e-petrol.pl: najbliższe dni bez gwałtownych zmian cen paliw na stacjach

Najbliższe dni nie przyniosą żadnych gwałtownych zmian cen w cennikach sprzedawców paliw - prognozują analityce e-petrol.pl. Dodają oni jednocześnie, że na okres wakacji sieci paliwowe przygotowały promocyjne obniżki.

Według e-petrol.pl w przyszłym tygodniu litr benzyny bezołowiowej 95, powinien przeciętnie w kraju kosztować 6,39-6,51. Możliwe, że minimalnie potanieje diesel - średnia ogólnopolska cena litra oleju napędowego powinna mieścić się w przedziale 6,11-6,24 zł. Początek tegorocznych wakacji będzie też w miarę dobry dla korzystających z autogazu, za litr LPG kierowcy w najbliższych dniach będą płacić ok. 2,84-2,91 zł.

Analitycy zwracają uwagę, że podobnie jak rok temu, także teraz sieci stacji paliw przygotowały promocje związane z tankowaniem i dziś znane są już warunki, na jakich taniej będzie można zatankować na stacjach Circle K oraz Orlenu. Należy również spodziewać się w najbliższych dniach, że w ślad za tymi markami pójdą inne, które łatwo nie oddadzą pola konkurencji.

Zaznaczają oni, że promocje są przeznaczone najczęściej dla stałych klientów i są powiązane z uczestnictwem w programach lojalnościowych, ale dzięki skorzystaniu z nich, na jednym tankowaniu będzie można zaoszczędzić kilkanaście złotych.

Według e-petrol.pl ceny paliwa podczas tegorocznych wakacji będą niższe niż przed rokiem, a w samym lipcu paliwa będą tańsze o ponad złotówkę na litrze.

Z raportu cenowego e-petrol.pl wynika, że na stacjach przed rozpoczęciem wakacji średnia cena benzyny 95 (notowania e-petrol.pl z 21 czerwca 2023 r.) wynosiła 6,49 zł, to dwa grosze poniżej ceny z połowy czerwca, za olej napędowy kierowcy płacili przeciętnie 6,22 zł, to zaś o 11 groszy powyżej poziomu sprzed tygodnia. W przypadku autogazu, po dwóch tygodniach stabilizacji, cena zanotowała spadek o 3 grosze na litrze - w minioną środę przeciętnie na polskich stacjach tankowania można go było kupić w cenie 2,89 zł.

