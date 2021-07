E-commerce bije kolejne rekordy. Orlen może tu rywalizować z InPostem

W roku 2019 sprzedaż online na świecie osiągnęła poziom 3,5 bln dolarów, co stanowiło ok. 14,1 proc. całkowitej wartości sprzedaży detalicznej. Szacuje się, że w 2020 roku udział e-handlu w światowej sprzedaży przekroczył 16,5 proc. i osiągnął 4,2 biliona dolarów. To rekordowa wartość i największy historycznie wzrost licząc rok do roku.

Według PwC wartość polskiego rynku handlu e-commerce wyniesie w 2026 r. 162 mld zł, co oznacza średnioroczny wzrost o 12 proc.

Szef InPostu Rafał Brzoska uważa, że rynek e-commerce w Polsce będzie rósł szybciej od prognoz.

- Kolejny impuls do rozwoju sektora e-commerce może dać Orlen, który ze swoim potencjałem organizacyjnym i finansowym może stać się równorzędnym graczem dla InPostu - uważa wiceprezes Instytutu Staszica Dawid Piekarz.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl