EBC: pierwsza podwyżka stóp procentowych w lipcu

Na lipcowym posiedzeniu Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego stopy procentowy w krajach strefy euro zostaną podniesione o 25 pb. We wrześniu prawdopodobnie kolejna podwyżka - poinformował w czwartek Europejski Bank Centralny.

W czwartek Europejski Bank Cntralny (EBC) wydał oświadczenie, w którym zadeklarowano zmniejszenie inflacji w strefie euro do 2 proc. "Wysoka inflacja jest poważnym wyzwaniem dla nas wszystkich. Rada Prezesów (EBC - PAP) zadba o to, aby inflacja powróciła do celu 2 proc. w średnim okresie" - poinformowano.

W celu zmniejszenia inflacji EBC zamierza podczas lipcowego posiedzenia Rady Prezesów podnieść stopy procentowe o 25 pb. "Rada Prezesów postanowiła pozostawić oprocentowanie podstawowych operacji refinansujących oraz oprocentowanie kredytu banku centralnego na koniec dnia i depozytu na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. i -0,50 proc." - napisano w komunikacie.

Bank centralny zaznaczył, że "jeśli średniookresowe prognozy inflacji utrzymają się lub pogorszą, na wrześniowym posiedzeniu będzie wskazana większa podwyżka".

Jak odnotowała agencja Associated Press lipcowa podwyżka będzie pierwszą ze strony EBC od 11 lat.

