E-faktury w transakcjach VAT będą obowiązkowe

Wiele wskazuje na to, że Unia przystanie na wniosek Polski i fakultatywny obecnie KSeF stanie się powszechny. Fiskus na to liczy, bo wtedy łatwiej będzie mu ścigać oszustów VAT - pisze wtorkowy "Puls Biznesu".

Jak przypomina gazeta, "potrzebna jest jeszcze tylko akceptacja Rady Unii Europejskiej - co może nastąpić w ciągu kilku tygodni - i Ministerstwo Finansów (MF) będzie mogło przystąpić do wdrażania powszechnego obowiązkowego stosowania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych (e-faktur)". "Zgoda Komisji Europejskiej (KE) na to już jest. Rząd zakłada, że obligatoryjne e-fakturowanie miałoby wejść w życie w kwietniu 2023 r." - podaje.

Dziennik podkreśla, że "od tego roku wystawianie przez podatników i odbieranie faktur ustrukturyzowanych jest w Polsce dobrowolne". "Procesy te są prostsze od tradycyjnego fakturowania (czyli na papierze i elektronicznie), a przeprowadza się je z wykorzystaniem platformy Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktury te są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów (MF) wzorem w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Nie trafiają bezpośrednio do odbiorcy, lecz przesłane do centralnej bazy pojawiają się w systemie, z którego kontrahent może je pobrać. Dostęp wymaga uwierzytelnienia uprawnionych do tego podmiotów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub Podpisu Zaufanego - bezpośrednio w KSeF" - informuje.

Jak czytamy, "MF wyjaśnia, że przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi, którzy nie mają wspomnianej pieczęci, mogą wejść do KSeF po złożeniu do urzędu skarbowego zawiadomienia (ZAW-FA) o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF". "W ten sposób wyznaczają swoich reprezentantów do zarządzania uprawnieniami elektronicznie w systemie" - dodano w artykule.

