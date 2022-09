Dziś ważna decyzja dla kredytobiorców. Będzie jeszcze drożej

W środę (7 września) Rada Polityki Pieniężnej, najprawdopodobniej po raz 11 w obecnym cyklu podwyższy poziom stóp procentowych w Polsce. O ile wzrosną raty kredytów?

Ekonomiści w znaczącej większości spodziewają się w środę podwyżki poziomu stóp o 0,25 pkt. proc., nie można jednak wykluczyć większego ruchu.

Decyzja spowoduje wzrost kosztów obsługi zadłużenia, jednak wakacje kredytowe "odłożą" odczuwalny dla kredytobiorców wzrost rat w czasie.

A popyt na kredyty wciąż mocno spada - jak wynika z danych BIK, liczba wniosków o kredyt hipoteczny spadła w sierpniu o 73 proc. rok do roku.

W lipcu Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy o 0,5 pkt. proc., w tym referencyjną do 6,5 proc. Była to już dziesiąta z rzędu podwyżka od początku cyklu, czyli od października 2021 roku.

RPP musi mieć na uwadze wciąż silnie rosnącą inflację i szybko pogarszającą się koniunkturę gospodarczą w Polsce. Oznacza to, że nadmierne chłodzenie gospodarki może odbić się czkawką w postaci pojawienia się stagflacji - wysokiej inflacji przy bardzo niskim wzroście PKB lub nawet jego braku.

Ekonomiści w znaczącej większości spodziewają się w środę podwyżki o 0,25 pkt. proc. Jednak RPP wielokrotnie pokazywała, że lubi wymykać się prognozom i zaskakiwać rynek, wobec czego nie można wykluczyć większej podwyżki.

Popyt na drogie kredyty zmalał do poziomów sprzed prawie 15 lat

A obecnie prowadzona polityka pieniężna silnie wychłodziła rynek kredytowy. Analitycy Pekao wskazują, że liczba wniosków o kredyt hipoteczny spadła w sierpniu o 73 proc. rok do roku, czyli do najniższej wartości odkąd Biuro Informacji Kredytowej zbiera dane. A dane są już słabsze niż w kryzysie lat 2008-09.

Dziś decyzja RPP w sprawie dalszych podwyżek stóp...



... tymczasem liczba wniosków o kredyt hipoteczny spadła w sierpniu o 73% rdr do najniższej wartości odkąd BIK zbiera dane. Dane są więc już słabsze niż w kryzysie lat 2008-09.



Od 5 miesięcy spada też średnia wartość kredytu. pic.twitter.com/jZR5FuIdvZ — Analizy Biuro Maklerskie Pekao (@BM_PekaoAnalizy) September 7, 2022

Kredyty już są drogie, a po środowej podwyżce będą jeszcze droższe. Poniżej dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze dotyczące rozmiaru podwyżki i ich wpływ na raty kredytów hipotecznych.

Podwyżka o 0,25 pkt. proc., stopa referencyjna wynosi 6,75 proc.

Zakładając, że stopa referencyjna wzrośnie do poziomu 6,75 proc., przy kredycie na kwotę 300 tys. zł na 25 lat z marżą 2,21 proc., przyznanym we wrześniu 2021 r., jego rata pod wpływem tej podwyżki wzrośnie o ok. 50 zł, wynika z wyliczeń Expandera.

- Będzie to jednak już jedenasta podwyżka i w sumie rata wzrośnie aż o 1202 zł, z początkowego poziomu 1337 zł do 2539 zł. Dla porównania, dla kredytu na taką samą kwotę, ale udzielonego w 2006 r. na 20 lat, czyli którego spłata skończy się za 3 lata, rata po wrześniowej podwyżce wzrośnie tylko o 8 zł, a w porwaniu z wrześniem 2021 r. o 251 zł - wylicza Jarosław Sadowski, analityk Expandera.

Co ważne, wrześniowa podwyżka zwykle nie zostanie jednak uwzględniona już w najbliższej racie. Banki zwykle aktualizują oprocentowanie kredytu hipotecznego raz na 3 miesiące lub raz na 6 miesięcy.

Poniżej grafika prezentująca średni poziom rat przy stopie referencyjnej 6,75 proc.

Podwyżka większa niż prognozują ekonomiści, stopa referencyjna: 7 proc.

Nie można wykluczyć podwyżki o 0,5 pkt. proc. Co wtedy?

Wówczas, jak analizuje Sadowski, dla kredytu na 300 tys. zł na 25 lat z marżą 2,21 proc. przyznanego we wrześniu 2021 r., jego rata pod wpływem tej podwyżki wzrośnie o ok. 100 zł. W sumie rata wzrośnie aż o 1250 zł, z początkowego poziomu 1337 zł (przed podwyżkami) do 2 587 zł.

Dla porównania, dla kredytu na taką samą kwotę, ale udzielonego w 2006 r. na 20 lat, czyli którego spłata skończy się za 3 lata, rata po wrześniowej podwyżce wzrośnie tylko o 16 zł, a w porwaniu z wrześniem 2021 r. o 259 zł.

Poniżej grafika prezentująca średni poziom rat przy stopie referencyjnej 7 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl