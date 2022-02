E-commerce i sprzedaż stacjonarna sięgają po „złoto XXI wieku”

Pandemiczna sytuacja niewątpliwie podsyca kilka trendów w zmieniających się zachowaniach klientów. - Podczas pandemii w Polsce i na świecie nadal ponad 80 proc. sprzedaży odbywa się stacjonarnie. Z drugiej strony jest wygoda, jaką niesie e-commerce, w przypadku którego poziom obsługi jest bardzo wysoki, a produkt - szybko dostarczany do domu. Firmy nie inwestują jednak wyłącznie w e-commerce, ale rozwijają tzw. omnichannel. Nowym trendem są sklepy dark store - wypowiada się w rozmowie z WNP.PL Tomasz Władziński, współzałożyciel i CEO Dataplace.

Analiza w chmurze

E-commerce, omnichannel, dark store

Czytaj: E-commerce kontra trend wypożyczeń i odnawiania produktów - W ostatnich latach technologia mocno posunęła się do przodu, a moce obliczeniowe chmury są olbrzymie. Działamy na terabajtach danych i potrafimy je przetworzyć w kilka czy kilkanaście sekund oraz dostarczyć klientowi za pomocą odpowiedniego systemu.Główni gracze rynkowi od lat są świadomi, że analiza danych to „złoto XXI wieku”. Natomiast, według badań, ledwie kilka procent firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z analiz, które pomagają im w codziennych biznesowych decyzjach. Ale obserwujemy, że zaczyna się to zmieniać, gdyż mniejsze firmy zrozumiały, że to niezbędne, aby rywalizować z hegemonami na rynku, którzy zawsze są o krok dalej z wiedzą.- Wykorzystanie danych do tej pory kojarzyło się mniejszym przedsiębiorstwom z dużym nakładem finansowym, co je odstraszało i z analiz korzystali głównie liderzy. Rozwój technologii pozwolił znacząco obniżyć koszty stosowania najnowszych rozwiązań, gdyż są one zautomatyzowane.Dziś nie jest już tak, jak kiedyś, gdy wiązało się to z wielkim wdrożeniem w firmie, a instalacja systemu kosztowała kilkaset tysięcy złotych, na co małych firm nie było stać. Dzięki technologii chmurowej obecnie można dostarczyć mniejszemu klientowi za dużo niższą cenę produkt na miarę jego potrzeb.Daje mu to bardzo dużą wartość dodaną. Nie potrzeba wielkiego wdrożenia, przedsiębiorca może zakupić niezbędne narzędzie w internecie, samodzielnie podpiąć kartę i korzystać z danych czy analityki. A to jeden z głównych czynników, które niwelują lukę między dużymi graczami na rynku a mniejszymi firmami.Wiedza, jaką czerpie przedsiębiorca z danych, jest nieoceniona. Widzimy to na przykładzie Amazona, który zbudował swoją potęgę dzięki temu, że chciał zrozumieć, czego potrzebują klienci. Był jednym z pionierów analityki internetowej - i dziś jest potenetatem.- Tak, ale zaczynają się dziać bardzo ciekawe rzeczy na tym rynku. Od wielu lat obserwujemy wzrost e-commerce - i wszyscy się na nim skupiają. Podczas pandemii w Polsce i na świecie jednak nadal ponad 80 proc. sprzedaży odbywa się stacjonarnie. To naturalne w przypadku np. produkcji pieczywa, ale dotyczy to także branż wytwarzających wyroby, które klient chce zobaczyć, dotknąć, przymierzyć.Z drugiej zaś strony jest wygoda, jaką niesie e-commerce, w przypadku którego poziom obsługi jest bardzo wysoki, a produkt szybko dostarczany jest do domu. Dostrzegamy, że firmy starają się znaleźć właściwą proporcję między sprzedażą internetową a stacjonarną.Przykładem może być Levi's, który zmienia model biznesu. Ma silnie rozwiniętą sprzedaż internetową i "remodeluje" swoje sklepy. Kiedyś placówki handlowe tej firmy były duże, z dużym asortymentem produktów w różnych rozmiarach, czyli było tzw. duże zamagazynowanie. Teraz będą one mniejsze i mniej będzie w nich produktów. Prowadzone będą na zasadzie showroomu, do którego można przyjść, zobaczyć, przymierzyć, wybrać i często zamówić towar, który zostanie dostarczony, albo złożyć zamówienie po powrocie do domu.Firmy nie inwestują jednak wyłącznie w e-commerce, ale rozwijają tzw. omnichannel. To bardzo ciekawy trend na rynku.Czytaj: Zakupowa rewolucja warta miliardy w naszych rękach - Rynek ten na pewno będzie rósł, jest tylko pytanie, do jakiego momentu.... Moim zdaniem nigdy nie będzie tak, że cała sprzedaż przeniesie się do internetu. Przyzwyczajenia konsumentów, którzy chcą mieć bezpośredni kontakt z produktem, są tak silne, że konieczne jest znalezienie „złotego środka”.Zmiana formatu sklepów będzie istotna, ale z umożliwieniem klientowi obejrzenia, dotknięcia, przymierzenia, jak i zakupienia przez internet towaru.E-commerce to ocean możliwości. Rozwijają się firmy sprzedające przez internet samochody, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. Będziemy mieli coraz więcej mało oczywistych przykładów i sukcesów wchodzenia na rynek e-commerce. Następowała będzie jednocześnie optymalizacja przeżyć klienta, jaką daje omnichannel, zwłaszcza w przypadku takich dóbr, jak ubrania czy jedzenie.- Nie wiem, czy ktoś zna odpowiedź na pytanie, jak będziemy się zachowywać w przyszłości i jak to wpłynie na rynek. Kilka miesięcy temu wróżono centrom handlowym upadek, gdyż odwiedza je coraz mniej ludzi...Rzeczywiście zmienił się sposób robienia zakupów. Wcześniej w centrach handlowych spędzaliśmy średnio ponad godzinę, a podczas pandemii - mniej niż pół godziny, gdyż załatwialiśmy to, co mamy do załatwienia i wychodziliśmy.Teraz widzimy, że wróżby końca centrów handlowych były mocno przesadzone. Centra znów są pełne klientów, znów spędzamy w nich czas... Przebywamy w nich może nie tak długo, jak przed pandemią, ale wracamy do tej formy aktywności. Myślę, że często przychodzimy do sklepu, bo – oprócz dotknięcia towaru – potrzebujemy kontaktu z innymi.Bardzo ciekawe są analizy dotyczące zmiany przyzwyczajeń klientów na rynku spożywczym. Jeszcze 10 lat temu konsument był w stanie poświęcić 15-20 minut na dojazd do sklepu. E-commerce i nowe formaty sklepów mocno to zmieniły...Nowym trendem są sklepy dark store, umożliwiające zrobienie zakupów spożywczych i dostarczenie ich pod dom w zaledwie kilka minut. Nastąpił ich wysyp w całej Europie i w Polsce. Ale czasem mamy też doraźną potrzebę, by wejść do małego sklepu...Firmy spożywcze muszą być coraz bardziej elastyczne, odpowiadać na potrzeby klientów, być na ich „ścieżce dnia”.