w akcjonariacie oraz projekty uchwał sugerują jednak, że spór może się zaostrzyć.

Oficjalne stanowisko zarządu ASM Group wskazuje, że pojawienie się Wiesława Łatały w akcjonariacie to kolejna odsłona parkowania akcji przez współzałożycieli spółki - Szymona Pikulę i Marcina Skrzypca.

Tak zwane parkowanie akcji polega na tym, że strony umawiają się, że jedna z nich nabywa akcje we własnym imieniu, lecz na zlecenie innego podmiotu. Parkowanie akcji może służyć ukryciu ich prawdziwego właściciela. Takowy zarzut wobec nowego akcjonariusza wysuwa prezes spółki.

- Historia parkowania akcji przez Marcin Skrzypca i Szymona Pikułę jest powszechnie znana i trwa niestety dosyć długo. Obaj panowie wielokrotnie próbowali obchodzić postanowienie sądowe, wskazujące na brak możliwości wykonywania przez nich prawa głosu z posiadanych akcji. Nie sądzę, żeby teraz było inaczej, według mnie, jak i wspierających zarząd prawników, nagłe pojawienie się pana Łatały to nic innego jak kolejna próba przeniesienia akcji - mówi Adam Stańczak.

Stańczak zaznacza, że pozostali założyciele spółki, dążąc - w jego opinii - do destabilizacji grupy - kolejno „przeparkowali” akcje ASM na spółki Smart Frog, Green Moon, oraz na Gerald Malta Limited, po czym akcje „wróciły” do założycieli.

Wiesław Łatała odpowiada, że z parkowaniem akcji nie ma nic wspólnego, a jak tylko ujawnił się w akcjonariacie ASM Group, zaproponował rozmowę o przyszłości spółki panu Stańczakowi i pozostałym akcjonariuszom.

- Przyznam szczerze, że mnie nie interesują spory akcjonariuszy wewnątrz spółki, mimo że jestem prawnikiem. Mnie interesuje przede wszystkim strona korporacyjna i biznesowa - stabilny zarząd i doprowadzenie do tego, żeby odwieszono giełdowe notowania spółki. Cel mojej inwestycji jest jasny, patrzę na spółkę z punktu widzenia biznesowego i zależy mi na stabilnym rozwoju jej działalności. Moja obecność w akcjonariacie ASM Group nie jest przypadkowa ani tym bardziej - jak utrzymuje pan Stańczak - sterowana z zewnątrz - mówi WNP.PL Łatała.

Adam Stańczak wskazuje natomiast, że Wiesław Łatała nie udowodnił czy rzeczywiście nie uczestniczy w kolejnej odsłonie parkowania akcji spółki.

- Nas, jako władz ASM Group, interesują fakty a nie spekulacje. A tych właśnie faktów brakuje nam w odniesieniu do kwestii udowodnienia przez pana Łatałę i jego córkę faktu, że ich obecność w akcjonariacie ASM Group nie jest kolejnym przykładem tzw. parkowania akcji. Tym bardziej jesteśmy na to wyczuleni, że próby tzw. parkowania akcji były przecież już wielokrotnie podejmowane w minionych miesiącach - mówi Adam Stańczak.

W odpowiedzi na powyższy zarzut, Wiesław Łatała wskazuje, że nie ma prawnego obowiązku ujawniania umów i dowodu zapłaty za akcje.

- Artykuł 19 rozporządzenia MAR (Parlamentu Europejskiego w sprawie nadużyć na rynku finansowym) mówi, że to osoby zasiadające we władzach spółki mają takie obowiązki informacyjne, ale i oni nie muszą tłumaczyć się co do płatności i skąd mają środki. Natomiast strony, czyli akcjonariusze, nie mają takiego obowiązku. Transakcja nabycia akcji przeze mnie i moją córkę była transparentna, a pieniądze pochodziły z prywatnych kont z rodzinnych oszczędności. Kontroli prawidłowości dokonanych transakcji dokonał dom maklerski - mówi Łatała.

Dodaje, że rozpowszechnianie bezpodstawnych informacji o tzw. parkowaniu akcji jest bezprawne.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ASM Group w czwartek, 27 października

Istotne dla przyszłości spółki będzie czwartkowe nadzwyczajne walne zgromadzenie. Adam Stańczak zaznacza, że planowane NWZA ma głównie za zadanie uporządkować sytuację w spółce, m.in. zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok, co jest jednym z warunków odwieszenia notowań spółki na GPW.

Jak pisaliśmy wcześniej, jedną z uchwał jakie mają być głosowane stanowi przyznanie osobistych uprawnień Adamowi Stańczakowi do powoływania i odwoływania dwóch członków zarządu, w tym prezesa zarządu, tak długo, jak posiadać będzie bezpośrednio akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 30 proc. ogólnej liczby głosów.

Wiesław Łatała wskazuje, że podjęcie takiej uchwały może zaszkodzić spółce. A sam nie jest pewien czy zostanie dopuszczony do udziału w "walnym".

- Pan Stańczak próbuje zmienić statut spółki w taki sposób, że ktokolwiek kupiłby pozostałe 70 proc. akcji, nie będzie de facto kontrolował spółki, bo wyłączne prawo do zmian w zarządzie pozwalające kontrolować spółkę będzie miał Pan Stańczak. To powoduje, że pozostałe akcje będą bezwartościowe, ponieważ ich kupno pozbawione będzie sensu - konstatuje Łatała.

Adam Stańczak wskazuje jednak, że po tym, jak w grudniu 2019 roku zrezygnował z zarządzania spółką, miało miejsce ograniczanie jego praw korporacyjnych akcjonariusza.

- Po moim odejściu dostałem co prawda propozycję członkostwa w radzie nadzorczej, ale tylko dlatego, że instytucje finansowe niepokoiły się moją rezygnacją. To było zagranie fasadowe - wobec tego, żeby pokazać, że nowy zarząd kontynuuje wizję stabilnego rozwoju spółki publicznej, zaproponowano mi stanowisko, które nie pozwalało de facto na nic. Dlaczego? Bo nie pozwolono mi na wybór własnego członka rady w drodze głosowania odrębnymi grupami, dzięki czemu umożliwiony byłby osobisty nadzór nad spółką. A ja tej spółce przecież pożyczyłem 6 mln zł z moich, prywatnych pieniędzy i mam w niej ponad 30 proc. akcji - mówi nam Stańczak.

- W roku 2020, dokładnie w kwietniu, zarząd odmówił mi prawa do uczestniczenia w sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2019 rok, czyli za okres kiedy byłem prezesem! Kiedy wyczułem jakie są intencje moich konkurentów, którzy chcieli mnie wyciąć ze spółki, zdecydowałem się wystąpić na drogę sądową, aby odzyskać przysługujące mi prawa korporacyjne na mocy orzeczeń sądowych. Dodatkowo, spółka przez działania odwołanego zarządu nie dysponuje obecnie dokumentami finansowymi firmy. Odwołany zarząd nie rozliczył się ze spółką z dokumentacji, pieniędzy, firmowego mienia, co utrudnia niezakłócony rozwój działalności i pokazuje jak traktują spółkę poprzedni członkowie zarządu - opowiada.

Wszystkie powyższe kwestie zostaną podniesione na NWZA w czwartek, 27 października. Nie brakuje głosów, że podjęcie części proponowanych przez prezesa Stańczaka uchwał w spółce publicznej jest niedopuszczalne i powinno zostać uznane przez sąd za nieważne.

Kapitalizacja ASM Group wynosi obecnie zaledwie 25 mln zł, zaledwie połowę wartości księgowej. Jeszcze kilka lat temu, w czasie negocjowania przejęcia niemieckiego Vertikomu kapitalizacja wynosiła ponad 250 mln zł. Dziesięciokrotna skala spadku wartości firmy pokazuje niewątpliwy potencjał jaki przy uporządkowaniu spraw formalnych i powrocie do stabilnej działalności operacyjnej ma przed sobą ASM Group. Jest więc o co walczyć.