EBI: 100 mln euro na wsparcie rozwoju MŚP w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny podpisał z firmą SG Equipment Leasing Polska umowę, w ramach której 100 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w Polsce - poinformował we wtorek bank. Dodano, że ułatwi to rozwój działań na rzecz klimatu.

Jak przekazano we wtorkowej informacji EBI, celem porozumienia zawartego przez bank z SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polska) - członka grupy Société Générale - jest przyspieszenie rozwoju MŚP i firm o średniej kapitalizacji w Polsce.

"Finansowanie w wysokości 100 mln euro ułatwi rozwój działań na rzecz klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji emisji gazów cieplarnianych" - wskazano. Wyjaśniono, że finansowanie obejmuje wsparcie zrównoważonej mobilności, pojazdów niskoemisyjnych, niskoemisyjnych maszyn przemysłowych i rolniczych oraz projektów w zakresie energii odnawialnej. "80 proc. inwestycji pobudzi rozwój gospodarczy w polskich regionach spójności" - dodano.

Według badania EBI dot. inwestycji MŚP "polski sektor MŚP rozumie pilną potrzebę inwestowania w działania łagodzące zmiany klimatu". 39 proc. polskich firm zainwestowało w działania zapobiegające zmianom klimatycznym, a 48 proc. planuje to zrobić w ciągu najbliższych trzech lat. Z kolei 36 proc. polskich firm zainwestowała w działania poprawiające efektywność energetyczną - dodano.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska wskazała we wtorkowej informacji banku, że wspieranie rozwoju MŚP i spółek o średniej kapitalizacji "jest kluczowe dla utrzymania wzrostu gospodarczego w tych trudnych czasach". Zwróciła uwagę, że przedsiębiorstwa z tego sektora, w porównaniu z dużymi koncernami, były szczególnie narażone na negatywne skutki zarówno pandemii jak i obecnego kryzysu.

"Dlatego ważne jest, by udostępnić biznesowi jak najwięcej możliwości finansowania, by firmy mogły realizować swoje plany zielonej transformacji" - zaznaczyła. Dodała, że wspieranie MŚP, spółek o średniej kapitalizacji i działań na rzecz klimatu to najważniejsze priorytety Grupy EBI.

Sektor małych i średnich firm w Polsce reprezentuje 99,8 proc. przedsiębiorstw i odpowiada za 67,7 proc. zatrudnienia - przypomniano. "W 2021 r. małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce otrzymały finansowanie z Grupy EBI w wysokości 1,78 mld euro, z czego ok. 640 mln przeznaczono specjalnie na złagodzenie wpływu COVID-19" - poinformowano.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), którego udziałowcami jest 27 państw członkowskich UE, jest instytucją finansową Unii Europejskiej. Bank finansuje projekty w zakresie infrastruktury, innowacji, klimatu i środowisko oraz MŚP.

"W Polsce w 2021 r. kredyty EBI wspierające zieloną transformację polskiej gospodarki osiągnęły 42 proc. całkowitej wartości finansowania w wysokości 6,5 mld euro" - przypomniano.

SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polska) należy do grupy kapitałowej Societe Generale z centralą w Paryżu. W Polsce SGEF skupia się na finansowaniu maszyn i sprzętu (finansowanie w formie leasingu lub pożyczki) w czterech sektorach: rolnictwo, transport, przemysł oraz zaawansowane technologie (IT, medical oraz green energy) - przekazano we wtorkowej informacji.

