Dziura w budżecie ma już 9 mld zł. Możliwe 5 proc. deficytu

- Stan finansów państwa jest stabilny. Nie wiem czy można powiedzieć, że dobry... Mieliśmy w styczniu nadwyżkę o 3 mld zł, ale w lutym było już 6 mld deficytu. Podobnie było też w marcu. Na ten moment deficyt sięga 9 mld złotych. Pewnym jest, że będzie się pogłębiał – mówi specjalnie dla WNP.PL Tadeusz Kościński, minister finansów.

Zmiany w ministerstwie

Tadeusz Kościński odpowiada wprost: - To nie jest dobry moment na taką decyzję. To jest moment na ratowanie gospodarki i wkładanie w nią pieniędzy.I jednocześnie mówi, że resort nie przychyli się do prośby części przedsiębiorców jeśli chodzi o uwolnienia VAT na split-payment. - To byłoby nieuczciwe względem małych i średnich firm. One mają teraz ogromne kłopoty płynnościowe... Rozszczelnienie tego systemu spowodowałoby powrót na większą skalę vatowskich mafii – argumentuje Kościński.

W „Rządowej ławie” pytamy też szefa resoru finansów o ostatnie zmiany w kierownictwie ministerstwa. W zeszłym tygodniu z Ministerstwem finansów pożegnał się wiceminister Leszek Skiba, który wtorkową decyzją zarządu banku Pekao został powołany na jego prezesa.



- To na pewno jest wzmocnienie dla banku. On doskonale wie, co się dzieje w gospodarce i naszym ministerstwie. Myślę, że będziemy bardzo dobrze współpracowali. Mam nadzieję, że Leszek będzie zadowolony z tej pracy w banku. Na pewno może liczyć na nas i na Ministerstwo Rozwoju – mówi minister i dopowiada, że powołany w jego miejsce Piotr Patkowski ma „bardzo dobry skill set”.

Co z nowym unijnym budżetem?

W rozmowie poruszamy również o wpływie koronawirusa na prace nad nowym budżetem unijnym.

- Jest spore ryzyko, że wszystkie kraje będą teraz brały bardziej pod uwagę stan własnych gospodarek. Państwa z północy będą chciały coraz mniej płacić do budżetu, a te z południa - jeszcze więcej z niego wyciągać. Nam zależy, by budżet był bardziej ambitny niż ten proponowany w lutym i żeby każdy miał sprawiedliwy dostęp do niego – odpowiada Tadeusz Kościński, minister finansów.



